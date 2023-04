Masz smartfon marki Xiaomi? Sprawdź, co czeka Cię po najnowszej aktualizacji systemu [24.04.2023]

Nowa wersja nakładki MIUI pojawia się na coraz większej liczbie urządzeń marki Xiaomi. W tym tekście znajdziesz listę modeli, które mogą wkrótce spodziewać się aktualizacji, a także funkcje, jakie oferuje kolejna odsłona oprogramowania.

Najnowsza wersja nakładki na telefony marki Xiaomi została zaprezentowana w grudniu zeszłego roku. Oprogramowanie zadebiutowało na rynku wraz z premierą flagowców oznaczonych numerem 13 (Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite) i to one były pierwszymi urządzeniami, które wykorzystywały nową wersję systemu. Od tego czasu MIUI 14 trafiło już na większą liczbę smartfonów, a wśród zaktualizowanych modeli znajdują się zarówno produkty marki Xiaomi, jak i POCO oraz Redmi. W poniższym tekście gromadzę dla was wszystkie informacje dotyczące najnowszej wersji oprogramowania.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy twoje urządzenie działa na aktualnej wersji systemu, to możesz sprawdzić tę informację w kilku prostych krokach. Najpierw otwórz Ustawienia na swoim urządzeniu, a następnie przejdź do zakładki oznaczonej jako O telefonie. W środku znajdziesz informacje dotyczące wersji MIUI, z której korzysta Twój smartfon.

MIUI 14 na smartfonach POCO

Aktualizacja [27.03.2023]

Niedługo po premierze Xiaomi 13 spodziewaliśmy się, że firma wraz ze swoimi markami-córkami - Poco i Redmi - zaczną oficjalnie wprowadzać na rynek najnowszą nakładkę systemową MIUI 14. Wygląda na to, że się nie myliliśmy i zaledwie kilka dni po premierze nowych flagowców mamy pierwsze oficjalne informacje na temat dat aktualizacji telefonów Poco do najnowszej wersji systemu. Poniżej przedstawiamy oś czasu aktualizacji. Znajdują się tu zarówno przybliżone daty aktualizacji, jak i telefony, które dostaną te uaktualnienia:

Drugi kwartał 2023

POCO F4 5G (już teraz niektóre urządzenia mogą ściągnąć MIUI 14 nawet poza testami beta)

POCO X3 Pro

POCO M5

POCO M4 5G

POCO C55

Trzeci kwartał 2023

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

Wśród zaktualizowanych smartfonów znajduje się również POCO X5, czyli jeden z najnowszych średniopółkowców marki POCO (należącej do Xiaomi). Zarówno podstawowy model urządzenia, jak i wariant oznaczony jako Pro, posiadają ekrany podobnej wielkości. W przypadku tańszego smartfona jest to wyświetlacz o przekątnej 6.67-cala, a w przypadku droższego modelu przekątna wynosi 6.7-cala. W obu urządzeniach są to ekrany typu AMOLED, których maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz.

MIUI 14 zmierza na Xiaomi 12T Pro

Aktualizacja [21.02.2023]

Xiaomi 12T Pro to jeden z topowych modeli popularnej marki. Premiera urządzenia odbyła się w październiku zeszłego roku, a teraz właściciele tego urządzenia mogą spodziewać się aktualizacji do najnowszej wersji nakładki na smartfony Xiaomi. Pełną recenzję podstawowej wersji modelu 12T możecie przeczytać tutaj. MIUI 14 została po raz pierwszy zaprezentowana w grudniu 2022 roku wraz z dwoma flagowymi modelami, czyli Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro.