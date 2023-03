Masz smartfon marki Xiaomi? Sprawdź, co czeka Cię po najnowszej aktualizacji systemu [27.03.2023]

Jeszcze w tym roku, na telefonach marki Xiaomi, zadebiutuje nowa wersja nakładki MIUI oznaczona numerem 14. Jeśli zastanawiasz się jakich nowości możesz spodziewać się po aktualizacji systemu, to w tym tekście znajdziesz odpowiedź na swoje pytania.

Spis treści

Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

MIUI 14 na smartfonach POCO

Aktualizacja [27.03.2023]

Niedługo po premierze Xiaomi 13 spodziewaliśmy się, że firma wraz ze swoimi markami-córkami - Poco i Redmi - zaczną oficjalnie wprowadzać na rynek najnowszą nakładkę systemową MIUI 14. Wygląda na to, że się nie myliliśmy i zaledwie kilka dni po premierze nowych flagowców mamy pierwsze oficjalne informacje na temat dat aktualizacji telefonów Poco do najnowszej wersji systemu. Poniżej przedstawiamy oś czasu aktualizacji. Znajdują się tu zarówno przybliżone daty aktualizacji, jak i telefony, które dostaną te uaktualnienia:

Drugi kwartał 2023

POCO F4 5G (już teraz niektóre urządzenia mogą ściągnąć MIUI 14 nawet poza testami beta)

POCO X3 Pro

POCO M5

POCO M4 5G

POCO C55

Trzeci kwartał 2023

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

MIUI 14 zmierza na Xiaomi 12T Pro

Aktualizacja [21.02.2023]

Xiaomi 12T Pro to jeden z topowych modeli popularnej marki. Premiera urządzenia odbyła się w październiku zeszłego roku, a teraz właściciele tego urządzenia mogą spodziewać się aktualizacji do najnowszej wersji nakładki na smartfony Xiaomi. Pełną recenzję podstawowej wersji modelu 12T możecie przeczytać tutaj. MIUI 14 została po raz pierwszy zaprezentowana w grudniu 2022 roku wraz z dwoma flagowymi modelami, czyli Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro.

Lista smartfonów POCO, które otrzymają MIUI 14

Aktualizacja [13.02.2023]

POCO jest marką należącą do Xiaomi i - podobnie jak smartfony popularniejszej firmy - jej urządzenia także wykorzystują system Android oparty na nakładce MIUI. Lista smartfonów POCO, które otrzymają aktualizację jest całkiem spora, chociaż nie tak duża jak w przypadku Xiaomi. Jako pierwsze aktualizację otrzymają modele wymienione poniżej. Niektóre z nich otrzymały już dostęp do nowej wersji oprogramowania (data dostępu będzie zależała od regionu w jakim się znajdujemy), a więc warto wejść w Ustawienia swojego urządzenia i sprawdzić, czy używane przez nas oprogramowanie jest aktualne.

Zobacz również:

POCO F4 GT

POCO F4

POCO X4 GT

POCO F3 GT

POCO F3

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

Pozostałe urządzenia z listy do aktualizacji możecie znaleźć poniżej. Warto zauważyć, że nie wszystkie modele otrzymają najnowszego Androida 13, a więc update do MIUI 14 będzie oparty w ich przypadku na starszej odsłonie popularnego systemu od Google.

POCO X4 Pro 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO M3 (na Androidzie 12)

POCO X3 / NFC (na Androidzie 12)

POCO F2 Pro (na Androidzie 12)

POCO M2 / Pro (na Androidzie 12)

Świetnie, że POCO udostępni najnowszą wersję MIUI także na smartfony, które nie otrzymają już Androida 13. System może w ich przypadku działać nieco wolniej lub wyglądać inaczej, ale wciąż będzie to ważna aktualizacja dla osób korzystających ze starszych urządzeń popularnej marki. Jeśli jesteś fanem POCO to koniecznie sprawdź najnowsze smartfony firmy, które zadebiutowały na rynku wczoraj. Mowa o modelach POCO X5 oraz POCO X5 Pro - więcej na ich temat możesz przeczytać tutaj.

