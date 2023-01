Masz tego smartfona marki ASUS? Przygotuj się na aktualizację systemu!

Nowa wersja popularnego systemu operacyjnego na urządzenia mobilne zadebiutowała w trzecim kwartale zeszłego roku. Większość topowych flagowców otrzymała już dostęp do Androida 13, jednak mniej popularne oraz starsze urządzenia wciąż znajdują się na liście do zaktualizowania. ASUS poinformował, że oprogramowanie zmierza na dwa smartfony wydane w 2021 roku. Tymi urządzeniami są:

Aktualizacja ma zostać udostępniona użytkownikom w Europie, Rosji, Indiach oraz Tajwanie.

Jedną z większych wizualnych zmian na urządzeniach, które otrzymają Androida 13 będzie pasek zawierający informacje o aktualnie odtwarzanym utworze. Linia symbolizująca czas trwania piosnki otrzyma w nowej wersji systemu faliste kształty, które zastąpią jej poprzedni wygląd. Zmiana należy do drobnych modyfikacji, a cała aktualizacja do Androida 13 składa się w dużej mierze z kosmetycznych udoskonaleń.

The best part about Android 13 is how whenever you're listening to music, the progress bar is a squiggly line ???????? pic.twitter.com/9xVGJduv1H