Masz starszego Samsunga? Galaxy S22, Fold 3 i Flip 3 kupisz nawet o 3500 złotych taniej

Samsung przygotował świetną promocję dla swoich stałych klientów. Sprawdzamy jak działa program Odkup, dzięki któremu nowy flagowiec producenta możemy mieć ze zniżką nawet do 3500 zł - i nie jest to dostępne tylko w przypadku jednego telefonu!

Spis treści

Na całym świecie coraz większą popularnością cieszą się programy odnowy telefonów. Aby te akcje prężnie działały, producenci coraz częściej przekonują się do promocji typu trade-in, czyli oferowania zniżkę na nowe modele ze swojej gamy w zamian za oddanie przez klienta swojego starszego urządzenia. Na pomysł tego typu wpadł Samsung - ma to zachęcić klientów do wymiany swoich urządzeń na najnowsze flagowce firmy. Jak działa ten system?

Fot. Samsung

Taki układ jest świetny zarówno dla sprzedawcy, jak i osoby kupującej telefon. Konsument może wymienić swój smartfon na nowszy model i nie przejmować się sprzedażą starszego na własną rękę, z kolei producent jest w stanie zarobić na ponownej sprzedaży odnowionego smartfona, albo po prostu odpowiedzialnie oddać go do recyklingu - a przy tym utrzymać swojego stałego klienta przy tej samej marce.

Zobacz również:

Jest to też akcja, na której bardzo zyskuje środowisko - jeśli nie wyrzucamy starego smartfona, albo nie chowamy go do szuflady, a puszczamy go w dalszy obieg, pośrednio redukujemy produkcję kolejnej elektroniki. O tym, dlaczego to tak ważne, pisałem w tym artykule.

Co ciekawe, badania pokazują, że Polacy coraz bardziej otwierają się na taki model zakupów. Z ekstensywnego badania Smart Barometr 2022 wynika, że coraz częściej kupujemy używane i odnowione smartfony, a także staramy się odpowiedzialnie postępować przy zakupie nowych urządzeń.

Promocja Samsung Odkup

Samsung przygotował promocję polegającą właśnie na odkupie używanych telefonów tego producenta, za które możemy dostać pokaźny rabat na najnowsze flagowce firmy! Aby wziąć w niej udział, należy zakupić jedno z nowych urządzeń kwalifikującej się do akcji. W tym momencie jest to pięć flagowych modeli koreańskiego producenta:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Nowe urządzenie powinno zostać aktywowane w dniach od 27.06.2022 do 24.07.2022. Następnie, do 31.07.2022 wystarczy zalogować się do aplikacji Samsung Members i wygenerować kod promocyjny.

Fot. Samsung

Następnym krokiem będzie odwiedzenie strony programu, przez którą będziemy mogli sprzedać swój stary telefon. Cały proces jest bardzo prosty. Wystarczy wybrać urządzenie, które chcemy odsprzedać, podać jego numer IMEI i stan techniczny, a także podać wygenerowany kod rabatowy z aplikacji Samsung Members i kod IMEI nowego urządzenia. Ważne jest, aby zrobić to w ciągu 7 dni od daty zakupu nowego telefonu.

Ostatnim krokiem jest już wysłanie naszego poprzedniego urządzenia - powinniśmy to zrobić w ciągu 4 dni od wypełnienia formularza. Następnie pełną wycenę otrzymamy po 10 dniach od daty dostarczenia naszej paczki, a pieniądze za telefon trafią na nasze konto maksymalnie po 21 dniach od tej wyceny.

Fot. Samsung

Oczywiście Samsung zastrzega, że nie każdy używany telefon może być przyjęty przez partnera firmy. Jeśli nasz smartfon jest w bardzo złym stanie - na przykład w ogóle się nie włącza - nie możemy liczyć na odkup. Jednakże nawet smartfony z rozbitym ekranem, jednak działającym panelem dotykowym, mogą zostać sprzedane w ramach tej promocji! Oczywiście musimy się wtedy liczyć z faktem, że ich cena będzie odpowiednio niższa.

Samsung Odkup - jaki rabat za nasz smartfon?

Jakiego rabatu możemy się spodziewać za nasze urządzenie? Na stronie Samsunga sprawdziliśmy wycenę kilku najpopularniejszych modeli! Warto jednak pamiętać, że są to wyceny orientacyjne, które nie uwzględniają indywidulanych uszkodzeń naszego telefonu - oferowana cena może się zmienić po wysłaniu telefonu do producenta. Przedstawiamy ceny kilku modeli, zarówno w stanie dobrym, jak i złym.

Samsung Galaxy A52 128 GB

Samsung Galaxy A52 w chwili premiery kosztował 1899 zł. W najlepszym wypadku po niecałych dwóch latach możemy go sprzedać za niecałe 900 zł mniej.

Samsung Galaxy S10 128 GB

Cena Samsung galaxy S10 w dniu premiery wynosiła 3949 zł. Po trzech altach użytkowania możemy za niego dostać 1300 zł.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Cena S20 FE w sklepach wynosiła 2999 zł, nadal możemy go kupić w oficjalnej sprzedaży. W opcji trade-in Samsung oferuje za telefon od 1400 zł.

Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB

Galaxy S21 Ultra nadal jest dostępny w sklepach w cenie około 5749 zł. W akcji promocyjnej możemy sprzedać jego używany wariant za nawet 3500 zł!

Samsung Galaxy A12 128 GB

Budżetowy Samsung Galaxy A12 kosztował 799 zł. Teraz odsprzedamy go już za 574 zł - to jedynie 225 zł różnicy!

Samsung Odkup - czy to się opłaca?

Jak widać, sugerowane ceny odkupu telefonów w promocji są naprawdę konkurencyjne. Oczywiście jeszcze raz trzeba podkreślić, że jest to tylko wstępna wycena, nieobejmująca takich detali jak indywidualne ryski na naszym telefonie czy poziom zużycia baterii. Jednakże najwyższe możliwe wyceny są bardzo konkurencyjne - wystarczy rzucić okiem na allegro. Jakie pieniadze moglibyśmy uzyskać, sprzedając nasz smartfon własnoręcznie na popularnym portalu? Sprawdziliśmy ceny dwóch przykładowych używanych modeli na stronie:

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy S10

Jak widać, maksymalne ceny proponowane przez Samsunga są naprawdę atrakcyjne. Jeśli więc mamy smartfon od tej firmy w dobrym stanie, który chcemy wymienić na nowszy model - skorzystanie z tej promocji może być naprawdę świetnym pomysłem! Oczywiście wiele osób może nadal preferować sprzedaż swojego urządzenia na własną rękę, ale dzięki tej akcji wszystkie formalności mamy z głowy - po prsotu wysyłamy urządzenie i wszystko dzieje się bez naszego udziału!