Masz smartfona OPPO? Sprawdź, kiedy otrzymasz aktualizację systemu! [18.10.2022]

Już wkrótce pierwsze urządzenia oparte na nakładce ColorOS otrzymają aktualizację do najnowszej wersji systemu.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Kiedy mój smartfon otrzyma aktualizację?

W sierpniu tego roku marka OPPO zaprezentowała nową wersję autorskiej nakładki o nazwie ColorOS 13. W trakcie pokazu podane zostały wstępne daty, zapowiadające w przybliżeniu kiedy aktualizacje trafią na pierwsze urządzenia producenta. Na oficjalnym twitterowym profilu należącym do marki OPPO, pojawiła się grafika z dokładnymi datami pierwszych aktualizacji do wersji beta systemu ColorOS 13.

Źródło: Twitter / Colorosglobal

W przypadku niektórych urządzeń wstępna wersja nowego oprogramowania tymczasowo nie będzie dostępna w Polsce. Ostateczna wersja ColorOS 13 trafi na 35 modeli smartfonów i zadebiutuje w 60 krajach. Jeśli twój telefon znajduje się na powyższej liście, to z całą pewnością otrzymasz aktualizację - nawet jeśli wersja beta nie będzie wcześniej możliwa do pobrania.

Źródło: OPPO

Jeżeli twój smartfon znajduje się na drugiej grafice, to również możesz być pewien, że otrzymasz finalną wersję nowej systemowej nakładki. Jeśli interesują Cię nowości, które pojawią się na twoim telefonie wraz z premierą ColorOS 13 - sprawdź nasz artykuł na ten temat.

Co czeka Cię po aktualizacji systemu?

Interaktywny Always on Display

Funkcja Always on Display pozwala na wyświetlanie najważniejszych informacji na wygaszonym ekranie smartfona. W trakcie konferencji zapowiedziano sporo zmian w tej funkcji, która teraz umożliwi, między innymi, większą kontrolę nad aplikacją Spotify. Użytkownicy smartfonów OPPO nie będą musieli odblokowywać wyświetlacza, by zmienić utwór, zatrzymać muzykę czy przełączyć się na jedną z playlist proponowanych im przez Spotify.

Ciekawą zmianą jest również dodanie wersji "Homeland" do widoku AoD, która ma przypominać o obecnym stanie środowiska i zwiększającej się globalnej temperaturze. Nie mam wątpliwości co do tego, że jest to zabieg czysto marketingowy ze strony OPPO, jednak trzeba przyznać, że funkcja wygląda intrygująco.

Źródło: OPPO

Odświeżony wygląd systemu

Producenci podkreślili, że wygląd najnowszej odsłony nakładki ColorOS został silnie zainspirowany naturą. Trzeba przyznać, że OPPO wydaję się być bardzo konsekwentne w swoich założeniach, bo tematem przewodnim wielu aspektów wizualnych jest woda. Najciekawszym z nich jest według mnie "żywa tapeta", która pozwala w intuicyjny sposób kontrolować czas spędzony na smartfonie.

Funkcja polega na interaktywnym tle, które zmienia się w zależności od tego ile godzin ekran naszego telefonu jest włączony. Na załączonym poniżej screenie widzimy kwiat, który kwitnie wraz z przybliżaniem się do dziennego limitu czasu spędzonego na smartfonie, który możemy modyfikować w ustawieniach. Co więcej, kolor tapety będzie dostosowywał się do barwy aplikacji, której używaliśmy tego dnia najczęściej.

Źródło: OPPO

W trakcie konferencji mogliśmy usłyszeć o technologii LTPO 2.0, która umożliwia zmniejszenie częstotliwości odświeżania ekranu, podczas włączonego Always on Display, do 1 Hz. Taki zabieg wyraźnie poprawi żywotność baterii, która zazwyczaj traci najwięcej w momencie korzystania z tego typu funkcji.

Źródło: OPPO

Ciekawym zabiegiem wizualnym jest również przemycenie subtelnych kropli, które pojawiają się np. na stanie informującym nas o poziomie naładowania smartfona. Takich drobnych, estetycznych zmian jest znacznie więcej, a do najciekawszych zaliczyłbym: wzbogacenie wyglądu zegara o cienie imitujące naturalny kąt padania światła oraz poprawione ikony aplikacji systemowych. OPPO wyraźnie pracowało nad integracją wizualną poszczególnych elementów w nowej odsłonie systemu ColorOS. Nie są to zmiany, które można nazwać rewolucją, ale z całą pewnością wpłyną one na przyjemniejsze korzystanie z systemu i poprawią doświadczenia użytkowników.

Bardzo użyteczne mogą się okazać foldery z aplikacjami. OPPO zapowiedziało funkcję w trakcie swojej konferencji, a jej podgląd możecie zobaczyć poniżej.

Elephants never forget...

...that Large Folders on #ColorOS13 supports in-folder swiping on the home screen for easier app access. ???? pic.twitter.com/cPKseAFFoI — ColorOS (@colorosglobal) October 17, 2022

Dodanie opcji z całą pewnością poprawi komfort użytkowania smartfonów i przyspieszy odnajdywanie interesujących nas aplikacji.