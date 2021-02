Masz starszy procesor? Pożegnaj się z Chrome

Jeśli masz starszy sprzęt, nie będziesz w stanie używać Chrome w wersji 89. Od tej edycji odpadnie obsługa przez przeglądarkę procesorów, które lata świetności mają już za sobą.

Na szczęście dotyczy to procesorów, których mało kto już używa - mają one 15 i więcej lat. Są to wszystkie modele starsze od Intel Core 2 Duo oraz AMD Athlon 64. W nowej edycji przeglądarki Chrome wprowadzono nowe wymagania minimalne, w których znajduje się konieczność wsparcia SSE3 (zestaw instrukcji SIMD wykorzystywany w architekturze IA-32). Wspomniane starsze procesory obsługuję SSE2, więc automatycznie nie są w stanie sprostać stawianym wymaganiom. Intel Atom czy Celeron M stają się w ten sposób niekompatybilne, a jeśli ktoś będzie chciał zainstalować Chrome na maszynach przez nie używanych, może spodziewać się przerwania procesu. W przypadku maszyn, na których jest Chrome 88 i będzie się chciało wykonać aktualizację do 89, wyskoczy takie oto okienko:

Z tej sytuacji nie ma wyjścia, więc jeśli ktoś korzysta z archaicznego procesora, musi albo go zmienić, albo pożegnać się z Chrome. Inna opcja to oczywiście przejście na inną przeglądarkę. Google informuje, że według jego wiedzy bardzo znikomy procent użytkowników ma procesory starsze od wymienionych, dlatego zmiany w wymaganiach sprzętowych będą ogólnie nieodczuwalne.

