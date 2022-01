Masz smartfon Samsunga? Niedobrze - nie skorzystasz z popularnej aplikacji Google!

Właśnie zaktualizowałeś swojego Samsunga do Androida 12? Odkryłeś już, że jedna z popularnych aplikacji Google przestała działać?

Na posiadaczy smartfonów Samsung, które zostały zaktualizowane do Androida 12 oraz nakładki One UI 4.0 czeka przykra niespodzianka. Jedna z niezwykle popularnych aplikacji Google chwilowo nie działa poprawnie na smartfonach koreańskiego producenta zaktualizowanych do najnowszej wersji oprogramowania układowego.

Samsung Galaxy S10 i aplikacja Google Keep fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Program Google Keep, który dostępny jest od 2013 roku i stał się najpopularniejszą aplikacją do sporządzania szybkich notatek w powiązaniu z kontem Google, na smartfonach Samsunga z Androidem 12 cierpi na dziwną przypadłość.

Od pewnego czasu użytkownicy smartfonów Samsunga z Androidem 12 zgłaszają problemy z poprawnym obsługiwaniem numerowania oraz punktowania w notatkach. Po raz pierwszy informacje o usterce pojawiły się w listopadzie 2021 roku. Szybko uznano, że mają one związek z Androidem 12 na urządzeniach Samsunga, który wtedy pozostawał jeszcze w stadium Beta.

Niestety aktualnie wszystkie smartfony Samsunga, które otrzymały oficjalną aktualizację do Androida 12 nadal nie współpracują poprawnie z Google Keep.

Użytkownicy nie mogą korzystać z funkcji numerowania oraz punktowania. Aplikacja powiela punktowanie i wielokrotnie numeruje poszczególne wiersze. Dodatkowo w specyficznych przypadkach dochodzi do całkowitej utraty posiadanych notatek.

Aktualnie o problemach donoszą posiadacze Samsungów Galaxy S21, Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 oraz Galaxy S10.