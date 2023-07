Masz tatuaże na ręce i nosisz Galaxy Watch 4 lub 5? Samsung sprawi, że już go nie zdejmiesz

Czujniki w Galaxy Watch 4 i 5 nie lubią się z ludźmi, którzy lubią nie tatuować. Samsung na szczęście nie boi się odrobiny tuszu i sprawi, że Galaxy Watch 5 również przestanie się bać.

Czujnik BioActive w Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 jest już na tyle zaawansowany, że może dokładnie i niezawodnie śledzić dane dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej. Jednak praktycznie wszystkie smartwatche, zarówno Samsunga, jak i innych marek, mają trudności z odczytywaniem danych dotyczących zdrowia i kondycji z wytatuowanych nadgarstków.

Tusz może uniemożliwić Galaxy Watch zorientowanie się, kiedy ktoś nosi go na nadgarstku. W takich przypadkach funkcje takie jak wykrywanie noszenia nie działają prawidłowo. Tatuaże mogą zmylić czujnik, który "myśli", że zegarek nie jest noszony. Może to prowadzić do innych problemów, takich jak nie włączanie się czujników fitness i zdrowia.

Najwyraźniej ten problem dotyczący dokładności czujnika i tatuaży występuje w większości, jeśli nie we wszystkich smartwatchach, nawet Apple. Dobrą wiadomością jest to, że Samsung pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

Galaxy Watch 5 otrzyma aktualizację w drugiej połowie 2023 roku

Moderator Samsung Community odpowiedzialny za aplikację Galaxy Wear opublikował niedawno odpowiedź do użytkownika na oficjalnym forum, wyjaśniając, że programiści Samsunga pracują nad dodaniem funkcji, która powinna poprawić wykrywanie noszenia dla użytkowników z tatuażami na nadgarstkach.

Moderator forum twierdzi, że aktualizacja zostanie wydana w drugiej połowie 2023 roku. Sądząc po tych niejasnych ramach czasowych, funkcja może być częścią nadchodzących aktualizacji One UI Watch 5 i Wear OS 4. Ten ostatni ma zadebiutować na nadchodzącej serii Galaxy Watch 6, a później zostać wdrożony dla linii Galaxy Watch 4 i Watch 5 po wydarzeniu Unpacked, która powinna odbyć się w Korei 27 lipca.