Seria Redmi Note 9 otrzyma MIUI 14

Aktualizacja [01.02.2023]

Pierwsze modele z serii Redmi Note 9 trafiły na rynek 2020 roku. Wśród pokazanych smartfonów znalazły się, między innymi, Xiaomi Redmi Note 9 oraz Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Na portalu Xiaomiui - specjalizującym się w gromadzeniu wiadomości i przecieków na temat urządzeń chińskiej marki - pojawiły się informacje, dzięki którym wiemy, że kilkuletnie smartfony Redmi Note 9 także otrzymają dostęp do nakładki MIUI 14.

Aktualizacja powinna być możliwa do pobrania w drugim kwartale 2023 roku. Niestety, nie wiemy dokładnie kiedy nowy update zostanie udostępniony polskim użytkownikom.

Jak wygląda MIUI 14?

Aktualizacja [24.01.2023]

W sieci pojawiły się screeny pochodzące ze smartfona POCO F4, zaktualizowanego do najnowszej wersji nakładki MIUI. Na zrzutach ekrany możecie prześledzić kilka wizualnych zmian takich jak np. ikony aplikacji o zmodyfikowanych kształtach.

Zmiany dotyczą głównie sfery kosmetycznej, ale można zauważyć widoczny upgrade względem poprzednich wersji systemu.

MIUI 14 debiutuje globalnie na Xiaomi 12

Aktualizacja [18.01.2023]

Od jakiegoś czasu czekamy na globalną, ogólnodostępną wersję MIUI 14. Najnowsza nakładka systemowa od Xiaomi, bazująca na Androidzie 13, ma wejść na rynek europejski wraz ze światową premierą flagowców firmy na 2023 rok - serii Xiaomi 13. Jednak okazuje się, że posiadacze niektórych telefonów od chińskiego giganta mogą zapoznać się z tym systemem zdecydowanie wcześniej.

Według najnowszych informacji użytkownicy (nadal najnowszych) flagowców z serii Xiaomi 12 już teraz otrzymują aktualizację do stabilnej wersji systemu MIUI 14. Jest w tym oczywiście jeden haczyk - aby ta aktualizacja już w tym momencie byłą dostępna dla naszego telefonu, musi on być włączony do programu beta testów Xiaomi. Jeśli więc Wasz Xiaomi 12 brał udział w testach beta, już teraz możecie oczekiwać na stabilną wersję najnowszego systemu. Jeśli nie, nie tracicie wiele - możemy się spodziewać, że aktualizacja zostanie udostępniona dla chińskich flagowców może nawet przed 27 lutego.

Światowa premiera MIUI 14 coraz bliżej

Aktualizacja [13.01.2023]

Xiaomi udostępniło w sieci listę planowanych zmian, które mają pojawić się w nowej wersji systemu. Modyfikacje skierowane będą na rynek globalny, a więc już wkrótce także polscy użytkownicy będą mogli zainstalować na swoich smartfonach MIUI 14. Wśród najważniejszych zmian warto wymienić:

Mniejszą ilość pamięci zajmowaną przez system

Większa płynność i wydajność nakładki

Wyższy poziom personalizacji poszczególnych elementów

Dodanie opcji folderów aplikacji na ekranie głównym

Możliwość zmiany kształtu ikon aplikacji

Pierwsze modele z MIUI 14

Aktualizacja [12.01.2023]

Oprogramowanie MIUI 14 zostało zaprezentowane w grudniu zeszłego roku. Pierwszymi urządzeniami, które otrzymały najnowszą wersję systemu były Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro. Niestety, żaden z tych smartfonów nie zadebiutował jeszcze na rynku globalnym, a co za tym idzie brak informacji o tym kiedy polscy użytkownicy będą mogli zainstalować aktualizację. Wiemy natomiast, że w Chinach kolejne trzy smartfony otrzymały MIUI 14 - te modele do Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra oraz Redmi K50.

Możliwość modyfikowania wyglądu ikon

Aktualizacja [11.01.2023]

Najnowsza wersja nakładki na smartfony Xiaomi pozwala użytkownikom edytować wygląd ikon znajdujących się na ekranie głównym. W celu zmiany modyfikacji odnośnika wystarczy, że naciśniemy na niego i przejdziemy do ustawień ikony. Na ten moment dostępne są cztery kształty, które możecie sprawdzić na poniższym zrzucie ekranu.

