Masz telefon Huawei? Błąd udostępnia aplikacje za darmo

Według programisty zajmującego się Androidem, błąd ten można wykorzystać już od długiego czasu, a Huawei nie chce go naprawić.

Światło dzienne ujrzał poważny błąd w zabezpieczeniach Huawei AppGallery, czyli odpowiednika Google Play Store dla urządzeń Huawei. Według dewelopera zajmującego się Androidem, Dylana Roussela, błąd ten polega na dziurze w certyfikacji płatnych aplikacji w tym sklepie.

Skutki tego braku mogą być opłakane dla twórców płatnych aplikacji. Przy odrobinie wiedzy technicznej i programistycznej, jak prezentuje to na swoim blogu wspomniany deweloper, możliwe jest uzyskanie linku do ściągnięcia każdej aplikacji w sklepie. Oznacza to, że możemy pobrać nawet te aplikacje, za które normalnie musielibyśmy zapłacić.

Jest to sytuacja bardzo istotna dla każdego twórcy płatnych aplikacji. Potencjalnie, błąd ten może zredukować zarobki takich osób do zera, gdyż każdy będzie mógł ściągnąć efekt ich pracy zupełnie za darmo.

Co ciekawe, programista ujawnił ten błąd po 13 tygodniach zwracania uwagi firmie Huawei na jego istnienie. Według niego, mimo kilku maili zwracających uwagę na problem, nadal nie został on naprawiony, a komunikacja z -przedstawicielami marki dotycząca tego błędu była bardzo ciężka. Dopiero po publikacji jego tekstu zwrócono uwagę na problem i obiecano jego naprawienie.

Najciekawszym elementem sprawy może wcale nie być sam błąd. Ściąganie płatnych aplikacji, dla osób chcących to zrobić, nigdy nie było dużym problemem. Interesująca jest raczej reakcja (a raczej jej brak) ze strony Huawei. Jak najszybsze naprawienie takiego błędu jest w ich interesie z wielu powodów. Po pierwsze, dostają oni procent dochodów od każdej transakcji w AppGallery, czyli błąd ten wpływa na ich zarobki. Ponadto, jego istnienie może wpływać na ich wizerunek, zarówno ze strony twórców aplikacji, którzy nie będą się czuli bezpiecznie na ich platformie, jak i użytkowników, którzy mogą poczuć, że firmie nie zależy na jak najszybszym naprawieniu błędów w swoich produktach.