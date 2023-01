Masz ten smartfon Samsunga? Dostępna jest nowa aktualizacja zabezpieczeń! [18.01.2023]

Koreański producent udostępnia nowe aktualizacje zabezpieczeń. Sprawdź, czy są one dostępne na Twoim smartfonie oraz tablecie!

Galaxy S22 Ultra Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Samsung dość regularnie publikuje kolejne aktualizacje oprogramowania i systemów zabezpieczeń dla użytkowników swoich smartfonów. Już od początku tego roku mogliśmy zobaczyć dużą aktywność producenta na tym polu.

Wpis będzie stale aktualizowany o kolejne smartfony marki Samsung, na których możemy instalować już najnowszą aktualizację zabezpieczeń. Warto także pamiętać, że aktualizacje udostępniane są w różnym czasie, w zależności od kraju lub regionu.

AKTUALIZACJA 18.01.2023

Galaxy Z Fold 3 dostaje aktualizację zabezpieczeń ze stycznia 2023 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Z Fold 3 jest dostępna w Argentynie, Boliwii, Brazylii i Urugwaju. Pojawia się wraz z oprogramowaniem w wersji F926BXXS2DWA3 i zawiera łatkę bezpieczeństwa ze stycznia 2023 roku, która naprawia dziesiątki luk w zabezpieczeniach. Aktualizacja może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia niezawodności. Inne kraje Ameryki Łacińskiej wraz z rynkami Azji, Afryki, Europy i Ameryki Północnej mogą otrzymać aktualizację wkrótce.

Galaxy S10 Lite dostaje aktualizację zabezpieczeń ze stycznia 2023 roku

Najnowsza aktualizacja zabezpieczeń dla międzynarodowego wariantu telefonu Galaxy S10 Lite pojawia się wraz z oprogramowaniem w wersji G770FXXS6HWA2. Przynosi ona łatkę bezpieczeństwa ze stycznia 2023 roku, która naprawia ponad kilkadziesiąt luk bezpieczeństwa. Chociaż aktualizacja jest obecnie dostępna tylko w Hiszpanii, spodziewamy się, że będzie dostępna w innych regionach w ciągu najbliższych kilku dni.

Galaxy A50 dostaje aktualizację zabezpieczeń ze stycznia 2023 roku

Aktualizacja pojawia się wraz z oprogramowaniem w wersji A505GUBS9CWA2 oraz łatką bezpieczeństwa ze stycznia 2023 roku, którą naprawia wiele błędów dotyczących bezpieczeństwa. Obecnie Samsung wypycha aktualizację w aż dwudziestu trzech krajach regionu, w tym w Argentynie, Boliwii, Kolumbii, Dominikanie, Gwatemali i Meksyku.

AKTUALIZACJA 13.01.2023

Galaxy S22 z Exynosem otrzymują styczniową aktualizację zabezpieczeń z 2023 roku

Nowa aktualizacja dla Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra jest mało ekscytująca i usuwa jedynie luki w zabezpieczeniach. Pojawia się w niektórych krajach europejskich z programowaniem w wersji S90xBXXS2BWA2 i powinna wkrótce rozszerzyć się globalnie w najbliższych dniach. Warianty Snapdragona spoza USA prawdopodobnie również otrzymają nową aktualizację w najbliższej przyszłości.

AKTUALIZACJA 11.01.2023

Odblokowany Galaxy A01 dostaje aktualizację do Androida 12 w USA

Samsung rozpoczął wprowadzanie Androida 12 dla wersji operatorskiej Galaxy A01 w grudniu. Teraz odblokowane modele otrzymują to samo traktowanie. Androidowi 12 towarzyszy One UI 4.1 Core. W tym przypadku aktualizacja niesie oprogramowanie w wersji A015U1UEU5CVL2 i przychodzi z wrześniową łatką bezpieczeństwa z 2022 roku.

Ponieważ jest to okrojona wersja "Core" One UI 4.1, użytkownicy Galaxy A01 nie otrzymają wszystkich funkcji, które wcześniej były zawarte w aktualizacji Android 12 dla większości innych telefonów Galaxy. Spodziewane są natomiast pewne poprawki w kosmetyce UI.

AKTUALIZACJA 04.01.2023

Galaxy A52 5G dostaje grudniową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja pochodzi z wersją oprogramowania o numerze A526USQS7DVL1 i przynosi grudniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa łącznie 93 luki bezpieczeństwa. Nowy firmware jest obecnie wprowadzany w USA do urządzeń, które są w T-Mobile i MetroPCS. Urządzenia w innych sieciach również powinny dostać aktualizację w ciągu kilku dni.

Galaxy S21 jest następny w kolejce do otrzymania aktualizacji bezpieczeństwa ze stycznia 2023 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra podnosi wersję oprogramowania do G99xBXXS5DVL3. Aktualizacja, która jest wydawana w Szwajcarii, przynosi łatkę bezpieczeństwa na styczeń 2023 roku. Samsung nie ujawnił, które luki w zabezpieczeniach naprawia, ale spodziewamy się poznać więcej informacji w ciągu najbliższego tygodnia. Aktualizacja może również przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy A73 to pierwszy telefon z serii Galaxy A, który otrzymał styczniową aktualizację bezpieczeństwa z 2023 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A73 jest obecnie wprowadzana się w Malezji i oczekujemy, że będzie rozszerzać się na inne kraje w ciągu najbliższych kilku dni. Nowa aktualizacja podnosi wersję oprogramowania telefonu do A736BXXS2BVL3. Podczas gdy Samsung nie ujawnił, które luki w zabezpieczeniach zostały naprawione za pomocą nowej poprawki bezpieczeństwa, może ona zawierać większość łatek ze styczniowych poprawek bezpieczeństwa od Google i do kilku dodatkowych luk w urządzeniach Galaxy.

Oryginalny Galaxy Z Flip otrzymał aktualizację bezpieczeństwa ze stycznia 2023 roku

Samsung wydał aktualizację zarówno dla modeli LTE, jak i 5G. Na razie Galaxy Z Flip (SM-F700F) ma dostęp do styczniowej łatki bezpieczeństwa z 2023 roku we Włoszech, gdzie klienci mogą zidentyfikować aktualizację po wersji oprogramowania o numerze F700FXXSAIVL3.

Tymczasem Galaxy Z Flip 5G (SM-F707B) zyskał dostęp do najnowszej aktualizacji w większej liczbie regionów, w tym w Australii, krajach bałtyckich, Holandii, Hiszpanii, Rumunii, Szwajcarii, Portugalii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. W tych przypadkach, aktualizacja ze stycznia 2023 roku niesie ze sobą oprogramowanie o numerze F707BXXS7IVL1. Jak zwykle, dostępność oprogramowania będzie się rozszerzać na kolejne regiony w ciągu miesiąca (i być może dalej).

Najnowsze aktualizacje zawierają jedynie najnowszą poprawkę bezpieczeństwa i nie zawierają żadnych nowych funkcji. Biuletyn bezpieczeństwa Samsunga nie wspomina o żadnych poprawkach krytycznych luk w systemie operacyjnym Android. Jeśli chodzi o SVE, to w dzienniku zmian na styczeń 2023 roku czytamy, że załatano luki dotyczące między innymi Secure Folder, NFC i WifiService.

AKTUALIZACJA 20.12.2022

Aktualizacja bezpieczeństwa z grudnia 2022 roku jest już dostępna dla Galaxy A52 5G

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla odblokowanej przez operatora wersji Galaxy A52 5G jest udostępniana w USA. Aktualizacja nosi wersję A526U1UES7CVL1 i zawiera grudniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 eoku. Usuwa ona 93 luki bezpieczeństwa znalezione w smartfonach i tabletach Samsunga z serii Galaxy. Aktualizacja może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Pierwsza aktualizacja Galaxy S20 po Androidzie 13 przynosi grudniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku

Nowa aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra jest obecnie udostępniana w USA. Aktualizacja jest przeznaczona dla zablokowanych przez operatora wariantów smartfonów i pojawia się wraz z oprogramowaniem w wersji G98xUSQS3GVKA. Aktualizacja przynosi grudniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa 93 luki bezpieczeństwa znalezione w telefonach i tabletach Galaxy. Może też przynieść poprawki stabilności urządzeń.

Galaxy S10 Lite dostaje nową aktualizację

Amerykański wariant Galaxy S10 Lite o numerze modelowym SM-G770U1 zaczął dostawać aktualizację bezpieczeństwa z grudnia 2022 roku. Przybywa ona w wersji G770U1UES6GVL2 i naprawia 93 luki w zabezpieczeniach zgodnie z biuletynem bezpieczeństwa Samsunga. Aktualizacja może zawierać kilka ogólnych poprawek błędów i ulepszeń stabilności urządzenia dla telefonu.

Trzy generacje telefonów Galaxy Z Flip dostaną aktualizację do Androida 13

Aktualizacja Android 13 dla Galaxy Z Flip pojawia się z oprogramowaniem w wersji F700U1UEU5HVK7 w USA. Odblokowana przez operatora wersja Galaxy Z Flip 5G otrzymuje aktualizację Android 13 z wersją F707U1UEU3GVK7. Galaxy Z Flip 4 w wersji odblokowanej przez operatora dostaje aktualizację Android 13 w wersji F721U1UEU1BVKB w USA.

Podczas gdy Galaxy Z Flip i Galaxy Z Flip 5G otrzymują poprawkę bezpieczeństwa z listopada 2022 roku wraz z aktualizacją Android 13, Galaxy Z Flip 4 otrzymuje najnowszą (grudzień 2022) poprawkę bezpieczeństwa.

Odblokowane egzemplarze Galaxy Note 20 w końcu dostaną Androida 13 w USA

Właściciele odblokowanych Galaxy Note 20 lub Galaxy Note 20 Ultra mogą teraz pobrać dużą nową aktualizację oprogramowania na swój telefon. Aktualizacja zawiera wersję N98xU1UEU3GVK5 i dostarcza najnowsze poprawki bezpieczeństwa. To, oczywiście, oprócz wszystkich nowych funkcji i ulepszeń, które można uzyskać z Android 13 i One UI 5.0.

AKTUALIZACJA 15.11.2022

Galaxy S10 Lite dostaje listopadową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10 Lite pojawia się wraz z wersją oprogramowania o numerze G770FXXS6GVK1. Nowa aktualizacja jest dostępna w Hiszpanii i spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku dni zostanie wydana w innych krajach europejskich. Również w innych regionach aktualizacja może pojawić się przed końcem tego miesiąca. Listopadowa łatka bezpieczeństwa z 2022 roku przynosi poprawki dla ponad czterech tuzinów luk w zabezpieczeniach.

Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 dostaną listopadową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsze aktualizacje oprogramowania dla Galaxy Fold i Galaxy Z Fold 2 pojawiają się wraz z wersjami oprogramowania o numerach F900FXXU6HVJ7 i F916BXXS2HVK1. Galaxy Fold otrzymuje aktualizację we Francji, podczas gdy Galaxy Z Fold 2 otrzymuje aktualizację w całej Europie. Nowe aktualizacje przynoszą listopadową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku, która naprawia blisko cztery tuziny luk bezpieczeństwa w urządzeniach Galaxy. Aktualizacje mogą również przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

Galaxy Note 10 i Note 10+ otrzymują aktualizację bezpieczeństwa z listopada 2022 roku w USA

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ pojawia się wraz z wersją oprogramowania o numerze N97xU1UES7HVJ3 w USA. Większość amerykańskich operatorów sieci komórkowych, w tym AT&T, Sprint i T-Mobile, wydała nową aktualizację, a inni mają ją wkrótce wprowadzić. Zablokowane przez operatora wersje telefonów nie otrzymały jeszcze nowej aktualizacji.

Galaxy S21 FE to najnowszy telefon Samsunga, który otrzymał listopadową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S21 FE pojawia się wraz z wersją oprogramowania o numerze G990EXXS3CVJ6. Aktualizacja jest obecnie dostępna w Brazylii i wkrótce może zostać wydana w innych krajach na całym świecie. Łatka bezpieczeństwa z listopada 2022 roku usuwa prawie cztery tuziny luk w zabezpieczeniach smartfonów i tabletów Samsunga.