Źródło: Xiaomiui

Oficjalne tapety z MIUI 14

Aktualizacja [03.01.2023]

Xiaomi zdecydowało się udostępnić tapety, które pojawią się na ostatecznej wersji systemu MIUI 14. Tła przedstawiają minimalistyczne geometryczne kształty w różnych kolorach. Proponowane tapety już teraz możecie pobrać z portalu XiaomiUI - specjalizującego się sprzęcie oraz oprogramowaniu chińskiej firmy. Link do tekstu znajdziecie tutaj, a niektóre z proponowanych obrazów tła możecie sprawdzić poniżej.

Źródło: Xiaomiui Źródło: Xiaomiui Źródło: Xiaomiui Źródło: Xiaomiui

Nakładka MIUI 14 została zaprezentowana w grudniu zeszłego roku wraz z premierą nowych flagowców. Modele Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro zostały pierwszymi smartfonami, opartymi na najnowszej wersji oprogramowania chińskiego producenta.

Nowości w MIUI 14

Aktualizacja [13.12.2022]

Nowa nakładka od Xiaomi ma wnieść kilka istotnych usprawnień, które zdecydowanie poprawią komfort korzystania ze smartfonów popularnego producenta. Marka zapowiedziała, że MIUI 14 będzie zajmować mniej miejsca w pamięci i przez dłuższy czas ma zachować wysoką płynność działania. System został oparty na ulepszonej architekturze, dzięki czemu zarówno preinstalowane aplikacje, jak i nowe programy mają uruchamiać się znacznie szybciej. Smartfony Xiaomi otrzymają także więcej możliwości udostępniania plików między urządzeniami, w czym pomoże usprawniona aplikacja Mi Smart Hub.

Premiera MIUI 14 przełożona

Aktualizacja [01.12.2022]

Właśnie dzisiaj - 1 grudnia - miała odbyć się premiera nowej wersji nakładki na smartfony Xiaomi. Wraz z debiutem aktualizacji do oprogramowania marka miała również pokazać nowe flagowce oznaczone numerem "13". Niestety, żadna z tych premier nie będzie miała dzisiaj miejsca. Chiński producent poinformował o swojej decyzji na portalu Weibo. Marka nie podała jednak żadnych informacji związanych z nową datą debiutu Xiaomi 13 oraz MIUI 14.

Nowe informacje na temat MIUI 14

Aktualizacja [29.11.2022]

Zbliża się premiera kolejnej wersji nakładki na smartfony marki Xiaomi. Z tego powodu w sieci pojawiły się nowe informacje, które sugerują istotne zmiany w oprogramowaniu. Przede wszystkim MIUI 14 zajmie o 23% mniej miejsca niż poprzedni wariant systemu. To ważna modyfikacja, która pozwoli użytkownikom korzystać z większej ilości pamięci smartfona. Wiemy również, że znacznie większa ilość preinstalowanych aplikacji będzie mogła zostać usunięta. Wszystkie programy, przy których widnieje niebieska ikonka będzie można odinstalować ze smartfona.

Źródło: Twitter / Sondesix

Kolejny smartfon, który zadebiutuje z MIUI 14

Aktualizacja [22.11.2022]

Na stronie indyjskiej agencji rządowej BIS (organizacja udzielająca certyfikacje, między innymi, dla nowych sprzętów mobilnych) pojawił się kolejny smartfon od Xiaomi, który może zadebiutować już wkrótce. Model, o którym mowa to POCO X5 5G, a jego najciekawszą cechą jest obecność MIUI 14 na pokładzie. W sieci pojawia się coraz więcej przecieków dotyczących nadchodzących urządzeń od Xiaomi, które będą posiadały kolejną odsłonę autorskiej nakładki producenta, a POCO X5 5G dołącza do listy, na której znajdują się już Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro.

