Masz smartfon Samsunga? Odbierz darmowe przedmioty w Pokemon GO

Samsung, wraz z firmą Niantic, organizuje akcję promocyjną dla graczy Pokemon GO.

Jeśli lubisz grać w Pokemon GO na swoim smartfonie Samsunga, mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Samsung udostępnił najnowszy kod promocyjny do tej gry, który można wykorzystać na smartfonach z serii Galaxy. Koreański gigant technologiczny często rozdaje tego typu gratisy, aby zapewnić coś nowego dla swojej społeczności. Jak można się domyśleć, jest to oczywiście bardzo dobrze odbierane ze strony użytkowników. Jest to również sposób dla firmy, aby zwiększyć lojalność klientów względem marki.

Sprawdź również: Galaxy Watch 4 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

Zobacz również:

Wpisując kod promocyjny KUAXZBJUTP3B7, dostaniesz dużo darmowych gadżetów, które są związane z serią Galaxy A. Jest to unikalny sposób firmy Samsung do promowania swoich solidnych telefonów klasy średniej. Co prawda, gadżety są związane z serią Galaxy A, ale kod można wykorzystać na każdym urządzeniu Samsunga.

Trainers, a new Galaxy A Series inspired look is now available!



Redeem this special edition avatar now in Pokémon GO with code: KUAXZBJUTP3B7 pic.twitter.com/z8lQE4RNxA — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) July 11, 2021

Wszyscy gracze, którzy użyją kodu, otrzymają unikalną koszulkę i czapkę sygnowaną serią Galaxy A. Samsung zapewnia również graczom Pokemon GO w Stanach Zjednoczonych oficjalną koszulkę Samsung Galaxy Tie-Dye i czapkę Tie-Dye Hat. Awatar w grze można następnie wyposażyć w te nowe przedmioty.

Kod promocyjny może być zrealizowany bezpośrednio w grze. Wystarczy skopiować i wkleić ten kod - KUAXZBJUTP3B7 - w odpowiedniej sekcji, aby uzyskać darmowe rzeczy. Raz pozyskane przedmioty są przypisane do konta na stałe.