AKTUALIZACJA 04.11.2022

Galaxy S10 otrzymuje październikową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku

Nie minęło wiele czasu od momentu, gdy seria Galaxy S10 dostała październikową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, ale Samsung właśnie wypuszcza kolejną aktualizację dla flagowej linii z 2019 roku. Wraz z nią przychodzą poprawki do Bluetooth, stabilności i aparatu. Nowa aktualizacja jest dostępna dla Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ w całej Europie. Nosi ona wersję o numerze G97xFXXUGHVJ5. Aktualizacja jest również dostępna dla Galaxy S10 5G w Szwajcarii pod numerem G977BXXUDHVJ5.

Oficjalny dziennik zmian wspomina o poprawkach stabilności aplikacji Aparat, poprawkach łączności i stabilności Bluetooth, lepszej ogólnej stabilności i oczywiście o październikowej łatce bezpieczeństwa z 2022 roku, która pierwotnie została wprowadzona dla Galaxy S10 kilka tygodni temu.

Klienci Galaxy S10 w Europie powinni być w stanie pobrać aktualizację po otrzymaniu powiadomienia. Z wyjątkiem Galaxy S10 Lite, linia Galaxy S10 nie otrzyma aktualizacji One UI 5.0 opartej na systemie Android 10, więc zgadujemy, że wszelkie ulepszenia istniejącego doświadczenia użytkownika powinny być mile widziane.

AKTUALIZACJA 24.10.2022

Galaxy A51 dostaje aktualizację z października 2022 roku

Chociaż wydaje się, że operatorskie warianty Galaxy A51 nie otrzymały jeszcze w tym miesiącu aktualizacji bezpieczeństwa, odblokowany model tego smartfonu (SM-A515U1) dołączył teraz do kolejki.

Aktualizacja może być identyfikowana przez wersję oprogramowania o numerze A515U1UES8DVI1. Jak zwykle, trafia ona na odblokowane modele Galaxy A51 w USA drogą OTA. Powiadomienie o jej dostępności powinno poprzedzać tę aktualizację, ale klienci, którzy jeszcze nie zostali powiadomieni, mogą spróbować wyszukać aktualizację poprzez aplikację Ustawienia na swoich telefonach.

Na ten moment nie mamy informacji, kiedy wariant Galaxy A51 od operatorów komórkowych otrzyma poprawki bezpieczeństwa z października 2022 roku.

AKTUALIZACJA 20.10.2022

Galaxy A32 dostaje październikową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Nowa aktualizacja pojawia się z wersją oprogramowania o numerze A325MUBS2BVJ1 i nie oferuje żadnych nowych funkcji poza październikową poprawką bezpieczeństwa, która usuwa ponad 47 luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Na pokładzie mogą znaleźć się poprawki błędów i usprawnienia wydajności, ale Samsung nie wspomniał o nich w dzienniku zmian.

Galaxy A21 dostaje październikową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Nowa aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A21 z sieci T-Mobile i Sprint w USA przychodzi z oprogramowaniem w wersji A215USQS8CVI7, podczas gdy aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A21 w sieci Xfinity Mobile nosi wersję o numerze A215USQS8CVI6. Aktualizacja przynosi ze sobą październikową łatkę bezpieczeństwa, która naprawia 47 problemów związanych z bezpieczeństwem i prywatnością. Może również zawierać poprawki błędów i usprawnienia wydajności.

Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 dostają październikową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Nowa aktualizacja dla Galaxy Z Fold 4 podnosi wersję oprogramowania do F936USQS1AVII, podczas gdy ta dla Galaxy Z Flip 4 przychodzi z wersją o numerze F721USQS1AVII. Aktualizacja przynosi ze sobą październikową poprawkę bezpieczeństwa, która usuwa ponad 47 luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem obu urządzeń.

AKTUALIZACJA 18.10.2022

Galaxy S20 FE 5G dostaje w USA aktualizację zabezpieczeń z października 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20 FE 5G (SM-G781U) pojawia się w wersji o numerze G781USQS9FVI5. Jest ona dostępna dla zablokowanej przez operatora wersji telefonu w USA. W tej chwili aktualizacja została wydana w sieci T-Mobile w USA i spodziewamy się, że inni operatorzy wydadzą ją wkrótce. Październikowa łatka bezpieczeństwa z 2022 roku usuwa ponad cztery tuziny luk w zabezpieczeniach.

Galaxy Note 10 otrzymuje aktualizację z październikową łatką bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ pojawia się w wersji oprogramowania o numerze N975FXXS8HVJ1 w Szwajcarii. Inne kraje europejskie, w tym Polska, mogą wkrótce otrzymać nową aktualizację zabezpieczeń. Październikowa łatka bezpieczeństwa z 2022 roku usuwa ponad 47 luk w zabezpieczeniach i prywatności.

Galaxy Tab S6 jest pierwszym tabletem Samsunga, który otrzyma październikową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Nowa aktualizacja w Azji i Australii pochodzi z oprogramowania w wersji T865XXU5DVJ1. W Niemczech nowe oprogramowanie podnosi wersję do T865XXU5DVH2. Aktualizacja przynosi ze sobą październikową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która naprawia 47 luk w zabezpieczeniach.

Galaxy Z Flip 3 i Z Fold 3 otrzymują październikową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku w USA

Aktualizacja dla Galaxy Z Fold 3 wersję o numerze F926USQS2DVI5, natomiast ta dla Galaxy Z Flip 3 to F711USQS3DVI5. Wraz z nią otrzymujemy październikową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa 47 luk bezpieczeństwa w smartfonach Galaxy. Nie ma jednak jeszcze informacji, czy aktualizacja przynosi jakieś nowe funkcje lub usprawnienia.

AKTUALIZACJA 13.10.2022

Zablokowany przez operatora Galaxy A13 5G dostaje w USA aktualizację zabezpieczeń z października 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanej przez operatora wersji Galaxy A13 5G w Stanach Zjednoczonych nosi wersję oprogramowania o numerze A136USQS3BVI1. Aktualizacja trafia do urządzeń w sieciach T-Mobile, Xfinity Mobile i Comcast. Nowy firmware przynosi ze sobą październikową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku.

Odblokowany Galaxy Note 20 dostaje w USA wrześniową aktualizację zabezpieczeń z 2022 roku

Nowa aktualizacja dla Galaxy Note 20 pojawia się w wersji N98xU1UEU3FVI5. Jest dostępna dla zablokowanych przez operatora wersji Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra we wszystkich głównych sieciach w USA, w tym AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon i Xfinity Mobile. Aktualizacja przynosi ze sobą wrześniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa ponad 24 luki w zabezpieczeniach i prywatności.

AKTUALIZACJA 11.10.2022

Galaxy S20 FE w wersji ze Snapdragonem 4G dostaje październikową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20 FE (SM-G780G) została wydana w Australii, Malezji, Tajlandii i na Filipinach. Pojawia się z oprogramowaniem w wersji G780GXXU3CVI4 i przynosi październikową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która naprawia ponad cztery tuziny luk w zabezpieczeniach. Aktualizacja może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

Galaxy Note 10 Lite otrzymał październikową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Samsung wydał październikową poprawkę bezpieczeństwa z 2022 roku dla Galaxy Note 10 Lite (numer modelu SM-N770F) we Francji. Klienci mogą zidentyfikować nowe wydanie po wersji oprogramowania o numerze N770FXXS8GVI2. Starzejący się Galaxy Note 10 Lite nie dostanie żadnych nowych funkcji dzięki tej nowej aktualizacji, ponieważ jest to rutynowe wydanie mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa telefonu.

AKTUALIZACJA 29.09.2022

Galaxy S22 pierwszym telefonem z Androidem, który dostanie październikową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla odblokowanych przez operatora wersji Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra pojawia się w wersji S90XU1UES2AVI5. Przynosi ona październikową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, a według oficjalnego dziennika zmian, aktualizacja poprawia prywatność i bezpieczeństwo urządzenia. Może również zawierać kilka poprawek błędów i ulepszeń stabilności.

Zablokowany przez operatora Galaxy S22 również dostaje październikową aktualizację bezpieczeństwa

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanych przez operatora wersji Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra podnosi wersję oprogramowania do S90xUSQS2AVI1. Aktualizacja przynosi październikową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która naprawia dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

Galaxy S21 otrzymuje październikową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku w USA

Zablokowane przez operatora wersje Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra zaczęły otrzymywać nową aktualizację oprogramowania z wersją G996USQS5CVI8. Aktualizacja przynosi październikową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa wiele luk w zabezpieczeniach. Nowe oprogramowanie jest obecnie dostępne w sieci Xfinity Mobile w USA. Samsung może wkrótce wypuścić nową aktualizację do innych operatorów i krajów.

AKTUALIZACJA 28.09.2022

Galaxy A12 Nacho dostaje wrześniową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy 12 Nacho (SM-A127F) pojawia się wraz z wersją oprogramowania o numerze A127FXXU7BVI4. Zgodnie z dokumentacją Samsunga, aktualizacja poprawia prywatność i bezpieczeństwo smartfona. Łatka bezpieczeństwa z września 2022 roku usuwa ponad 24 luki w zabezpieczeniach i prywatności. Może również poprawić ogólną stabilność telefonu.

AKTUALIZACJA 27.09.2022

Galaxy Z Flip 3 dostaje w USA aktualizację bezpieczeństwa z września 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanej przez operatora wersji Galaxy Z Flip 3 pojawia się z foprogramowaniem w wersji F711USQS3DVHD. Aktualizacja przynosi wrześniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która naprawia 24 luki w zabezpieczeniach. Nowa aktualizacja oprogramowania pojawia się w sieciach Comcast i Xfinity Mobile, a inni operatorzy mają wydać aktualizację wkrótce.

Zablokowany przez operatora Galaxy S21 FE dostaje w USA wrześniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanej przez operatora wersji Galaxy S21 FE pojawia się w wersji G990USQS4CVI1. Przynosi wrześniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która naprawia 24 luki bezpieczeństwa. Aktualizacja nie wnosi żadnych nowych funkcji. Samsung ma jeszcze wprowadzić wrześniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku do przeniesionych odblokowanych wersji S21 FE w USA.

AKTUALIZACJA 23.09.2022

Galaxy S10 i Galaxy S20 FE otrzymują wrześniową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ to wersja o numerze G97xFXXSGHVI1. Aktualizacja jest dostępna w Grecji, Polsce, Szwajcarii, Europie Południowo-Wschodniej, Włoszech, regionie bałtyckim, Bułgarii, Holandii, Rumunii, krajach skandynawskich, Portugalii, Słowenii, Czechach, Luksemburgu, Niemczech, na Węgrzech i Słowacji.

Galaxy M12 dostaje wrześniową aktualizację zabezpieczeń z 2022 roku w Ameryce Łacińskiej

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy M12 podnosi wersję oprogramowania do M127FXXS3BVI1. Aktualizacja jest już dostępna w Argentynie, Brazylii, Boliwii, Kolumbii, Panamie, Paragwaju, Peru oraz Trynidadzie i Tobago. Aktualizacja przynosi wrześniową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa ponad kilkadziesiąt luk w zabezpieczeniach i prywatności.

AKTUALIZACJA 20.09.2022

Galaxy S10 Lite i Galaxy S21 FE dostają aktualizację z wrześniową łatką bezpieczeństwa z 2022 roku

Nowa aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10 Lite to wersja o numerze G770FXXU6GVH6 i pojawiła się już w Hiszpanii. Galaxy S21 FE otrzymuje nowe oprogramowanie z wersją o numerze G990BXXU2CVH7 w Europie. Łatka bezpieczeństwa z września 2022 roku zawiera poprawki dla ponad dwóch tuzinów luk w zabezpieczeniach i prywatności.

Galaxy S21 FE w wersji Exynos otrzymuje aktualizację z wrześniową łatką bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S21 FE w wersji Exynos 2100 (SM-G990E) pochodzi z oprogramowania w wersji G990EXXU3CVH7. Przynosi ona wrześniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa ponad dwa tuziny luk w zabezpieczeniach i prywatności wymienionych w dokumentacji bezpieczeństwa Samsunga.

AKTUALIZACJA 15.09.2022

Galaxy Z Flip i Z Flip 5G otrzymują wrześniową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Z Flip to wersja F700FXXUAHVH9, która została wydana we Włoszech. Galaxy Z Flip 5G otrzymuje aktualizację oprogramowania w wersji F707BXXU7HVH9 w całej Europie. Łatka bezpieczeństwa z września 2022 roku usuwa 24 luki związane z bezpieczeństwem i prywatnością.

Zablokowane przez operatora modele Galaxy S22 w USA otrzymują wrześniową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanych przez operatora wersji Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra pojawia się w wersji S90xUSQS2AVHL w sieci T-Mobile oraz w wersji S90xUSQS2AVHH w sieciach Comcast i Xfinity Mobile.

Galaxy A33 i Galaxy A52 otrzymują aktualizację z wrześniową poprawką bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania Galaxy A33 5G pojawia się w wersji A336EDXU4AVH9 w Indonezji i Malezji. Wraz z nową aktualizacją, Galaxy A52 otrzymuje wersję podniesioną do A525FXXS4BVI2 w Rosji. Poprawka bezpieczeństwa z września 2022 roku usuwa 24 luki w zabezpieczeniach. Aktualizacja naprawia również ogólne błędy i poprawia stabilność urządzenia.

Aktualizacja bezpieczeństwa z września 2022 roku trafia na Galaxy A52 5G

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A52 5G pojawia się w wersji A526BXXS1CVH7 w w Brazylii, Kolumbii i Republice Dominikańskiej. Łatka bezpieczeństwa z września 2022 roku, która jest zawarta w nowej aktualizacji, usuwa kilkadziesiąt luk bezpieczeństwa. Przynosi również ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia dla telefonu Samsunga.

AKTUALIZACJA 13.09.2022

Galaxy S22 dostaje wrześniową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku w większej ilości krajów

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra w wersji ze Snapdragonem pojawia się wraz oprogramowaniem w wersji S90xEXXS2AVHD. Aktualizacja jest dostępna w Afganistanie, Egipcie, Iraku, Izraelu, Kenii, Libanie, Maroku, Nigerii, Arabii Saudyjskiej, RPA, Tunezji, Turcji i ZEA.

Samsung wydaje wrześniową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku dla Galaxy A53 w USA

Nowa aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A53 5G w wersji zablokowanej przez operatora nosi wersję A536USQU3AVH1. Odblokowana wersja telefonu otrzymuje tę samą aktualizację z wersją A536U1UES4AVH4. Aktualizacja dotyczy wszystkich sieci operatorskich w USA, w tym AT&T, Bluegrass Cellular, Comcast, Sprint, T-Mobile, Verizon i Xfinity Mobile.

Wrześniowa aktualizacja bezpieczeństwa z 2022 roku dociera do Galaxy S20 FE w wersji ze Snapdragonem LTE

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20 FE (SM-G780G) jest opatrzona wersją o numerze G780GXXU3CVI1. Jest ona dostępna w Australii, Malezji, Tajlandii, Filipinach i Wietnamie. Przynosi aktualizację bezpieczeństwa z września 2022 roku, która naprawia ponad dwa tuziny luk w zabezpieczeniach. Może również przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 12.09.2022

Użytkownicy Galaxy A03s w USA mogą już instalować aktualizację Androida 12

Aktualizacja do Androida 12 dla Galaxy A03s pojawia się wraz z oprogramowaniem w wersji A037U1UEU2BVH2 w USA. Zawiera łatkę bezpieczeństwa z lipca 2022 roku i jest dostępna w prawie wszystkich sieciach operatorskich w kraju, w tym AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, T-Mobile, Verizon i Xfinity Mobile.

Samsung wstrzymuje wrześniową aktualizację zabezpieczeń z 2022 roku dla Galaxy S22, S22+

Nowa aktualizacja oprogramowania do wersji S90xBXXS2AVHD, która miała pojawić się w smartfonach Galaxy S22 i Galaxy S22+, nie jest już dostępna na serwerach Samsunga. Nie wiemy dlaczego firma wycofała aktualizację, ale jeśli mielibyśmy zgadywać, to mogła ona mieć kilka błędów.

Nowa aktualizacja dla Galaxy S22 Ultra, w wersji S908BXXU2AVI3, jest nadal dostępna, przynajmniej w Europie. Nowa aktualizacja ma dopiero wejść na rynek dla serii Galaxy S22 w innych częściach świata. Zaktualizujemy artykuł, gdy ujawnione zostaną informacje na temat wstrzymanej aktualizacji.

Galaxy A41 dostaje sierpniową aktualizację zabezpieczeń z 2022 roku w Indiach

Nowa aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A41 pojawia się z oprogramowaniem w wersji F415FXXU2CVH1. Pojawiła się w Indiach i spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku dni zostanie wydana w Brazylii i Panamie, a następnie w kolejnych częściach świata. Poprawka bezpieczeństwa z sierpnia 2022 roku usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności, w tym te, które ujawniały adres MAC przez Bluetooth i Wi-Fi. Usuwa też luki związane z Samsung Knox i niewłaściwą kontrolą dostępu.

Galaxy A51 dostaje ogromną nową aktualizację oprogramowania w Europie

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A51 pojawia się z oprogramowaniem w wersji A515FXXU5FVG4. Według dziennika zmian, jej poziom poprawki bezpieczeństwa to nadal lipiec 2022 roku, czyli ma już dwa miesiące. Aktualizacja skupia się na poprawie stabilności i niezawodności urządzenia. Wydaje się również, że poprawia aspekty bezpieczeństwa Galaxy A51.

AKTUALIZACJA 26.08.2022

Sierpniowa aktualizacja bezpieczeństwa z 2022 roku trafia do Galaxy A53 w USA

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla odblokowanej przez amerykańskich operatorów wersji Galaxy A53 5G otrzymuje wersję A536U1UEU3AVH2. Aktualizacja jest dostępna we wszystkich sieciach operatorskich, w tym AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, Comcast, T-Mobile, Verizon i Xfinity Mobile.

AKTUALIZACJA 23.08.2022

Aktualizacja bezpieczeństwa z sierpnia 2022 roku przynosi poprawki błędów dla Galaxy Note 10

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanej przez operatora wersji Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ pojawia się z oprogramowaniem w wersji N97xUSQS7HVH1 w USA. Aktualizacja jest już dostępna w sieci Xfinity Mobile, ale spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku dni zostanie szeroko udostępniona do innych sieci.

Seria Galaxy Note 20 otrzymuje sierpniową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra pojawia się w wersji N98xxXXU4FVGA na różnych rynkach Azji, Europy i Ameryki Południowej. Aktualizacja jest dostępna również w Australii. W Chinach i Hong Kongu, seria Galaxy Note 20 dostaje aktualizację w wersji N98x0ZSS3FVG6. Aktualizacja usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności, w tym te związane z wyciekami adresów MAC, Samsung DeX, Samsung Knox i niewłaściwą kontrolą dostępu.

Galaxy A42 5G zaczyna dostawać aktualizację bezpieczeństwa z sierpnia 2022 roku

Aktualizacja dla Galaxy A42 5G pojawia się z w wersji A426BXXU3DVG3. Jest ona obecnie dostępna w niektórych krajach azjatyckich i europejskich, w tym w Australii, Bułgarii, Francji, Luksemburgu, Malezji, Polsce, Singapurze, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Tajlandii, regionie bałtyckim, regionie nordyckim i na Filipinach.

Zablokowana przez operatora wersja Galaxy Note 20 otrzymuje dostęp do sierpniowej aktualizacji zabezpieczeń z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra pojawia się w wersji N98xUSQS2FVG6. Przynosi ona łatkę bezpieczeństwa z sierpnia 2022 roku, która obiecuje naprawić dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Sierpniowa aktualizacja zabezpieczeń z 2022 roku dociera do Galaxy Z Fold 2

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla odblokowanej wersji Galaxy Z Fold 2 w USA pojawia się w wersji F916U1TBS2HVG9. Aktualizacja jest dostępna we wszystkich sieciach operatorskich, w tym AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, Comcast, Sprint, Tracfone, T-Mobile, Verizon i Xfinity Mobile.

AKTUALIZACJA 18.08.2022

Aktualizacja zabezpieczeń z sierpnia 2022 roku trafia do serii Galaxy S22

Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra zaczęły otrzymywać aktualizację bezpieczeństwa z sierpnia 2022 roku w Ameryce Łacińskiej z wersją oprogramowania o numerze S90xEXXU2AVG6. W Rosji, wersja ta została podniesiona do S90xBXXU2AVG6. Aktualizacja trafia również do serii Galaxy S22 w Korei Południowej z numerem S90xNKSU2AVG6.

W USA Samsung wydał aktualizację dla zablokowanych przez operatora wersji Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra z oprogramowaniem w wersji S908USQU2AVG6. Aktualizacja ma być jeszcze wydana na innych rynkach azjatyckich oraz dla modeli odblokowanych przez operatora w USA.

Na ten moment nie wiadomo nic o aktualizacji na rynek europejski.

Amerykański wariant Galaxy Note 20 otrzymuje aktualizację z sierpniową łatką bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra została udostępniona modelom odblokowanych przez operatora w USA. Nowa aktualizacja podnosi wersję oprogramowania do N98xU1UEU2FVG5 i przynosi sierpniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Sierpniowa poprawka bezpieczeństwa z 2022 roku trafia do serii Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 to ostatni smartfon z linii Note dla wielu klientów Samsunga. Wydana w 2019 roku z systemem Android 9, seria Galaxy Note 10 wyczerpała się z głównych aktualizacji oprogramowania po otrzymaniu Androida 12 i One UI 4.1. Jednak aktualizacje zabezpieczeń wciąż pojawiają się dla starzejącego się flagowca, a klienci Galaxy Note 10 na wybranych rynkach mogą teraz zastosować łatkę bezpieczeństwa z sierpnia 2022 roku.

Najnowsza aktualizacja pojawiła się już dla Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ w Szwajcarii wraz z oprogramowaniem w wersji N97xFXXU8HVGA. Sierpniowa łatka bezpieczeństwa z 2022 roku rozwiązuje ponad 30 luk w zabezpieczeniach Samsunga, z których kilka dotyczy platformy DeX.

Na przestrzeni następnych dni lub tygodni reszta rynków również powinna otrzymać tę aktualizację.

AKTUALIZACJA 11.08.2022

Galaxy Z Flip 3 to drugi składak Samsunga, który dostanie aktualizację bezpieczeństwa z sierpnia 2022 roku

Najnowsza aktualizacja zabezpieczeń dla Galaxy Z Flip 3 została wydana w Europie z oprogramowaniem w wersji F711BXXU2CVG8. Przynosi ona sierpniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku z dziesiątkami poprawek luk bezpieczeństwa. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia. Inne rynki mogą otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Galaxy Z Fold 3 dostaje ostatnią aktualizację zabezpieczeń przed pojawieniem się Z Fold 4

Po Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 stał się ostatnim składanym telefonem Samsunga, który otrzymał poprawkę bezpieczeństwa z sierpnia 2022 roku. Firma teraz wydaje nową aktualizację oprogramowania układowego OTA dla Galaxy Z Fold 3 noszącego numer modelu SM-F926B. Klienci Galaxy Z Fold 3 mogą zidentyfikować nową aktualizację przez wersję oprogramowania o numerze F926BXXU1CVG8. Aktualizacja waży prawie 440 MB z dołączoną łatką bezpieczeństwa z sierpnia 2022 roku.

Oprócz lepszego bezpieczeństwa, oficjalny dziennik zmian wspomina również o zwykłych poprawkach wydajności i nowych lub ulepszonych funkcjach. Ponadto, garść aplikacji Samsunga - w tym Galaxy Wearable, Global Goals, PENUP, Samsung Health, Samsung Internet, SmartThings i więcej - może również otrzymać nowe aktualizacje wraz z tą najnowszą wersją oprogramowania.

Zablokowane przez operatora modele Galaxy S21 zaczynają otrzymywać sierpniową aktualizację zabezpieczeń z 2022 roku w USA

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanych przez operatora wersji Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra jest opatrzona wersją oprogramowania o numerze G99xUSQU5CVGB. Aktualizacja przynosi sierpniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk bezpieczeństwa, w tym te związane z Samsung DeX, wyciekami adresów MAC i innymi. Zawiera również ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Nowe oprogramowanie jest obecnie dostępne w sieciach Sprint i T-Mobile. Samsung może w ciągu najbliższych dni rozszerzyć zasięg aktualizacji na odblokowane wersje Galaxy S21 w USA. To samo dotyczy się wydania aktualizacji na inne rynki.

Galaxy A23 ma teraz dostęp do sierpniowej aktualizacji bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A23 pojawia się w wersji o numerze A235FXXU1AVG2. Poprawia ona stabilność kamer w urządzeniu, jednocześnie poprawiając prywatność, bezpieczeństwo i stabilność całego smartfona. Zgodnie z dokumentacją Samsunga, sierpniowa łatka bezpieczeństwa z 2022 roku naprawia dziesiątki luk w zabezpieczeniach, w tym te związane z DeX, wyciekami adresów MAC i innymi.

AKTUALIZACJA 29.07.2022

Galaxy M52 5G i Galaxy M53 5G otrzymują aktualizacje poprawiające błędy z lipca 2022 roku

Galaxy M52 5G otrzymuje nową aktualizację oprogramowania z wersją M526BXXS1BVG4 w Boliwii, Brazylii i Peru. Następca telefonu, Galaxy M53 5G, otrzyma nową aktualizację z wersją M536BXXU1AVG1 w Europie, Indiach, Malezji, Rosji, Tajwanie, Tajlandii, Filipinach i Wietnamie. Łatka bezpieczeństwa z lipca 2022 roku usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach.

Galaxy S20 otrzyma sierpniową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G i Galaxy S20 Ultra 5G pojawia się w wersji G98xBXXUEFVG5. Dla wariantów LTE tych smartfonów, aktualizacja pojawia się w wersji G980FXXUEFVG5. Nowa aktualizacja zawiera sierpniową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach.

AKTUALIZACJA 27.07.2022

Samsung Galaxy S21 FE otrzymuje lipcową aktualizację zabezpieczeń z 2022 roku

Aktualizacja z lipca 2022 roku dla Galaxy S21 FE w Europie (SM-G990B) niesie ze sobą oprogramowanie w wersji G990BXXU2CVF6. Numer modelu SM-G990E otrzymuje lipcową aktualizację poprzez wersję oprogramowania G990EXXU3CVG2, podczas gdy warianty USA i USA-unlocked otrzymują odpowiednio wersje oprogramowania G990USQU3CVF7 i G990U1UES3CVF3.

Najnowsza aktualizacja zabezpieczeń Samsunga trawią do pierwszego Galaxy Fold

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Fold (SM-F900F) ma wersję oprogramowania F900FXXS6HVG3. Aktualizacja ta przychodzi z lipcową łatką bezpieczeństwa z 2022 roku, która naprawia ponad 50 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Zawiera również ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy A01 Core o Galaxy A10 to najnowsze urządzenia Samsunga, które otrzymają lipcową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Galaxy A01 Core otrzymuje nową aktualizację oprogramowania w wersji A013MUBS3AVG1 w Dominikanie, Gwatemali, Meksyku, Panamie i Peru. Najnowsza aktualizacja oprogramowania Galaxy A10 przynosi wersję oprogramowania do A105FDDS8CVG1, która jest dostępna w Indiach i Sri Lance. Aktualizacja przynosi lipcową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach.

AKTUALIZACJA 25.07.2022

Galaxy Z Fold 3 dostaje aktualizację bezpieczeństwa z lipca 2022 roku w USA

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanej przez operatora wersji Galaxy Z Fold 3 przychodzi w wersji oprogramowania o numerze F926USQU1DVG1. Jest ona obecnie dostępna w sieci T-Mobile w USA, a inni operatorzy w kraju również wkrótce mogą wydać tę aktualizację. Aktualizacja przynosi lipcową łatkę bezpieczeństwa z 2022 roku, która usuwa ponad 50 luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem.

AKTUALIZACJA 20.07.2022

Nowe aktualizacje zabezpieczeń dostępne dla Galaxy M53 i Galaxy M62

Galaxy M53 5G i Galaxy M62 otrzymują aktualizację oprogramowania w krajach takich jak Brazylia i Rosja. Nowa wersja oprogramowania dla M53 5G to M536BXXU1AVG1, natomiast numer wersji dla Galaxy M62 został podniesiony do M625FXXU2BVG1. Wydanie aktualizacji jest ograniczone do kilku krajów w tej chwili, ale spodziewamy się, że to się wkrótce zmieni. Aktualizacje dla obu urządzeń przychodzą z łatką bezpieczeństwa z lipca 2022 roku.

AKTUALIZACJA 18.07.2022

Galaxy A52 5G otrzymuje w Europie aktualizację z łatką bezpieczeństwa z lipca 2022 roku

Nowa aktualizacja oprogramowania Galaxy A52 5G to wersja o numerze A526BXXU1CVG2. Aktualizacja przynosi poprawkę bezpieczeństwa z lipca 2022 roku, która usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach. Nowa wersja oprogramowania jest dostępna w Austrii, Bułgarii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Włoszech, Luksemburgu, krajach nordyckich, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, regionie bałtyckim, Czechach, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Galaxy A33 5G dostaje w Azji aktualizację zabezpieczeń z lipca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A33 5G pojawia się w wersji o numerze A336EDXU2AVG2. Aktualizacja przynosi poprawkę bezpieczeństwa z lipca 2022 roku, która usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach. Może również zawierać ulepszenia stabilności urządzenia i ogólne poprawki błędów.

Galaxy A32 5G dostaje w USA aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanego przez operatora Galaxy A32 5G posiada numer A326USQS7BVF2. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku, która usuwa ponad 60 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia. Odblokowana wersja telefonu ma jeszcze otrzymać aktualizację.

AKTUALIZACJA 14.07.2022

Galaxy A13 w końcu dostaje czerwcową aktualizację bezpieczeństwa 2022 w USA

Nowa aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A13 pojawiła się w wersji A135U1UES1AVF1. Aktualizacja została wydana w sieci Cellular South w USA, a inni operatorzy mają wydać ją wkrótce. Łatka bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku usuwa ponad 60 luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem.

Galaxy S10 Lite dostaje aktualizację bezpieczeństwa z lipca 2022 roku

W tej chwili najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10 Lite ma wersję G770FXXS6GVG1 i jest obecnie dostępna w Hiszpanii. Kolejne kraje europejskie mają otrzymać najnowszą aktualizację w ciągu kilku najbliższych dni. Aktualizacja przynosi lipcową łatkę bezpieczeństwa 2022, która usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach. Aktualizacja może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

Galaxy S10 dostaje aktualizację bezpieczeństwa z lipca 2022 roku w USA

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla odblokowanych modeli Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ ma wersję G97xUSQU6IVE7. Aktualizacja przynosi czerwcową łatkę bezpieczeństwa 2022, która usuwa ponad 60 luk bezpieczeństwa. Przynosi też lepszą stabilność i ogólne poprawki błędów.

Galaxy Note 10 otrzymuje w USA aktualizację bezpieczeństwa z lipca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja bezpieczeństwa dla odblokowanych jednostek Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ pojawiła się z wersją N97xU1UES7HVF4. Zablokowane przez operatora jednostki smartfonów otrzymują aktualizację z wersją N97xUSQS5GVF4. Aktualizacja bezpieczeństwa z lipca 2022 roku usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach, które Samsung wyszczególnił w swojej dokumentacji. Aktualizacja może również obejmować lepszą wydajność i stabilność.

Galaxy A53 5G zaczyna dostawać aktualizację bezpieczeństwa z lipca 2022 roku w USA

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla odblokowanej wersji Galaxy A53 5G pojawia się z wersją A536U1UES2AVF1 w USA. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z lipca 2022 roku, która obiecuje naprawić ponad 50 luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Aktualizacja może również przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy Note 10 Lite otrzymuje łatkę bezpieczeństwa z lipca 2022 roku

Nowa aktualizacja Galaxy Note 10 Lite przychodzi z wersją N770FXXS8GVF4. Pojawiła się już we Francji, a więcej krajów może otrzymać tę aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni. Łatka bezpieczeństwa z lipca 2022 roku usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Aktualizacja może również przynieść ogólne poprawki błędów i lepszą stabilność urządzenia.

AKTUALIZACJA 04.07.2022

Aktualizacja bezpieczeństwa z lipca 2022 roku debiutuje na Galaxy A32 w Korei

Aktualizacja dla Galaxy A32 - noszącego numer modelu SM-A325N - pojawiła się w Korei Południowej, lecz powinna dotrzeć wkrótce na więcej rynków. Klienci w Korei mogą zidentyfikować nową aktualizację po wersji firmware A325NKSU1BVF2. Aktualizacja na rynek polski ma się wkrótce pojawić.

Galaxy A23 dostaje aktualizację bezpieczeństwa z lipca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A23 pojawia się w wersji A235FXXU1AVF3. Aktualizacja jest dostępna w Niemczech i Rosji, lecz Polska wkrótce również ma ją otrzymać. Podczas gdy Samsung nie wydał jeszcze dokumentacji aktualizacji bezpieczeństwa z lipca 2022 roku, spodziewamy się, że aktualizacja przyniesie poprawki dla różnych luk w zabezpieczeniach i prywatności.

Galaxy S22 otrzymuje lipcową aktualizację bezpieczeństwa z 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra ma wersję S90xEXXU2AVF9. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z lipca 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności. Samsung nie wydał jeszcze dokumentacji poprawki bezpieczeństwa na lipiec 2022 roku. Aktualizacja jest dostępna w Malezji, Singapurze i Tajlandii. Polska wkrótce również ma ją otrzymać.

AKTUALIZACJA 28.06.2022

Galaxy Tab S7 otrzymuje w USA aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Nowa aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Tab S7 jest dostarczana z wersją T878USQU2CVE5. Nowe oprogramowanie, które jest dostępne w sieciach Sprint i T-Mobile, zawiera poprawkę bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku, która usuwa 66 luk w zabezpieczeniach i prywatności, w tym te związane z Bluetooth i Wi-Fi. Może również przynieść tabletowi ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy A53 otrzymuje aktualizację bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku w Azji

Nowa aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A53 jest dostarczana z wersją A536EXXU2AVF2. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku, która usuwa ponad 60 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i poprawić stabilność urządzenia.

AKTUALIZACJA 27.06.2022

Zablokowane przez operatora smartfony Galaxy S20 otrzymają w USA aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanych przez operatora modeli Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra ma wersję G98xUSQU2FVF1. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku, która usuwa 66 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Zawiera także ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy S21 FE otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku w USA

Aktualizacja zabezpieczeń z czerwca 2022 roku dla wersji Galaxy S21 FE z blokadą operatora jest dostarczana z oprogramowaniem układowym w wersji G990USQU3CVF1. Poprawia ona prywatność i bezpieczeństwo urządzenia, usuwając ponad 60 znanych luk w zabezpieczeniach, jak podaje Samsung. Przynosi również ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Zablokowany przez operatora Galaxy S21 otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 w USA

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanej przez operatora wersji serii Galaxy S21 jest dostępna w USA z wersją G99xUSQU5CVF3. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku, która usuwa 66 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Zawiera także poprawki stabilności urządzenia i ogólne poprawki błędów dla wszystkich trzech telefonów z tej serii.

AKTUALIZACJA 24.06.2022

Odblokowany model Galaxy S20 FE 5G otrzymuje w USA aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20 FE 5G (SM-G781U1) w Stanach Zjednoczonych jest dostępna z wersją oprogramowania układowego o numerze G781U1UES7EVF1. Przynosi ona aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku, która usuwa ponad pięć tuzinów luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również przynieść poprawę stabilności urządzenia i ogólne poprawki błędów.

Oryginalny Galaxy Z Flip otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Oryginalny Galaxy Z Flip - numer modelu SM-F700F - otrzymuje najnowszą aktualizację oprogramowania układowego w Europie. Dokładniej mówiąc, poprawka zabezpieczeń z czerwca 2022 roku jest dostępna we Włoszech i ma numer F700FXXU8GVF3. Nowa poprawka bezpieczeństwa usuwa problemy związane z łącznością Wi-Fi i Bluetooth, skanerem kodów QR i nie tylko.

