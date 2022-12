Masz tego smartfona marki OPPO? Przygotuj się na grudniową aktualizację systemu

Popularna firma udostępnia listę urządzeń, które otrzymają w tym miesiącu nową wersję oprogramowania.

Źródło: PCWorld

Grudniowa aktualizacja na smartfony OPPO

W grudniu tego roku sporo smartfonów marki OPPO otrzyma najnowszą odsłonę autorskiej nakładki na Androida. Kolejna wersja oprogramowania, czyli ColorOS 13, będzie działała na wydanym niedawno Androidzie 13. Niektóre z modeli otrzymają aktualizację tylko w konkretnych regionach, ale duża część urządzeń dostanie ją globalnie.

Źródło: OPPO

Wśród modeli, których aktualizacja dotyczy wszystkich regionów, znajdziemy takie smartfony OPPO jak:

OPPO Find X5/X5 Pro

OPPO Find X3 Pro

OPPO Reno 8 5G/8 Pro 5G

OPPO Reno7/7 Z 5G

OPPO F21 Pro/F21 Pro 5G

OPPO K10 5G/K10

OPPO A96

OPPO A77 5G/A76

Jeżeli twój smartfon nie znajduje się na powyższej liście, to warto także zwrócić uwagę na modele, które w grudniu otrzymają dostęp do wersji beta nowego systemu. Możesz to sprawdzić na umieszczonej wyżej grafice, w segmencie Beta Version.

Co czeka Cię po aktualizacji systemu?

Odświeżony wygląd systemu

Producenci podkreślili, że wygląd najnowszej odsłony nakładki ColorOS został silnie zainspirowany naturą. Trzeba przyznać, że OPPO wydaję się być bardzo konsekwentne w swoich założeniach, bo tematem przewodnim wielu aspektów wizualnych jest woda. Najciekawszym z nich jest według mnie "żywa tapeta", która pozwala w intuicyjny sposób kontrolować czas spędzony na smartfonie.

Funkcja polega na interaktywnym tle, które zmienia się w zależności od tego ile godzin ekran naszego telefonu jest włączony. Na załączonym poniżej screenie widzimy kwiat, który kwitnie wraz z przybliżaniem się do dziennego limitu czasu spędzonego na smartfonie, który możemy modyfikować w ustawieniach. Co więcej, kolor tapety będzie dostosowywał się do barwy aplikacji, której używaliśmy tego dnia najczęściej.

Źródło: OPPO

Interaktywny Always on Display

Funkcja Always on Display pozwala na wyświetlanie najważniejszych informacji na wygaszonym ekranie smartfona. W trakcie konferencji zapowiedziano sporo zmian w tej funkcji, która teraz umożliwi, między innymi, większą kontrolę nad aplikacją Spotify. Użytkownicy smartfonów OPPO nie będą musieli odblokowywać wyświetlacza, by zmienić utwór, zatrzymać muzykę czy przełączyć się na jedną z playlist proponowanych im przez Spotify.

Ciekawą zmianą jest również dodanie wersji "Homeland" do widoku AoD, która ma przypominać o obecnym stanie środowiska i zwiększającej się globalnej temperaturze. Nie mam wątpliwości co do tego, że jest to zabieg czysto marketingowy ze strony OPPO, jednak trzeba przyznać, że funkcja wygląda intrygująco.

Źródło: OPPO

W trakcie konferencji mogliśmy usłyszeć o technologii LTPO 2.0, która umożliwia zmniejszenie częstotliwości odświeżania ekranu, podczas włączonego Always on Display, do 1 Hz. Taki zabieg wyraźnie poprawi żywotność baterii, która zazwyczaj traci najwięcej w momencie korzystania z tego typu funkcji.