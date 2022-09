Masz telefon realme? Już wiemy, kiedy dostaniesz najnowszego Androida 13

Dotarły do nas pierwsze oficjalne informacje o nadchodzącej aktualizacji do Androida 13 dla urządzeń od realme. Oto, kiedy możemy spodziewać się najnowszej wersji systemu dla każdego z kompatybilnych telefonów producenta.

Telefony firmy realmy coraz bardziej zdobywają sobie serca klientów w Polsce. Mimo bardzo krótkiej obecności na rynku, smartfony tego producenta trafiają do kieszeni coraz większej liczby osób u nas w kraju. Ze względu na to spora rzesza użytkowników już teraz czeka na kolejną aktualizację Androida w swoim sprzęcie. Dzięki tweetowi wiceprezesa firmy wiemy już, kiedy możemy spodziewać się pierwszych wersji Androida 13 na większości telefonów realme!

RealmeUI to nakładka systemowa stosowana przez realme w swoich telefonach. Więcej o niej możecie przekonać w naszym artykule o tym systemie. Trzeba przyznać, że jest to jedna z naszych ulubionych nakładek, która łączy dużą liczbę funkcjonalności z niezbyt nachalnym dodawaniem własnych aplikacji.

Kiedy premiera Androida 13 dla mojego realme?

Jeszcze do niedawna nie byliśmy pewni, jak szybko realme będzie chciało udostępniać najnowszą wersje RealmeUI 4.0 na swoje telefony. Jak wiemy, firma zobowiązuje się do przynajmniej 2 lat wsparcia swoich telefonów, nawet tych z niższej półki. Już teraz wiemy, że naprawdę sporo smartfonów producenta dostanie Androida 13, jednak niektóre z nich będą musiały poczekać na niego sporo czasu.

Realme zdecydowało się na tzw. staggered release, to znaczy udostępnianie nowej wersji systemu partiami. Na początku wersję beta systemu dostaną telefony z wyższej półki, a w przeciągu roku pojawi się ona na wszystkich kompatybilnych urządzeniach.

Warto pamiętać, że zaprezentowana mapa aktualizacji dotyczy wersji Beta systemu, a na dodatek tyczy się użytkowników w Indiach. Jednakże z doświadczenia wiemy, że daty aktualizacji w Indiach są bardzo bliskie tym dostępnym u nas w kraju, możemy się więc spodziewać, że nasze urządzenia realme w Polsce otrzymają nową wersję Androida w bardzo podobnych ramach czasowych.

To swietna wiadomość, gdyż najpopularniejsze modele realme - takie jak realme GT Master Edition, GT, GT Neo 2 i 3 czy realme 9 Pro nie będą musiały długo czekać na najnowszy system - powinien się on pojawić na tych telefonach najpóźniej na początku 2023 roku. Oczywiście tańsze smartfony, takie jak realme 8i, nie dostaną aktualizacji aż tak szybko, jednak nawet one mogą sięspodziewać Androida 13 jeszcze przed zakończeniem wakacji 2023 roku.

Które telefony realme dostaną Androida 13?

Poniżej przedstawiamy listę telefonów, które powinny dostać aktualizację do Androida 13. Warto zauważyć, że niektórych z tych modeli nie zobaczymy na powyższej mapie aktualizacji - jest to związane z brakiem dystrybucji niektórych wariantów na rynku w Indiach. Jednak w Europie powinny one nadal być wspierane.