Aktualizacja zabezpieczeń z czerwca 2022 roku trafia do Galaxy Tab S5e

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla tabletu Galaxy Tab S5e to wersja T725XXS2DVF1. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku, która usuwa 66 luk w zabezpieczeniach i prywatności, zgodnie z dokumentacją firmy Samsung. Aktualizacja może również przynieść kilka ogólnych poprawek błędów i ulepszeń stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 23.06.2022

Galaxy Tab A 10.1 otrzyma aktualizację zabezpieczeń z 2022 czerwca

Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku dla tabletu Galaxy Tab A 10.1. Inne tablety ze średniej półki cenowej, w tym Galaxy Tab Active Pro i Galaxy Tab A7 10.4 otrzymały aktualizację kilka dni temu.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Tab A 10.1 ma wersję T515XXU8CVF1. Aktualizacja jest obecnie dostępna w Argentynie i Brazylii, a Polska może otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni. Aktualizacja zabezpieczeń z czerwca 2022 usuwa ponad 60 luk w zabezpieczeniach i luki w zabezpieczeniach. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 22.06.2022

Galaxy S20 FE 5G otrzyma w USA aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20 FE 5G (SM-G781U) jest dostępna w USA w wersji G781USQS7FVE2. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności. Aktualizacja może również przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 21.06.2022

Samsung Galaxy A71 otrzyma w Europie aktualizację zabezpieczeń z 2022 czerwca

Starzejący się już Galaxy A71 otrzymuje nową aktualizację oprogramowania układowego. Samsung wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku dla Galaxy A71 (LTE) w Europie. Jest ona dostępna w prawie tuzinie krajów, a kolejne będą ją wprowadzać już niedługo. Nowa aktualizacja dla Galaxy A71 (SM-A715F) ma wersję A715FXXS8CVF2 i nie wydaje się, aby wnosiła jakiekolwiek nowe funkcje poza poprawką bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku.

Samsung już wprowadził najnowszą poprawkę bezpieczeństwa do wielu smartfonów i tabletów, a kilka tygodni temu firma przedstawiła szczegółowy wykaz zmian. Zgodnie ze szczegółami poprawki, aktualizacja ta usuwa luki wpływające na Bluetooth, Wi-Fi, skaner kodów QR i inne elementy interfejsu One UI oraz systemu operacyjnego Android.

Aktualizacja nie jest jeszcze dostępna dla Galaxy A71 5G, lecz model ten może otrzymać ją w każdej chwili.

AKTUALIZACJA 20.06.2022

Galaxy A12 otrzyma aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A12 (SM-A127F) to wersja firmware'u A127FXXU5BVF2. Wprowadza ona do telefonu poprawkę bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku, która usuwa ponad 66 luk w zabezpieczeniach i ochronie prywatności. Może też przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy F41 otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy F41 to wersja firmware'u F415FUBS2CVF1. Samsung udostępnił aktualizację w Brazylii i Panamie. Inne kraje mogą otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Poprawka bezpieczeństwa z czerwca 2022 usuwa ponad 66 luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 15.06.2022

Aktualizacja zabezpieczeń Galaxy A32 5G z czerwca 2022 roku pojawia się w Korei Południowej

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A32 5G pojawia się z wersją firmware'u A326KKSU3BVF1. Zawarta w niej poprawka bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku usuwa ponad 66 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Aktualizacja może również zawierać ogólne poprawki błędów w interfejsie użytkownika oraz ulepszenia stabilności.

Galaxy A52s 5G otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A52s 5G pochodzi z wersją firmware A528BXXS1CVF1. Jest ona dostępna we Włoszech, na Tajwanie, w Holandii i Wielkiej Brytanii. Łata bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku zawarta w tej aktualizacji wprowadza poprawki do 66 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 14.06.2022

Zablokowany przez operatora Galaxy Z Flip 3 otrzyma w USA aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Zablokowana przez operatora wersja Galaxy Z Flip 3 zaczęła otrzymywać w USA nową aktualizację oprogramowania z wersją firmware'u F711USQU2DVEE. Aktualizacja ta wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku, która naprawia dziesiątki znanych luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy S10 otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku w Europie

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ ma wersję firmware'u G970FXXSFHVF1. Aktualizacja jest już dostępna w Europie i spodziewamy się, że inne kraje otrzymają ją w ciągu najbliższych kilku dni. Nowe oprogramowanie usuwa ponad 60 luk w zabezpieczeniach i prywatności oraz poprawia stabilność urządzenia.

AKTUALIZACJA 10.06.2022

Galaxy A52 5G otrzyma aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania Galaxy A52 5G to wersjaA526BXXS1CVE4. Nowa aktualizacja jest obecnie dostępna w Chile i spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku dni zostanie ona wprowadzona na inne rynki. Poprawka bezpieczeństwa z czerwca 2022 usuwa ponad 66 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również przynieść kilka ogólnych poprawek błędów i ulepszeń stabilności urządzenia.

Galaxy S20 FE i S20 FE 5G otrzymują aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20 FE (LTE) jest dostępna w Rosji w wersji G780FXXU9DVE7, a dla Galaxy S20 FE 5G jest dostępna w wersji G781BXXU4FVE8 w regionie bałtyckim, Niemczech, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii i na Słowacji. Poprawka bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku usuwa ponad 60 luk w zabezpieczeniach i prywatności oraz poprawia stabilność urządzenia.

AKTUALIZACJA 09.06.2022

Galaxy A72 otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku w Azji

Zaledwie dwa tygodnie po otrzymaniu aktualizacji zabezpieczeń z maja 2022 roku, Galaxy A72 zaczął otrzymywać aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku. Nowe oprogramowanie jest już dostępne w Malezji i spodziewamy się, że Samsung wprowadzi je do innych krajów w ciągu najbliższych kilku dni.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A72 jest dostarczana z wersją firmware A725FXXU4BVE3. Zgodnie z raportem Samsunga, poprawka bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku usuwa ponad 66 luk związanych z prywatnością użytkowników i bezpieczeństwem danych. Aktualizacja może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy Z Flip otrzymuje aktualizację bezpieczeństwa z maja 2022 roku w USA

Samsung w końcu udostępnił aktualizację bezpieczeństwa z maja 2022 roku dla Galaxy Z Flip w Stanach Zjednoczonych. Aktualizacja trafia zarówno do zablokowanych, jak i odblokowanych przez operatora modeli składanego smartfona w USA. Globalny wariant telefonu otrzymał aktualizację kilka tygodni temu.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanego przez operatora modelu Galaxy Z Flip ma wersję firmware'u F700USQU4GVE9. Dla odblokowanego modelu telefonu, aktualizacja ma wersję firmware'u F700U1UEU4GVE9. Aktualizacja usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności oraz kilka ogólnych błędów.

Samsung Galaxy S20 otrzymuje aktualizację z czerwca 2022 roku w Europie

Samsung trochę się ociągał z wprowadzaniem aktualizacji zabezpieczeń z czerwca 2022 do swoich urządzeń, ale firma w końcu przyspiesza i wraca do tempa, jakiego oczekujemy od niej obecnie, jeśli chodzi o aktualizacje oprogramowania. Kilka telefonów klasy średniej sprzed 2022 roku zaczęło otrzymywać czerwcową aktualizację zabezpieczeń w tym tygodniu, a Samsung dodał teraz do tej listy flagową serię Galaxy S20.

Wygląda na to, że aktualizacja zaczęła się już rozprowadzać na kilku rynkach europejskich, w tym w Szwajcarii. Zarówno warianty LTE i 5G Galaxy S20, S20+, i S20 Ultra są aktualizowane, z nowym firmware o numerze wersji G98xxXXSEFVE6. Galaxy S20 FE jest na razie pomijany, ale to powinno się wkrótce zmienić.

Aktualizacja Galaxy S22 z czerwca 2022 roku przynosi różne ulepszenia aparatu

Samsung ogłosił, że aktualizacja oprogramowania z czerwca 2022 dla serii Galaxy S22 przyniesie różne ulepszenia aparatu. Aktualizacja rozpoczęła się dziś w Korei Południowej i może dotrzeć na inne rynki w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Nowa aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra w Korei Południowej nosi wersję firmware'u S90xNKSU1AVF1. Po zainstalowaniu tej aktualizacji, aparat Galaxy S22 powinien oferować zdjęcia o naturalnej ostrości i poprawionym kontraście. Usuwa ona także błąd, który powodował, że aparat przestawał rejestrować zdjęcia już po jednym ujęciu w trybie pojedynczego ujęcia.

AKTUALIZACJA 08.06.2022

Galaxy S22 z Exynosem otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku

Aktualizacja ta trafia do wariantu Exynos 2200 dla Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra, a jej wersja to S90xBXXU2AVEH. Jest ona obecnie wprowadzana w różnych krajach europejskich, w tym w Niemczech. Spodziewamy się, że inne rynki uzyskają dostęp do tej nowej aktualizacji Galaxy S22 w ciągu najbliższych kilku dni.

Galaxy A73 otrzymuje aktualizację bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku w Azji

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A73 to wersja A736BXXU1AVE3. Nowa aktualizacja przynosi poprawki do kilkudziesięciu znanych luk w zabezpieczeniach i prywatności. W tej chwili jest ona wprowadzana w Malezji, a spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku dni dotrze do innych krajów Azji i Europy.

Galaxy Z Fold 2 zaczyna otrzymywać aktualizację bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku w Europie

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Z Fold 2 to wersja F916BXXU2GVE9. Aktualizacja jest już dostępna w Niemczech i spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku dni dotrze także do innych krajów europejskich. Aktualizacja bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku usuwa dziesiątki znanych luk w zabezpieczeniach i prywatności.

AKTUALIZACJA 31.05.2022

Galaxy S21 zaczyna otrzymywać aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 w Europie

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra to wersja firmware'u G998BXXU5CVEB. Jest ona obecnie dostępna w Niemczech, ale spodziewamy się, że w ciągu kilku dni zostanie wydana w innych krajach europejskich. Inne regiony, takie jak Azja, Afryka i obie Ameryki, powinny otrzymać ją w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Łata bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku przynosi poprawki dla dziesiątek luk związanych z bezpieczeństwem i prywatnością. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 24.05.2022

Galaxy A72 otrzyma aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku w Azji i Europie

Samsung udostępnił nową aktualizację oprogramowania dla swojego najbardziej zaawansowanego telefonu klasy średniej z zeszłego roku - Galaxy A72. Urządzenie zaczęło otrzymywać aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku w niektórych krajach azjatyckich i większości europejskich.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A72 ma wersję firmware A725FXXS4BVE2. Aktualizacja przynosi poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022, która naprawia różne niedociągnięcia związane z prywatnością i bezpieczeństwem. Nowe oprogramowanie jest dostępne w Austrii, Bułgarii, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Indonezji, Włoszech, Malezji, Portugalii, Rumunii, Europie Południowo-Wschodniej, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajlandii, regionie bałtyckim, Czechach, Holandii, na Filipinach i w Wietnamie.

AKTUALIZACJA 23.05.2022

Galaxy Tab S7+ 5G jest pierwszym urządzeniem, które otrzyma aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 r.

Samsung zazwyczaj udostępnia nowe aktualizacje zabezpieczeń dla swoich smartfonów i tabletów Galaxy na tydzień przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Jednak tym razem firma przeszła samą siebie i wydała aktualizację zabezpieczeń z czerwca 2022 roku jedenaście dni wcześniej.

W piątek południowokoreańska firma udostępniła aktualizację bezpieczeństwa z czerwca 2022 roku dla Galaxy Tab S7+ 5G. Nowa aktualizacja ma wersję firmware'u T976BXXU2CVE5 i została wydana w różnych krajach europejskich, w tym w tych wymienionych poniżej. Aktualizacja może wkrótce trafić na inne rynki.

Austria

Kraje bałtyckie

Bułgaria

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Włochy

Luksemburg

Kraje nordyckie

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Europa Południowo-Wschodnia

Hiszpania

Szwajcaria

Republika Czeska

Holandia

Wielka Brytania

AKTUALIZACJA 18.05.2022

Snapdragon Galaxy S20 FE otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku

Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku dla wersji Snapdragon 865 smartfona Galaxy S20 FE (LTE). Aktualizacja dla wersji Galaxy S20 FE z procesorem Exynos 990 nie została jeszcze wydana, ale Galaxy S20 FE 5G otrzymał ją na niektórych rynkach.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20 FE (SM-G780G) jest dostarczana z oprogramowaniem układowym w wersji G780GXXS3CVD7. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności. Aktualizacja jest wprowadzana w Boliwii, Brazylii, Chile, Panamie, Paragwaju, Trynidadzie i Tobago oraz Wietnamie.

Europejscy użytkownicy Galaxy A53 mogą rozpocząć pobieranie aktualizacji bezpieczeństwa z maja 2022 roku

Galaxy A53 zaczął otrzymywać aktualizację bezpieczeństwa z maja 2022 roku w Stanach Zjednoczonych i Azji w zeszłym tygodniu. Teraz Samsung rozszerza dostępność aktualizacji na rynki europejskie. Inne rynki mogą otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A53 w Europie pojawi się z wersją firmware A536BXXU2AVD7. Poprawka bezpieczeństwa z maja 2022 roku usuwa dziesiątki błędów związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Nowa aktualizacja może również zawierać poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy A41 otrzymuje aktualizację do Androida 12 oraz poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku

Samsung w końcu udostępnił aktualizację Android 12 dla Galaxy A41. Nowa aktualizacja przynosi nowy wygląd UI, poprawioną wydajność, nowe funkcje i bogatsze w funkcje wbudowane aplikacje. Zawiera również poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku.

Oparta na systemie Android 12 aktualizacja One UI 4.1 dla Galaxy A41 jest dostarczana z oprogramowaniem układowym w wersji A415FXXU1DVDB. Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w Rosji. Kolejne kraje na całym świecie mogą otrzymać tę aktualizację w ciągu najbliższych kilku tygodni. Łata bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku zawarta w tej aktualizacji usuwa 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności.

AKTUALIZACJA 17.05.2022

Galaxy S21 FE otrzyma aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 w Azji i Europie

W zeszłym tygodniu Samsung udostępnił w Stanach Zjednoczonych aktualizację zabezpieczeń dla Galaxy S21 FE z maja 2022 roku. Teraz azjatyccy i europejscy użytkownicy Galaxy S21 FE zaczęli otrzymywać najnowszą aktualizację zabezpieczeń. Inne rynki mogą wkrótce również otrzymać tę nową aktualizację.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S21 FE jest dostarczana z wersją firmware'u G990BXXU2CVD9 na rynkach europejskich. W krajach azjatyckich aktualizacja jest dostarczana z wersją firmware'u G990EXXU2CVDA. Nowa aktualizacja wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach znalezionych w smartfonach Samsunga. Aktualizacja może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Kanadyjscy użytkownicy Galaxy S22 mogą już pobierać najnowszą aktualizację oprogramowania

Najnowsza aktualizacja zabezpieczeń dla Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra nosi wersję firmware'u S90xWVLU2AVDC. Przynosi ona aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem, znalezionych w urządzeniach Galaxy. Nowa aktualizacja może również przynieść poprawę stabilności i ogólne poprawki błędów.

Aktualizacja z maja 2022 jest już dostępna dla odblokowanego Galaxy Z Fold 2 w USA

Co nowego pojawiło się dziś w menu? Cóż, wśród innych urządzeń, odblokowany Galaxy Z Fold 2 (SM-F916U1) otrzymuje teraz nową aktualizację oprogramowania układowego z poprawką bezpieczeństwa na maj 2022 w Stanach Zjednoczonych.

Aktualizacja nosi wersję firmware F916U1UES2GVD2 i nie powinna zawierać nic nowego oprócz najnowszej poprawki bezpieczeństwa. Ta ostatnia została szczegółowo opisana przez Samsunga na początku miesiąca. Rozwiązuje ona problemy związane z bezpieczeństwem aplikacji takich jak Pogoda, Motywy Galaxy i inne.

Nowa aktualizacja jest dostępna dla odblokowanego Galaxy S21 w Stanach Zjednoczonych

Odblokowane Galaxy S21 (SM-G991U1), Galaxy S21+ (SM-G996U1) i Galaxy S21 Ultra (SM-G998U1) otrzymują teraz nową aktualizację firmware'u z poprawką bezpieczeństwa z maja 2022 roku.

Klienci Galaxy S21 w USA mogą rozpoznać nową aktualizację po wersji firmware'u G99xU1UEU5CVDC. Wersja firmware'u sugeruje, że aktualizacja powinna zawierać nowe zmiany i funkcje oprócz poprawki bezpieczeństwa 2022, ale w chwili pisania tego tekstu brakuje dziennika zmian.

AKTUALIZACJA 16.05.2022

Galaxy Tab S6 w końcu otrzyma aktualizację do Androida 12 w USA

Galaxy Tab S6 zaczął otrzymywać aktualizację do systemu Android 12 dwa miesiące temu. Jednak ta aktualizacja nie została wydana w Stanach Zjednoczonych. Teraz Samsung rozpoczął aktualizację opartą na systemie Android 12 i One UI 4.1 dla wariantu LTE Galaxy Tab S6 w USA.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla wersji LTE tabletu Galaxy Tab S6 jest dostępna w USA w wersji firmware T867USQU7DVD2. Aktualizacja wprowadza również do tabletu aktualizację zabezpieczeń z marca 2022 roku. Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w sieciach Sprint i T-Mobile w Stanach Zjednoczonych.

AKTUALIZACJA 14.05.2022

Galaxy A53 otrzymuje w USA aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku

Na początku tego tygodnia, Samsung rozpoczął wprowadzanie aktualizacji bezpieczeństwa z maja 2022 roku dla Galaxy A53. Jednakże, aktualizacja była ograniczona do rynków innych niż amerykański. Teraz, aktualizacja została wydana dla amerykańskiego wariantu Galaxy A53.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla odblokowanej przez operatora wersji Galaxy A53 zawiera wersję firmware A536U1UES2AVE1. Aktualizacja wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa różne luki związane z prywatnością i bezpieczeństwem. Może też przynieść ogólne poprawki błędów i poprawę stabilności.

AKTUALIZACJA 13.05.2022

Galaxy Fold 5G otrzyma w maju 2022 r. aktualizację zabezpieczeń

Samsung udostępnił jeszcze jedną aktualizację dla swojego oryginalnego składanego telefonu, Galaxy Fold 5G. Południowokoreańska firma wydała aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku, a aktualizacja jest wprowadzana w Wielkiej Brytanii. Więcej rynków może otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Fold 5G to wersja firmware'u F907BXXS6HVD1. Aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa wiele luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Aktualizacja może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

Galaxy A52 otrzymuje w Europie aktualizację bezpieczeństwa z maja 2022 roku

Samsung udostępnił nową aktualizację zabezpieczeń dla Galaxy A52. Aktualizacja bezpieczeństwa z maja 2022 roku jest obecnie rozwijana w kilku krajach europejskich i spodziewamy się, że w nadchodzącym tygodniu zostanie rozszerzona na kolejne rynki.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A52 ma wersję firmware A525FXXS4BVE1. Aktualizacja jest wprowadzana w Niemczech, Kazachstanie, Rosji, regionie Kaukazu i na Ukrainie. Poprawka bezpieczeństwa z maja 2022 usuwa dziesiątki znanych luk w zabezpieczeniach znalezionych w smartfonach Galaxy.

Galaxy S21 FE otrzymuje aktualizację zabezpieczeń na maj 2022 w USA

Kilka dni temu Samsung udostępnił w Stanach Zjednoczonych aktualizację zabezpieczeń na maj 2022 dla smartfonów Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra. Teraz nawet Galaxy S21 FE zaczął otrzymywać aktualizację, ale na razie jest ona ograniczona do modelu bez blokady operatora.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S21 FE (SM-F990U1) nosi wersję firmware'u G990U1UES3CVD3. Nowa aktualizacja przynosi poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki znanych luk w zabezpieczeniach i sprawia, że telefon jest bezpieczniejszy. Może też zawierać kilka innych poprawek błędów, usprawnień wydajności i poprawić stabilność.

Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w sieciach AT&T, Cellular South, Comcast, Sprint, Verizon i Xfinity Mobile w Stanach Zjednoczonych.

AKTUALIZACJA 12.05.2022

Galaxy A52s 5G otrzyma w Europie aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku

Samsung, po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń z maja 2022 roku dla swoich telefonów i tabletów z wyższej półki, skupił się na urządzeniach ze średniej półki. Galaxy A52s 5G zaczął otrzymywać aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku w różnych krajach europejskich.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A52s 5G ma wersję firmware A528BXXU1CVE1. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności. Poprawia także wydajność i stabilność systemu.

Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w Szwajcarii, krajach skandynawskich, Francji, Rumunii, Polsce, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Austrii, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Czechach, Europie Południowo-Wschodniej, krajach bałtyckich, Włoszech, Słowenii, Węgrzech, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

AKTUALIZACJA 11.05.2022

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ otrzymają aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku

Najnowszy flagowy tablet Samsunga, Galaxy Tab S8 Ultra, otrzymał kilka tygodni temu aktualizację zabezpieczeń May 2022. Teraz ta sama aktualizacja trafia do waniliowego Galaxy Tab S8 i średniego dziecka Galaxy Tab S8+.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Tab S8 ma wersję firmware'u X700XXU2AVD6, a dla Galaxy Tab S8+ - X800XXU2AVD6. Oba tablety otrzymują poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki znanych luk w zabezpieczeniach. Aktualizacje zostały udostępnione na całym świecie.

Galaxy Note 10, Note 10+ otrzymują aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku w USA

Kilka dni temu Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku dla międzynarodowej wersji Galaxy Note 10. Teraz nowa aktualizacja trafia do amerykańskich wariantów Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ zawiera wersję firmware'u N97xU1UES7HVD1. Aktualizacja jest dostępna dla odblokowanych przez operatora wariantów telefonów w sieciach AT&T, Comcast, C-Spire, Sprint, T-Mobile, Verizon i Xfinity Mobile. Łata bezpieczeństwa z maja 2022 r. zawarta w oprogramowaniu sprzętowym usuwa dziesiątki znanych luk w zabezpieczeniach.

Galaxy Fold otrzymuje w USA aktualizację zabezpieczeń na maj 2022 roku

Kilka dni temu Samsung udostępnił najnowszą poprawkę bezpieczeństwa dla międzynarodowego Teraz odblokowany przez operatora wariant Galaxy Fold zaczął otrzymywać aktualizację bezpieczeństwa z maja 2022 roku w Stanach Zjednoczonych.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Fold w USA to wersja firmware'u F900U1UES6HVD2. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki znanych luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może też zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności. Inne rynki mogą otrzymać tę aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Oryginalne Galaxy Fold i Galaxy Z Flip otrzymają aktualizację zabezpieczeń na maj 2022 roku

Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń May 2022 dla swoich składanych smartfonów pierwszej generacji, Galaxy Fold i Galaxy Z Flip. Te dwa smartfony zaczęły otrzymywać aktualizację na rynkach Ameryki Łacińskiej. Inne rynki mogą otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Z Flip to wersja firmware'u F700FXXS8GVD8. Dla modelu Galaxy Fold nowa aktualizacja zawiera wersję oprogramowania sprzętowego F900FXXS6HVD1. Poprawka bezpieczeństwa z maja 2022 roku zawarta w najnowszych aktualizacjach usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności.

Seria Galaxy S20 LTE otrzymuje poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, kilka dni po modelach 5G

Powiedzieliśmy, że nie powinno minąć wiele czasu, zanim Galaxy S20 LTE otrzyma poprawkę bezpieczeństwa na maj 2022, i tak się nie stało. Warianty 5G przejęły inicjatywę na początku tego tygodnia, ale teraz Samsung wypuszcza podobną aktualizację oprogramowania układowego dla Galaxy S20 i S20+ z obsługą LTE.

Galaxy S20 (SM-G980F) otrzymuje najnowszą aktualizację w Szwajcarii. Samsung jest nieco bardziej hojny w przypadku modelu Galaxy S20+ (SM-G985F), ponieważ poprawka bezpieczeństwa z maja 2022 roku jest dostępna na prawie kilkunastu rynkach, w tym w Grecji, Czechach, Szwajcarii, Portugalii, Austrii, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Luksemburgu, Słowacji i Holandii.

Nowa aktualizacja zawiera oprogramowanie układowe w wersji 3G98xFXXUEFVDB. Łata bezpieczeństwa na maj 2022 została szczegółowo opisana na początku miesiąca. Ma ona usunąć kilka luk w systemie operacyjnym Android firmy Google oraz kilka błędów w zabezpieczeniach oprogramowania firmy Samsung, w tym aplikacji Pogoda, motywów Galaxy, kreatora konfiguracji i innych.

AKTUALIZACJA 10.05.2022

Seria Galaxy S10 otrzymuje w Europie aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku

Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku dla kilku kolejnych telefonów z serii Galaxy S. Firma udostępniła ją dla Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10 5G.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ ma wersję firmware'u G97xFXXUFHVE1. Dla Galaxy S10 5G aktualizacja ma wersję firmware'u G977BXXUCHVE1. Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w Szwajcarii i spodziewamy się, że inne rynki europejskie otrzymają ją w ciągu kilku dni.

Galaxy A53 otrzymuje aktualizację bezpieczeństwa z maja 2022 roku

Galaxy A53 stał się drugim telefonem Samsunga klasy średniej, który otrzymał poprawkę bezpieczeństwa na maj 2022. Seria Galaxy S zaczęła otrzymywać aktualizację dwa tygodnie temu, a od tego czasu różne telefony z wyższej półki i niektóre ze średniej otrzymały aktualizację.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A53 ma wersję firmware A536EXXU2AVD7. Aktualizacja jest obecnie dostępna na Filipinach, ale oczekuje się, że więcej rynków otrzyma ją w ciągu najbliższych kilku dni. Łata bezpieczeństwa z maja 2022 roku zawarta w tej aktualizacji usuwa różne luki w zabezpieczeniach i prywatności. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i poprawić stabilność.

Międzynarodowy Galaxy Z Fold 3 otrzymuje poprawkę bezpieczeństwa na maj 2022 roku

O wiele więcej smartfonów Galaxy otrzyma poprawkę bezpieczeństwa na maj 2022, a najnowszy składany flagowy telefon Samsunga jest wśród nich. Jak być może pamiętacie, odblokowany przez operatora Galaxy Z Fold 3 otrzymał poprawkę z maja 2022 roku w Stanach Zjednoczonych tydzień temu. Teraz nadszedł czas, aby międzynarodowy wariant przejął tę poprawkę.

Aktualizacja jest dostępna dla Galaxy Z Fold 3 5G (SM-F926B) na kilku rynkach, w tym w Brazylii, Urugwaju, Paragwaju, Boliwii, Argentynie, Kolumbii, Trynidadzie i Tobago, Panamie i Peru.

Nowy pakiet oprogramowania można rozpoznać po wersji firmware "F926BXXS1CVD2," i sądząc po tym ciągu liter i cyfr, aktualizacja nie wydaje się zawierać żadnych innych zmian lub nowych funkcji poza poprawionym bezpieczeństwem.

Galaxy S22 otrzymuje w Europie aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku

Kilka dni temu, wersje Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra z procesorem Snapdragon otrzymały aktualizację bezpieczeństwa na maj 2022. Teraz, wersje Exynos najnowszych flagowców Samsunga otrzymują nową aktualizację zabezpieczeń w Europie.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla serii Galaxy S22 nosi wersję firmware'u S908BXXS2AVDB. Jest ona wprowadzana w całej Europie, a kolejne rynki poza Europą mogą otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni. Aktualizacja wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022, która usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach.

Aktualizacja Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra przynosi poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku

W zeszłym tygodniu Samsung udostępnił w Stanach Zjednoczonych aktualizację bezpieczeństwa May 2022 dla serii Galaxy Note 20. Teraz południowokoreańska firma rozszerzyła dostępność aktualizacji na kolejne rynki międzynarodowe.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra nosi wersję firmware'u N986BXXS4FVD6. Nowa aktualizacja OTA została wydana w Brazylii, a inne kraje na całym świecie otrzymają ją w ciągu najbliższych kilku dni. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach.

Amerykańscy posiadacze Galaxy S22 zaczęli otrzymywać aktualizację bezpieczeństwa z maja 2022 roku

Dwa tygodnie temu Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń May 2022, a jej udostępnianie rozpoczęło się od serii Galaxy S22. Jednakże, aktualizacja była ograniczona do międzynarodowych wariantów na niektórych rynkach azjatyckich. Teraz aktualizacja została rozszerzona na serię Galaxy S22 w Stanach Zjednoczonych.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra zawiera wersję firmware'u S90xU1UEU2AVDC. Aktualizacja trafia do odblokowanych przez operatora modeli smartfonów w Stanach Zjednoczonych. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa różne luki w zabezpieczeniach i prywatności.

Aktualizacja może również przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia. Modele Galaxy S22 z blokadą operatora mogą otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Galaxy S21 otrzymuje w USA aktualizację bezpieczeństwa na maj 2022 roku

Kilka dni temu Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 dla międzynarodowych modeli Galaxy S21 w Europie. Południowokoreańska firma zaczęła teraz wprowadzać aktualizację do zablokowanych przez operatora wariantów telefonów w USA.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra ma wersję firmware'u G991USQU5CVDB. Aktualizacja wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Może również zawierać poprawki stabilności i wydajności urządzenia.

Galaxy A33 to najnowszy telefon Samsunga, który otrzymał aktualizację bezpieczeństwa z maja 2022 roku

Samsung udostępnił nową aktualizację oprogramowania dla jednego ze swoich nowo wydanych smartfonów klasy średniej. Galaxy A33 zaczął otrzymywać aktualizację bezpieczeństwa May 2022 na kilku rynkach azjatyckich. Inne kraje prawdopodobnie otrzymają aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A33 to wersja firmware A336EDXU2AVD7. Aktualizacja jest obecnie dostępna w Indiach, Malezji, Wietnamie i na Tajwanie. Przynosi ona poprawki dla kilkudziesięciu luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Aktualizacja może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 05.05.2022

Galaxy S10 Lite otrzymuje w USA kwietniową aktualizację zabezpieczeń z 2022 roku

Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń April 2022 dla Galaxy S10 Lite w Stanach Zjednoczonych. Aktualizacja jest dostępna dla wariantu smartfona odblokowanego przez operatora. Międzynarodowa wersja urządzenia otrzymała tę samą aktualizację zabezpieczeń w zeszłym tygodniu.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla odblokowanego wariantu Galaxy S10 Lite w USA ma wersję firmware'u G770U1UES6EVD3. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. W nowej aktualizacji Samsung mógł uwzględnić ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 04.05.2022

Rozpoczyna się udostępnianie poprawki bezpieczeństwa z maja 2022 roku dla serii Galaxy S20 5G

Mamy początek miesiąca, co oznacza, że możemy spodziewać się najnowszej majowej poprawki bezpieczeństwa dla coraz większej liczby urządzeń Samsung Galaxy. Następny w kolejce po majową poprawkę bezpieczeństwa 2022 jest Galaxy S20 5G, a nowy firmware jest już dostępny w Europie.

Aby jeszcze bardziej zawęzić listę, poprawka bezpieczeństwa na maj 2022 jest dostępna dla Galaxy S20 5G (SM-G981B), Galaxy S20+ 5G (SM-G986B) i Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B) w Niemczech. Aktualizacja wprowadza oprogramowanie sprzętowe w wersji G98xBXXUEFVDB.

AKTUALIZACJA 29.04.2022

Galaxy Tab Active 3 otrzyma kwietniową aktualizację zabezpieczeń

Samsung udostępnił nową aktualizację oprogramowania dla tabletu Galaxy Tab Active 3. Podczas gdy niektóre urządzenia Galaxy zaczęły otrzymywać aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku, wytrzymały tablet zaczął otrzymywać aktualizację zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla wariantu LTE tabletu Galaxy Tab Active 3 jest dostarczana z wersją oprogramowania układowego T575XXS3CVD2. Aktualizacja wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Wprowadza także ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Czteroletni Galaxy S9 otrzymuje nową aktualizację oprogramowania w USA

Samsung udostępnił nową aktualizację oprogramowania dla Galaxy S9 i Galaxy S9+. Biorąc pod uwagę, że te dwa telefony zostały wydane ponad cztery lata temu, imponujące jest to, że wciąż otrzymują nowe aktualizacje.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S9 i Galaxy S9+ zawiera wersję oprogramowania układowego G96xUSQU9FVB2. Aktualizacja została wydana dla modeli telefonów zablokowanych przez operatorów w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy operatorzy zaczną wdrażać tę aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Nowa aktualizacja przynosi poprawkę bezpieczeństwa z marca 2022, która usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 28.04.2022

Najnowsza aktualizacja Galaxy Tab S8 Ultra przynosi poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 r.

Samsung udostępnił oprogramowanie układowe w wersji X900XXU2AVD6 dla tabletu Galaxy Tab S8 Ultra. Aktualizacja ma około 505 MB, a w dzienniku zmian wyraźnie zaznaczono, że zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku.

Katalog zmian jest trochę mało szczegółowy, ale wspomina, że ogólna stabilność i bezpieczeństwo urządzenia zostały poprawione. Jest to standardowy język, którego oczekujemy od comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń. Wspomniano również, że aplikacje Pen Up, Samsung Internet, Samsung Health i Kalkulator zostaną zaktualizowane do najnowszych wersji po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Samsung udostępnił kwietniową aktualizację zabezpieczeń 2022 dla zablokowanych przez operatora modeli Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra w Stanach Zjednoczonych.

Odblokowane warianty tych urządzeń nie zaczęły jeszcze otrzymywać nowego oprogramowania.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra ma wersję G98xUSQS2FVD1. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Zawiera również ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku dla modeli Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ z blokadą operatora w Stanach Zjednoczonych.

Modele tych telefonów bez blokady operatora nie otrzymały jeszcze tej aktualizacji.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ ma w USA wersję firmware'u G97xUSQU6IVC7. Jest ona przeznaczona dla modeli z blokadą operatora i jest dostępna w sieci T-Mobile. Inni operatorzy mogą wydać aktualizację wkrótce. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach.

Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń dla Galaxy S10 Lite.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10 Lite ma wersję firmware'u G770FXXU6GVD1. Aktualizacja jest obecnie dostępna w Hiszpanii, ale więcej krajów europejskich może otrzymać ją w ciągu najbliższych kilku dni. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach. Aktualizacja wprowadza także ogólne poprawki błędów i zwiększa stabilność.

Aktualizacja zabezpieczeń trafiła do Galaxy A52 w Europie.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A52 nosi wersję firmware'u A525FXXS4BVD1 i została wydana w Europie. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach. Zawiera także ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 27.04.2022

Galaxy A52 zaczyna otrzymywać w Europie aktualizację zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A52 nosi wersję firmware'u A525FXXS4BVD1 i została udostępniona w Europie. Przynosi ona poprawkę zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach. Zawiera także ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy S10 otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku w USA

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ ma w USA wersję firmware'u G97xUSQU6IVC7. Jest ona przeznaczona dla modeli z blokadą operatora i jest dostępna w sieci T-Mobile. Inni operatorzy mogą wydać aktualizację wkrótce. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach.

AKTUALIZACJA 26.04.2022

Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń na maj 2022 roku dla swoich najnowszych smartfonów z wyższej półki - Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra.