Alleged POCO X5 5G with a 4,900mAh rated battery, MIUI 14 visits FCC and Indian BIS.#POCO #POCOX5 pic.twitter.com/pYTGmTE7rb — Mukul Sharma (@stufflistings) November 12, 2022

To już prawie pewne - MIUI 14 zadebiutuje w listopadzie

Aktualizacja [16.11.2022]

W sieci pojawiły się screeny potwierdzające, że nowa wersja nakładki pojawi się jeszcze w tym miesiącu. Na zrzutach ekranu widać informacje o dwóch nowych smartfonach popularnej marki - Xiaomi 13 (nazwa kodowa Fuxi) oraz Xiaomi 13 Pro (nazwa kodowa Nuwa). Oba urządzenia mają zadebiutować w listopadzie i oba zostaną oparte na MIUI 14. Modele najpierw trafią do sprzedaży w Chinach, a na przełomie 2022 i 2023 roku możemy spodziewać się ich globalnej premiery.

Źródło: Xiaomiui

Oba smartfony zapowiadają się bardzo interesująco i prawdopodobnie będą jednymi z najmocniejszych flagowców na rynku. Model 13 Pro zostanie oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm - Snapdragonie 8 Gen 2 oraz najnowszej wersji systemu Android. Największymi konkurentami smartfonów Xiaomi będą takie urządzenia, jak: Vivo X90, OnePlus 11, OPPO Find X6 oraz seria Galaxy S23 od Samsunga.

MIUI 14 testowane na Xiaomi 13 oraz 7 innych modelach

Aktualizacja [04.11.2022]

Portal Gadget Tendency podał, że najnowsza wersja firmowej nakładki od Xiaomi jest właśnie testowana na kilku różnych modelach smartfonów. Wśród telefonów znajdują się, między innymi, Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro, co nie jest zaskakującą informacją, ponieważ to te dwa urządzenia najprawdopodobniej otrzymają MIUI 14 jako pierwsze. Nieco bardziej interesujące wydają się przecieki dotyczące pozostałych smartfonów, na których testowane jest oprogramowanie. Portal wymienia wśród nich:

Redmi K50 Extreme Edition,

Redmi K50 Pro,

Redmi K50,

Xiaomi 12S,

Xiaomi 12S Pro,

Xiaomi 12S Ultra,

Xiaomi 12T Pro.

Bardzo możliwe, że nową wersję oprogramowania zobaczymy jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie stanie się wraz z premierą Xiaomi 13.

Aktualizacja na Xiaomi 12S Ultra

Aktualizacja [17.10.2022]

Według najnowszych przecieków model Xiaomi 12S Ultra ma otrzymać aktualizację do Androida 13 jeszcze w tym roku, a konkretniej w listopadzie. Niedługo po premierze nowego sytemu możemy się spodziewać kolejnej wersji nakładki MIUI, która trafi na smartfon. Wiele wskazuje więc na to, że MIUI 14 pojawi się na pierwszym smartfonie Xiaomi na przełomie listopada oraz grudnia.

Źródło: Twitter / NightLake916

Xiaomi 13 zostanie oparty na MIUI 14

Aktualizacja [12.10.2022]

W sieci pojawiły się kolejne przecieki, które potwierdzają, że nowy flagowiec Xiaomi ma zadebiutować z nakładką MIUI 14 (działającą na systemie Android 13). Na zamieszczonym screenie widać zarówno wersje oprogramowania, jak i numer nakładki producenta. Wśród przecieków pojawiły się także wiadomości dotyczące użytego procesora oraz pamięci RAM. Xiaomi 13 najprawdopodobniej otrzyma chipset Snapdragon 8 Gen 2, który będzie wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Wszystko wskazuje więc na to, że smartfon otrzyma świetną specyfikację.

Według naszych źródeł flagowiec zadebiutuje na polskim rynku na przełomie 2022 oraz 2023 roku. Nie wiemy jednak czy nakładka MIUI 14 pojawi się na rynku wcześniej od smartfona, czy może premiera obu produktów zostanie połączona.

Suspected Xiaomi 13 2210132C nuwa



- Curved display

- Snapdragon 8 Gen 2

- 12GB ram

- Android 13 based on MIUI 14#Xiaomi #Xiaomi13 #Snapdragon8Gen2 pic.twitter.com/ggbgaRceq3 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 19, 2022

Lista urządzeń, które otrzymają MIUI 14

Aktualizacja [08.10.2022]

W sieci pojawiła się kolejna wstępna lista urządzeń, które najprawdopodobniej otrzymają aktualizację do nowej wersji systemu MIUI. Data premiery systemu nadal pozostaje nieznana, ale wiele wskazuje na to, że pojawi się on na rynku wraz premierą Androida 13 oraz debiutem Xiaomi 13. Urządzeń, które mają otrzymać kolejną wersje oprogramowania jest sporo, ale należy pamiętać, że jest to jedynie wstępna lista, która nie została jeszcze potwierdzona przez producenta. Wśród smartfonów znajdują się, zaprezentowane w październiku, modele Xiaomi 12T oraz Xiaomi 12T Pro. Nasze wrażenia po premierze nowych flagowców chińskiej marki możecie sprawdzić tutaj.

Źródło: Twitter / Mysmartprice

Xiaomi 13 Pro otrzyma MIUI 14

Aktualizacja [04.10.2022]

Smartfon Xiaomi 13 Pro został zauważony na stronie 3C Certification China wraz z istotnymi informacjami dotyczącymi specyfikacji urządzenia. Telefon zadebiutuje z najnowszym procesorem marki Qualcomm - Snapdragonem 8 Gen 2, ładowarką o mocy 120 W oraz zakrzywionym ekranem.

Jedną z najważniejszych wiadomości jest jednak system, na którym oparty zostanie smartfon. Według przecieków będzie to Android 13 wspierany przez MIUI 14. Dokładna data premiery urządzenia nie jest znana, ale wygląda na to, że będzie on pierwszym telefonem Xiaomi opartym na najnowszej wersji autorskiej nakładki producenta.

Źródło: Twitter / yabhishekhd

Zmiany w MIUI 14

Aktualizacja [19.09.2022]

Według najnowszych przecieków MIUI 14 przyniesie zmiany w wyglądzie ikon takich aplikacji jak Galeria, Zegar oraz App Vault. Kolejna odsłona systemowej nakładki od Xiaomi zaoferuje także wsparcie dla powiadomień w dymkach, jednak może być ono ograniczone do tabletów i folderów. MIUI 14 przyniesie również wsparcie dla Qualcomm LE Audio, zabezpieczeń Anti Fraud Protection, rozpoznawania tekstu oraz funkcji "W tym dniu" w aplikacji Galeria.

MIUI 14 na screenach

Aktualizacja [16.09.2022]

W sieci pojawiły się screeny prezentujące potencjalny wygląd nowej nakładki od Xiaomi. Wśród zmian można dostrzec szersze zaimplementowanie funkcji Material You.

Material You to opcja dodana na smartfony z Androidem wraz z premierą jego 12-nastej wersji. Pozwala ona dopasować kolor poszczególnych elementów, takich jak pasek zadań, narzędzia systemowe czy godzina wyświetlana na wygaszonym ekranie, do barw dominujących na ustawionej przez użytkownika tapecie.

MIUI 14 FIRST LOOKS???? pic.twitter.com/NYQcCaHqmX — NEVER STOPS THERE™ (@TECHNOL0GYINFO) July 26, 2022

MIUI 14 pomoże odczytać tekst ze zdjęcia

Aktualizacja [14.09.2022]

Aktualizacja do MIUI 14 ma przynieść istotne usprawnienie w kwestii przenoszenia tekstu z fotografii na klawiaturę urządzenia. Algorytmy sztucznej inteligencji będą odpowiedzialne za rozpoznawanie słów znajdujących się na zdjęciu i późniejsze zapisywanie ich w formie edytowalnego tekstu. Funkcja może okazać się bardzo przydatna podczas przenoszeniu fizycznych notatek do aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub szybkiego transportowania listy zakupów z formy analogowej na cyfrową.

Miui 14 China will have Select text from images features.



Few design changes will be in UI with more breathing space between the contents.



