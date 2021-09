Masz taki router? Natychmiast zaktualizuj jego oprogramowanie!

Ponad 10 modeli popularnych routerów firmy Netgear jest podatnych na lukę w zabezpieczeniach. Konieczna jest instalacja nowej wersji oprogramowania układowego. Posiadasz niebezpieczne urządzenie w swoim domu? Sprawdź, co robić.

Wybrane modele routerów firmy Netgear cierpią na problemy związane z luką w zabezpieczeniach. Producent wydał właśnie ważną aktualizację oprogramowania układowego, które uniemożliwia jej wykorzystanie.

Router Netgear Źródło: pcworld.com

W oficjalnych materiałach Netgear przyznał, że problem dotyczy następujących modeli: R6400v2, R6700, R6700v3, R6900, R6900P, R7000, R7000P, R7850, R7900, R8000 i RS400. Są to stosunkowo nowe i popularne modele. Jeżeli nie jesteś pewien czy posiadasz wyżej wymieniony model wystarczy, że spojrzysz na naklejkę informacyjną na spodniej części obudowy.

Jeżeli okaże się, że posiadasz router Netgear z wadliwym oprogramowaniem wystarczy, że udasz się na stronę pomocy technicznej producenta i wprowadzisz numer modelu.

W sekcji Download znajdziesz nowe oprogramowanie układowe z poprawionym systemem zabezpieczeń.

Dlaczego Netgear zdecydował się na aktualizację swoich routerów? Według wpisu na blogu Grimm - firmy zajmującej się bezpieczeństwem - luka związana jest z kontrolą rodzicielską Circle. Proces jej aktualizacji pozwala na zdalny dostęp do sieci i logowanie jako root poprzez atak typu Man in the Middle. Producent przypadkowo ułatwił działanie, ponieważ funkcja kontroli rodzicielskiej jest domyślnie aktywowana na każdym routerze podczas konfiguracji początkowej.