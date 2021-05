Masz starszego smartfona z Androidem? Może przyspieszyć!

Google i Qualcomm ułatwiają aktualizacje sieci neuronowej API. Starsze i nowsze telefony mogą uzyskać lepszą wydajność.

Podczas konferencji Google I/O, Google i Qualcomm ogłosiły łatwiejsze do aktualizowania sterowniki API sieci neuronowej, które zostaną wprowadzone wraz z Androidem 12. Dotychczas sterowniki NN API były aktualizowane wraz z głównymi aktualizacjami systemu operacyjnego. Teraz firmy chcą je wprowadzić za pośrednictwem Google Play. Do tego aktualizacje będą dostępne dla starszych chipsetów i kilku wersji Androida.

Co ciekawe, podczas konferencji, programiści Google powiedzieli, że NN API zwiększy wydajność do tego stopnia, że telefon będzie działał tak, jakby miał dwa dodatkowe rdzenie procesora, zużywając przy tym mniej energii i nie nagrzewając się. Asystent Google i Mapy Google zostały przedstawione jako najlepsze przykłady korzystające na poprawkach. Pokazano również jak AI będzie sobie radził z generowaniem napisów na żywo czy automatycznym zastępowaniem tła na video. Użytkownicy na pewno odczują, że aplikacje będą działały lepiej i nie będą wyczerpywały baterii tak, jak robią to teraz. W tym przy funkcjach typu rozpoznawanie twarzy czy głosu, nie będą musiały przesyłać danych z powrotem na serwer, co wpłynie pozytywnie na naszą prywatność.

Źródło: engadget.com