Masz tego Samsunga Galaxy? Nowa aktualizacja zmierza na kolejne modele smartfona [17.03.2023]

Kolejna wersja zabezpieczeń do nakładki One UI została udostępniona starszym flagowcom producenta.

Najnowsza wersja nakładka One UI została zaprezentowana w trzecim kwartale zeszłego roku. Wszystkie urządzenia Samsunga, które kwalifikowały się do aktualizacji, już dawno otrzymały pierwszą wersję oprogramowania. Wraz premierą serii Galaxy S23, koreański gigant technologiczny pokazał również nową odsłonę systemu, czyli One UI 5.1. Kolejna aktualizacja najpierw trafiła na tegoroczne flagowce producenta, a następnie została udostępnia na kolejne smartfony. W najbliższym czasie na telefonach Samsunga dostępna będzie również łatka poprawiająca bezpieczeństwo systemu.

Jednym z modeli, który otrzyma najnowszą aktualizację zabezpieczeń do One UI 5.1 w marcu, jest Galaxy S20. Kilkuletni smartfon nadal znajduje się na liście telefonów aktualizowanych przez producenta, a jego użytkownicy będą mogli skorzystać z kolejnej wersji systemu w ciągu najbliższych dni (dokładna data może zależeć od regionu, w którym się znajdujecie). Oprogramowanie trafi na wszystkie modele z serii, a więc aktualizacje otrzymają:

Galaxy S20 ,

, Galaxy S20 Ultra.

Patch skupia się głównie na naprawie błędów oraz poprawie bezpieczeństwa, a więc nie wnosi on żadnych nowych funkcji na urządzenia z serii Galaxy S.

Fot. Samsung / PCWorld.pl

Większość urządzeń Samsunga otrzymała już dostęp do One UI 5.1, jednak kilka modeli dostanie nową wersję oprogramowania dopiero w marcu. Dotyczy to następujących urządzeń:

Galaxy A71 5G i Galaxy A71

i Galaxy A51 5G i Galaxy A51

i Galaxy Tab S6 Lite

Jeżeli chcesz się upewnić, że posiadasz już najnowszą wersję sytemu, to przejdź do ustawień swojego urządzenia, a potem znajdź w nich opcję o nazwie Aktualizacja Oprogramowania (zaznaczona na jednym ze screenów). Następnie otwórz zakładkę Pobierz i zainstaluj by sprawdzić, czy jakiekolwiek nowe wersje systemu zostały udostępnione dla twojego modelu.

Wszystkie nowości, jakie wiążą się z aktualizacją do One UI 5.1 możecie sprawdzić tutaj.

Wśród wymienionych wcześniej modeli, znajdują się urządzenia, które nie otrzymają w tym roku Androida 14 oraz nakładki One UI 6.0 - mowa o całej serii Galaxy S20. Szkoda, że nie załapały się one na 4-letnie wsparcie aktualizacjami, które Samsung ogłosił w 2022 roku, ponieważ smartfony te nadal pozostają świetnymi urządzeniami. Pełną listę modeli, które czeka ten sam los, możecie sprawdzić tutaj.