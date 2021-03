Masz smartfon Xiaomi/Redmi? Koniecznie sprawdź te funkcje MIUI 12 [PORADNIK]

Smartfony od Xiaomi, Redmi oraz POCO posiadają jedną z najbardziej rozbudowanych nakładek na Androida. Przyglądamy się MIUI 12. Sprawdź, jakie funkcje dodatkowe kryje Twój smartfon.

Xiaomi od początku swojego istnienia rozwija autorską nakładkę MIUI. Oprogramowanie znacząco ingeruje w wygląd i funkcjonowanie systemu operacyjnego Android, a nakłada jest na tyle ciekawa, że swego czasu powstawały custom romy na urządzenia innych producentów.

Xiaomi Mi 11 z MIUI 12.5

Obecnie najnowszą wersją nakładki jest MIUI 12/12.5. Oprogramowanie to dostępne jest na większość smartfonów Xiaomi/Redmi/POCO z Androidem 10 oraz Androida 11 na pokładzie.

W dzisiejszym materiale przyglądamy się najnowszej wersji nakładki MIUI i przedstawiamy jej najciekawsze funkcje. Sprawdź, jakie ciekawostki kryje oprogramowanie Twojego smartfona.

1. Udostępnianie zdjęć bez lokalizacji

Xiaomi jako jedno z pierwszych wprowadziło w swoim oprogramowaniu nową funkcję z zakresu ochrony prywatności. Wszystkie smartfony z MIUI 12 mają możliwość udostępniania zdjęć bez metadanych. Oznacza to, że osoby, które otrzymają od nas zdjęcie nie będą w stanie odczytać jego lokalizacji, daty utworzenia oraz parametrów aparatu wykorzystywanego do jego zrobienia.

Udostępnianie zdjęć bez metadanych

Decydując się na udostępnianie zdjęć z wbudowanej w MIUI 12 aplikacji Galeria możemy zdecydować się na udostępnienie fotografii bez lokalizacji oraz bez metadanych. Co ciekawe możemy wybrać jedną z dwóch opcji. Oznacza to, że możemy pozbyć się jedynie lokalizacji lub informacji o urządzeniu, które posłużyło do stworzenia zdjęcia.

2. Czyszczenie głośnika

Smartfon to urządzenie, które często trafia do kieszeni, damskich torebek i innych niesterylnych miejsc. Często zdarza się, że po pewnym okresie użytkowania głośniki działają gorzej, niż na początku. Xiaomi przewidziało ten scenariusz. W ustawieniach MIUI znajdziemy opcję czyszczenia głośnika.

Czyszczenie głośnika

Przez 30 sekund z telefonu wydobywa się dziwny dźwięk, który ma na celu pozbyć się drobinek kurzu z głośników umieszczonych w telefonie.

Funkcję znajdziesz w Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > Czyszczenie głośnika.

3. Druga przestrzeń

W MIUI 12 znajdziemy również funkcję druga przestrzeń. Pozwala ona wydzielić część interfejsu smartfona na nasze prywatne, dodatkowo zabezpieczone blokadą ekranu dane.

Druga przestrzeń

Aby dostać się do drugiej przestrzeni nie wystarczy hasło do telefonu. Potrzebne jest wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia.

Drugą przestrzeń aktywujesz w Ustawieniach > Specjalne funkcje > Druga przestrzeń.

4. Tryb Lite

Obsługa nowoczesnego smartfona Cię przeraża? A może masz problemy ze wzrokiem? Niezależnie od powodów możesz uruchomić w tryb Lite. Powiększa on interfejs użytkownika i upraszcza jego obsługę.

Tryb Lite

Przy okazji Tryb Lite zmienia launcher na prostszy, bez zbędnych elementów oraz znacząco zwiększa czcionkę w każdej aplikacji systemowej oraz przeglądarce internetowej.

Interfejs trybu Lite

5. Game Turbo

Każdy smartfon z MIUI 12 posiada wbudowany tryb Game Turbo. Pozwala on poprawić wydajność urządzenia podczas grania w gry. Dzięki Game Turbo wszelkie procesy związane z grami otrzymują priorytet. Oznacza to większą moc obliczeniową. Dodatkowo podczas rozgrywki nie będziemy rozpraszani przez zbędne powiadomienia systemowe.

Ustawienia Game Turbo

6. Tryb czytania

Nie masz pod ręką czytnika Kindle, a chcesz przeczytać książkę lub długi artykuł? Twoje oczy nie muszą się męczyć. MIUI 12 posiada tryb czytania, który zmienia temperaturę barwową ekranu tak, aby była ona bardziej naturalna dla ludzkiego oka.

Ustawienia trybu czytania

Tryb możemy uruchamiać ręcznie lub zdecydować się na harmonogram. Dobym pomysłem jest wykorzystywanie trybu czytania wieczorami.

7. Klonowanie aplikacji

Smartfony z MIUI 12 pozwalają na klonowanie aplikacji. Oznacza to, że posiadając dwa kąta na Instagramie, Facebooku, Snapchacie czy Messengerze nie trzeba już ręcznie się pomiędzy nimi przelogowywać.

Klonowanie aplikacji

MIUI 12 pozwala na instalację dwóch identycznych aplikacji połączonych z różnymi kontami. System przekaże nam oddzielne powiadomienia z obu instancji danego programu.

Klonowanie aplikacji uruchamia się w Ustawieniach > Aplikacje > Sklonowane aplikacje.

8. Aplikacje w pływających oknach

Posiadacze smartfonów z większym ekranem mogą skorzystać z funkcji pływające okno. Pozwala ona na otwieranie aplikacji w sposób znany nam z komputerów.

Dzięki pływającemu oknu możemy uruchomić Facebooka lub Instagrama i jednocześnie korzystać z innej aplikacji.

Ustawienia pływających okien

Pływające okna znajdują się w Ustawieniach > Specjalne funkcje > Pływające okno.

