Masz starszego Maca? Nie instaluj nowej przeglądarki Safari 15!

Apple nie udostępniło jeszcze najnowszego systemu operacyjnego macOS Monterey. Zamiast niego w dniu wprowadzenia na rynek iOS 15 oraz iPadOS 15 posiadacze komputerów Mac otrzymali możliwość instalacji najnowszej wersji przeglądarki Safari 15, który została zaprezentowana w czerwcu 2021 roku razem z nadchodzącym wydaniem macOS.

Oprogramowanie trafiło jako automatyczna aktualizacja do komputerów z systemem operacyjnym macOS Big Sur oraz macOS Catalina. Oznacza to, że Safari 15 pojawiło się na komputerach Mac z połowy 2012 roku oraz nowszych.

Niestety wiemy już, że w przypadku starszych urządzeń z macOS Catalina instalacja najnowszego Safari 15 nie jest najlepszym pomysłem. Wszystko ze względu na kilka błędów, które utrudniają codzienne korzystanie z komputera.

Użytkownicy Safari 15 w połączeniu z systemem operacyjnym macOS Catalina borykają się głównie z dwoma problemami - niepoprawnym działaniem zakładek oraz przeładowywaniem się stron.

Wyżej wymienione błędy są raportowane przez użytkowników z całego świata na forum Apple, Reddicie oraz Twitterze.

I see your Big Sur annoyance and raise you with an actual, bonafide problem: Safari 15 on Catalina.



Straight up crashes on such obscure sites like Target and Walmart. Need to order something from them? Better use a different browser. pic.twitter.com/P1SXte5meE