???? pic.twitter.com/L8ZCUJJXlW — Tech Star Shahrukh (@techstarsrk) September 2, 2022

Nowa wersja nakładki ma zadebiutować na rynku w czwartym kwartale tego roku. Pierwszym urządzeniem, które otrzyma MIUI 14, będzie najprawdopodobniej flagowiec Xiaomi 13.

MIUI 14 z nową funkcją

Aktualizacja [07.09.2022]

Według najnowszych przecieków kolejna wersja nakładki od Xiaomi zostanie wzbogacona o funkcję Memories. Ma ona wykorzystywać sztuczną inteligencję do tworzenia krótkich materiałów wideo złożonych ze zdjęć znajdujących się w galerii.

MIUI 14 China will also bring Memories feature in gallery as well as AI memories that will create some videos from your photos when your phone is connected to charger.



Yeah similar to google.



Also,

Floating window will be turned to Multi Window,

Enjoy upto 3 Apps in 1 screen. pic.twitter.com/QnWVoRqjmr — Tech Star Shahrukh (@techstarsrk) September 2, 2022

Kiedy zadebiutuje MIUI 14?

Aktualizacja [05.09.2022]

Według najnowszych informacji, kolejna odsłona nakładki od Xiaomi pojawi się na rynku wraz z premierą ich nowego flagowca. Smartfonem tym będzie Xiaomi 13, który ma zadebiutować na rynku w listopadzie tego roku. Co ciekawe, oprócz nowej wersji systemu MIUI, urządzenie zostanie oparte także na najnowszym procesorze od marki Qualcomm - Snapdragonie 8 Gen 2. Szykuje się więc naprawdę mocna premiera od Xiaomi.

Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery MIUI 14, ale prawdopodobnie nastąpi to w czwartym kwartale 2022 roku, niedługo po debiucie Androida 13. Poniżej znajdziecie listę najważniejszych nowości oraz urządzeń, które otrzymają aktualizację do nowej wersji systemu.

MIUI 14 - Najważniejsze zmiany

Jedną z pierwszych nowości, o których dowiedzieliśmy się jakiś czas temu, jest dodanie opcji rozpoznawania tekstu do galerii w smartfonach Xiaomi. Oznacza to, że będziemy mogli sczytać informacje ze zdjęcia i skopiować je do schowka bez ręcznego przepisywania. W sklepie Play Store jest dużo zewnętrznych aplikacji, które udostępniają taką opcję, ale dodanie jej do funkcji systemowych znacznie ułatwi pracę wielu użytkownikom. Nowością jest również wsparcie dla technologii Bluetooth LE Audio, która ma poprawić jakość przesyłanego dźwięku na inne urządzenia. Opcja będzie stanowiła istotny element systemu Android 13. Kosmetyczne zmiany spotkają także aplikację związaną z zegarem.

Modyfikacji możemy spodziewać się także w sferze widżetów oraz systemu powiadomień, który ulegnie delikatnej rozbudowie. Nowa wersja oprogramowania umożliwi nam wyłączanie oraz blokowanie notyfikacji przy użyciu paska powiadomień. Nie będzie to rewolucja, ale z całą pewnością przyjemna zmiana, która sprawi, że korzystanie ze smartfonów Xiaomi będzie bardziej intuicyjne.

MIUI 14 - Sprawdź, czy twój smartfon otrzyma aktualizację

Poniżej znajdziecie listę urządzeń, które zostaną zaktualizowane przez Xiaomi. Smartfonów jest naprawdę sporo, a wśród nich znajdują się także modele POCO oraz Redmi.

Modele Xiaomi:

13

12

12 Pro

12X

Xiaomi 12 Ultra

12S

12S Pro

12S Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

12T

12T Pro

Xiaomi 11T

11T Pro

Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Mi 11

Xiaomi Mi 11i

11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Civi

Xiaomi Civi 1S

Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Mi 10T Pro

Xiaomi Pad 5 Pro

Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi 10T-Lite

Pad 5

Modele POCO:

C40

POCO C40+

POCO M3

M4 Pro 4G

POCO M4 5G

M5

POCO M5s

X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

M3 Pro 5G

POCO X3 / NFC

X3 Pro

POCO X3 GT

X4 GT

POCO F4

F3

POCO F3 GT

Modele Redmi: