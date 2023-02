Masz ten model Samsunga Galaxy? Przygotuj się na kolejną aktualizację systemu

Samsung rozpoczął udostępnianie nowej aktualizacji na kolejne modele swoich flagowych smartfonów.

Niecałe dwa tygodnie temu koreański producent zaprezentował nowe smartfony z serii Galaxy S23. Wśród pokazanych urządzeń znalazły się trzy warianty flagowców: Galaxy S23 (podstawowy), Galaxy S23 Plus (model z większym ekranem i większą baterią) oraz Galaxy S23 Ultra (najwyższy wariant w serii). Wszystkie smartfony zadebiutowały z topowymi podzespołami oraz najnowszą wersją systemu Android. Producent zadbał również o to, aby każdy ze smartfonów otrzymał aktualizację do kolejnej odsłony nakładki One UI, czyli One UI 5.1.

Koreańska marka rozpoczęła właśnie udostępnianie aktualizacji na więcej urządzeń z serii Galaxy S. Wśród modeli, które już wkrótce otrzymają aktualizację (lub ją otrzymały - może to zależeć od regionu w jakim się znajdujecie) są następujące urządzenia:

Galaxy S22,

Galaxy S22 Plus,

Galaxy S22 Ultra,

Galaxy Z Fold 4,

Galaxy Z Flip 4.

Źródło: PCWorld/Artur Tomala

Warto zaznaczyć, że nie są to jedynie smartfony, które otrzymają usprawnienia systemu. Na nową wersję oprogramowania mogą liczyć wszystkie telefony, które zostały zaktualizowane do Androida 13. Wśród popularnych modeli, na których powinna pojawić się aktualizacja znajdziemy więc również takie urządzenia jak:

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

