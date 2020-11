Masz starego smartfona Xperia? Sony wymieni Ci baterię za darmo!

Sony stara się ratować swoje udziały w rynku mobilnym. Producent za darmo wymieni baterię w starszych flagowcach. Dodatkowo nowa Xperia 1 II otrzyma Androida 12.

Sony od kilku lat nie radzi sobie najlepiej na rynku smartfonów. Firma utraciła blask z czasów współpracy z Ericssonem, ale nadal stara się ratować swoje udziały. Na rynku w dalszym ciągu pojawiają się nowe modele smartfonów takie, jak Xperia 1 Mk II czy Xperia 5.

Teraz Sony zamierza podtrzymać udziały rynkowe zachęcając swoich użytkowników do nie wymieniania smartfonów na nowsze modele. Jak to możliwe? O co chodzi?

Chiński portal ITHome przekazał, że Sony ogłosi darmowy program wymiany baterii w wybranych modelach smartfonów Xperia. Wymianie podlegać będą starsze flagowce z całkiem wydajnymi podzespołami. Sony chce tym ruchem powstrzymać dalszy spadek udziałów rynkowych.

Jakie urządzenia zostały zakwalifikowane do programu darmowej wymiany baterii? Mowa o następujących modelach:

Xperia XZ

Xperia XZs

Xperia XZ1

Xperia XZ Premium

Xperia XZ2

Xperia XZ3

Jak widać Sony zamierza wymienić baterię we flagowych modelach z lat 2016-2018. Średnia cena wymiany baterii w tych modelach w autoryzowanych serwisach wynosi około 120-150 zł.

Portal ITHome wyjawia, że wraz z wymianą baterii użytkownicy otrzymają nowy przewód USB Typu C oraz 10% zniżki na inne naprawy nieobjęte gwarancją.

Dodatkowo Sony podobnie, jak Samsung poinformowało, że nowe flagowce takie, jak Xperia 1 II oraz Xperia 5 II otrzymają trzy aktualizacje rozwojowe. Oznacza to, że Sony wraca do korzeni i zamierza utrzymywać długie wsparcie dla swoich smartfonów. Flagowce Sony z tego roku otrzymają zatem gwarantowaną aktualizację do Androida 11 oraz Androida 12, który nie został jeszcze zaprezentowany.

Czy powyższe ruchy spowodują, że firmie Sony uda się powstrzymać lawinowy spadek udziałów Xperii na rynku smartfonów? Czas pokaże, ale bez sensownej oferty nowych urządzeń może być ciężko.

