Masz tam konto? Jeśli tak, mogą mieć je i hakerzy

Najnowszy raport pokazuje, do jakich serwisów oraz usług loginy i hasła są najbardziej cenione wśród przestępców.

Serwis Top10VPN.com przeanalizował 15 marketów w DarkNecie, aby zobaczyć, jaką popularnością cieszą się skradzione dane logowania. Oczywiście miejsc tego typu jest zapewne więcej, wzięto jednak pod uwagę te, na których panuje największy ruch. Co ciekawe, 30% ruchu na tych czarnych rynkach pochodzi z Rosji, a największym zainteresowaniem cieszą się dane logowania do usług VPN. Podsumowanie pokazuje, że na rynkach tych dostępny jest 3275 zestawów zawierających login+hasło. Umożliwiają dostanie się do 550 usług online. Jednak podejrzewa się, że może być ich aż trzykrotnie więcej.

Jakie usługi cieszą się największą popularnością? Jeśli chodzi o same kategorie, są to:

streaming - przeciętny koszt 9,10 USD, czyli 38,4 zł

VPN - przeciętny koszt 7,42 USD (31 zł)

płatności - przeciętny koszt 111,57 USD (471 zł)

kryptowaluty - przeciętny koszt 152,49 USD (644 zł)

Fot.: NordVPN

Jeśli zaś mówimy o konkretnych serwisach, mamy tu (serwis - liczba ofert - cena):

NordVPN - 259 - 6,10 USD

Netflix - 126 - 12,22 USD

Paypal - 116 - 31,98 USD

Windscribe - 92 - 4,78 USD

ExpressVPN - 67 - 9,58 USD

Jak zabezpieczyć swoje hasło? Przede wszystkim tam, gdzie to tylko możliwe, ustaw logowanie dwuetapowe. To najlepszy sposób na to, aby pomieszać szyki hakerom. Ponadto postaraj się o mocne, unikalne hasło - pomogą Ci w tym menadżery haseł. To powinno skutecznie zabezpieczyć Twoje konto w każdym serwisie oraz usłudze.

Źródło: Top10VPN.com