Aktualizacja jest obecnie wprowadzana do wersji smartfonów z procesorem Snapdragon 8 Gen 1 w Indiach. Nowe oprogramowanie nosi wersję firmware S90xEXXS2AVDD i ma rozmiar pliku około 629.19 MB. Kolejne kraje i regiony mogą otrzymać tę nową aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk w zabezpieczeniach. Zawiera również ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Dwa tygodnie temu Samsung udostępnił aktualizację zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku dla międzynarodowego modelu Galaxy A53 5G. Teraz aktualizacja została wydana również dla zablokowanego przez operatora wariantu smartfona w USA.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A53 5G jest dostępna w USA w wersji A536USQU1AVCC. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia. Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w sieci T-Mobile w Stanach Zjednoczonych.

AKTUALIZACJA 25.04.2022

Samsung rozpoczął aktualizację zabezpieczeń dla Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Fold 3 w USA. Aktualizacja jest obecnie rozwijana do modeli z blokadą operatora, a modele odblokowane mogą otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla modelu Galaxy Z Fold 2 z blokadą operatora to wersja firmware'u F916USQS2GVC8 w USA. Aktualizacja jest już dostępna w sieciach Sprint i T-Mobile. Najnowsza aktualizacja dla modelu Galaxy Z Fold 3 z blokadą operatora otrzymuje aktualizację oprogramowania układowego w wersji F926USQS1CVCC. Nowe oprogramowanie jest dostępne w sieci T-Mobile w Stanach Zjednoczonych.

Łata bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która jest zawarta w nowej aktualizacji, usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Samsung w końcu udostępnił w USA nową aktualizację zabezpieczeń dla Galaxy A20. Zawiedzeni będą ci, którzy spodziewali się, że będzie to aktualizacja z kwietnia 2022 roku.

Odblokowana przez operatora wersja Galaxy A20 (SM-A205U1) zaczęła otrzymywać w USA aktualizację zabezpieczeń z marca 2022 roku. Jest to wersja firmware'u A205U1UESBCVD3. Aktualizacja usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach i luki w zabezpieczeniach znalezione w telefonach Galaxy. Usuwa również inne błędy i poprawia ogólną stabilność urządzenia.

AKTUALIZACJA 22.04.2022

Samsung rozpoczął wprowadzanie kwietniowej aktualizacji zabezpieczeń 2022 w ostatnim tygodniu marca 2022 roku. Teraz aktualizacja zaczęła trafiać do Galaxy A71.

Nowa aktualizacja dla Galaxy A71 ma wersję firmware A715FXXU8CVD1. Jest ona dostępna w Polsce, ale więcej krajów europejskich może otrzymać dostęp do nowego oprogramowania w ciągu kilku dni. Poprawka bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Poprawia również stabilność systemu i usuwa kilka błędów.

Miesiące po wydaniu aktualizacji do systemu Android 12 dla telefonów klasy średniej, takich jak Galaxy A42 i Galaxy A52, Samsung w końcu wydał aktualizację do systemu Android 12 dla Galaxy M21.

Aktualizacja Android 12 dla Galaxy M21 jest dostarczana z wersją firmware M215FXXU2CVCC. Zawiera ona również poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach. Aktualizacja przynosi Androida 12 i odświeżony wygląd UI z funkcją Palety Kolorów, a także nowe i ulepszone widżety oraz grubsze paski suwaków.

Południowokoreańska firma dodała więcej widżetów dla ekranu głównego i ekranu blokady. Ulepszono także tryb picture-in-picture. Przeprojektowana została sekcja Pielęgnacja urządzenia. Wraz z aktualizacją One UI 4.1 smartfon otrzymał także ulepszone wersje wszystkich aplikacji stockowych, w tym Bixby, Bixby Routines, Galeria, Wiadomości, Telefon, Przypomnienia, Samsung Internet, Samsung Keyboard i Samsung Moje Pliki.

Samsung poprawił również prywatność i bezpieczeństwo w Galaxy M21 poprzez przełączniki szybkich ustawień, które umożliwiają włączenie/wyłączenie dostępu do kamery i mikrofonu w całym systemie. Firma dodała także tablicę prywatności oraz wskaźniki prywatności (dla korzystania z kamery i mikrofonu). Ulepszono także funkcje dostępności.

AKTUALIZACJA 20.04.2022

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla oryginalnego Galaxy Fold (SM-F900F) ma wersję firmware'u F900FXXS6HVC8. Aktualizacja jest dostępna w Kolumbii, Francji i Panamie. W przypadku Galaxy Note 10 Lite, aktualizacja została wydana we Francji i ma wersję oprogramowania sprzętowego N770FXXU8GVD5.

Nowa aktualizacja wprowadza do smartfonów poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku. Usuwa ona ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Aktualizacja może również zawierać kilka ogólnych poprawek błędów i ulepszeń stabilności urządzenia.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A32 5G (SM-A326B) to wersja firmware'u A326BXXS4AVC1. Aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach. Zawiera również poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia. Aktualizacja jest obecnie dostępna w Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Czechach i Wielkiej Brytanii.

AKTUALIZACJA 19.04.2022

Galaxy Fold 5G

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Fold 5G to wersja firmware'u F907BXXS6HVC8. Aktualizacja została wydana w Wielkiej Brytanii, a kolejne rynki mogą ją otrzymać w ciągu najbliższych kilku dni. Przynosi ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach. Może również zawierać poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy A53 5G

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A53 5G to wersja firmware A536BXXU1AVCC. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach. Zgodnie z oficjalnym dziennikiem zmian, aktualizacja poprawia również stabilność aparatu w telefonie.

Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w Austrii, Chorwacji, Francji, Irlandii, Włoszech, Polsce, Portugalii, Serbii, Słowenii, Szwajcarii i Czechach. Kolejne kraje mogą otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni.

Galaxy S20

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla wariantów LTE Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra nosi wersję firmware'u G98xFXXSDFVC9. Warianty 5G telefonów otrzymują nową aktualizację z wersją oprogramowania G98xBXXSDFVC9.

Nowa aktualizacja wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również przynieść poprawę stabilności urządzenia i kilka ogólnych poprawek błędów.

AKTUALIZACJA 15.04.2022, GODZ. 18:00

Galaxy S20 otrzyma w Europie kwietniową aktualizację zabezpieczeń

Nowa aktualizacja oprogramowania Samsunga powoli dociera do Galaxy S20. Aktualizacja zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku, która dwa tygodnie temu została po raz pierwszy udostępniona dla serii Galaxy S21 i Galaxy S22, jest już dostępna dla serii Galaxy S20 w Europie.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla wariantów LTE Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra nosi wersję firmware'u G98xFXXSDFVC9. Warianty 5G telefonów otrzymują nową aktualizację z wersją oprogramowania układowego G98xBXXSDFVC9.

Nowa aktualizacja wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również przynieść poprawę stabilności urządzenia i kilka ogólnych poprawek błędów.

AKTUALIZACJA 15.04.2022, GODZ. 16:45

Seria Galaxy S10 w końcu otrzymuje aktualizację zabezpieczeń z zeszłego miesiąca

Samsung w końcu udostępnił aktualizację zabezpieczeń z marca 2022 roku dla serii Galaxy S10 w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili aktualizacja jest dostępna dla modeli z tej serii bez blokady operatora. Zablokowane przez operatora urządzenia Galaxy S10 nie otrzymały jeszcze aktualizacji.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ ma wersję firmware'u G97xU1UES6HVD1. Aktualizacja zawiera aktualizację zabezpieczeń z marca 2022 roku, która usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Aktualizacja zawiera także ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

Galaxy A71 5G zaczyna otrzymywać aktualizację zabezpieczeń z 2022 kwietnia

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy A71 5G ma wersję firmware A716BXXU6DVD5. Aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 15.04.2022

Galaxy S22 z blokadą u operatora otrzyma w USA aktualizację zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanych przez operatora urządzeń Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra została wydana z wersją firmware S906USQU1AVCJ. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Przynosi także ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

Seria Galaxy Note 10 otrzymuje w Stanach Zjednoczonych kwietniową poprawkę bezpieczeństwa

Warianty Galaxy Note 10 i Note 10+ otrzymują firmware w wersji N97xUSQS7HVCD, natomiast modele odblokowane dostaną firmware o numerze N97xU1UES7HFCD.

Aktualizacja dla Galaxy Note 10 pojawiła się zaledwie kilka dni po tym, jak seria Galaxy Note 20 otrzymała taką samą aktualizację w Stanach Zjednoczonych. Po raz kolejny Samsung wyprzedza grę w aktualizacje firmware'u i nie zwleka z poprawkami bezpieczeństwa dla starszych modeli smartfonów Galaxy.

Seria Galaxy Note 10 nie będzie już otrzymywać żadnych większych aktualizacji systemu operacyjnego Android, ale klienci mogą spodziewać się comiesięcznych poprawek bezpieczeństwa jeszcze przez kilka miesięcy. Duet Galaxy Note 10 będzie następcą Galaxy S10 i powinien zostać zdegradowany do kwartalnych poprawek bezpieczeństwa jeszcze w tym roku.

Użytkownicy Galaxy Z Fold 2 w USA, czeka na Was nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Klienci Galaxy Z Fold 2 w Stanach Zjednoczonych mogą spać spokojnie wiedząc, że ich składane urządzenia są nieco bezpieczniejsze dzięki nowej aktualizacji oprogramowania układowego, którą Samsung właśnie wprowadza. Jest ona dostępna dla odblokowanego modelu (SM-F916U1), a warianty operatora powinny pójść w jego ślady.

Nowa aktualizacja przynosi poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku dla użytkowników Galaxy Z Fold 2 w USA. Nosi ona numer firmware'u F916U1UES2GVC8 i jak zawsze powinna być dostępna do pobrania z sekcji "Aktualizacja oprogramowania" w aplikacji Ustawienia w telefonie.

Poprawka bezpieczeństwa rozwiązuje wiele problemów, z których część jest związana z One UI Home i Samsung DeX. Warto więc jak najszybciej pobrać i zainstalować tę nową aktualizację na swoim Galaxy Z Fold 2, nawet jeśli nie wnosi ona żadnych nowych funkcji ani zmian UI dla klientów w USA.

AKTUALIZACJA 14.04.2022

Galaxy Z Flip 5G otrzymuje nową aktualizację oprogramowania w Europie

Samsung zwiększył tempo wprowadzania aktualizacji bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku dla swoich smartfonów. Galaxy S22 i Galaxy S21 były pierwszymi telefonami, które otrzymały nową aktualizację zabezpieczeń. Teraz aktualizacja dotarła do Galaxy Z Flip 5G, który został wprowadzony na rynek prawie dwa lata temu.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Z Flip 5G została wydana we Francji, ale wkrótce może trafić do innych krajów europejskich. Aktualizacja nosi wersję firmware'u F707BXXU6GVD1 i zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku. Według Samsunga, aktualizacja powinna naprawić ponad 88 luk w zabezpieczeniach znalezionych w urządzeniach Galaxy. Może również przynieść poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Europejskie modele Galaxy S10 5G otrzymają dostęp do aktualizacji zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10 5G została wydana w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, krajach skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Aktualizacja jest dostarczana z oprogramowaniem układowym w wersji G977BXXSBHVD1 i zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach. Może również przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Galaxy Note 20 otrzyma kwietniową aktualizację zabezpieczeń 2022 w Europie

Warianty 5G Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra otrzymują nową aktualizację oprogramowania z wersją firmware'u N98xBXXS3FVC8 w Polsce, Szwajcarii i regionie bałtyckim. Wariant LTE Galaxy Note 20 otrzymuje nową aktualizację zabezpieczeń z wersją oprogramowania sprzętowego N980FXXS3FVC8 w różnych krajach europejskich.

Ta nowa aktualizacja ma naprawić ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Aktualizacja może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia. Telefony z serii Galaxy Note 20 w kolejnych krajach na całym świecie mogą otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Galaxy S20 FE 5G otrzyma w Europie aktualizację zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20 FE 5G jest dostarczana z wersją oprogramowania układowego G781BXXU4FVC4. Aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Może również przynieść ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Nowa aktualizacja jest obecnie wprowadzana w Austrii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, krajach bałtyckich, Czechach, Holandii, krajach nordyckich i Wielkiej Brytanii.

Galaxy A51 otrzyma kwietniową poprawkę bezpieczeństwa

Samsung udostępnił poprawkę bezpieczeństwa na kwiecień 2022 dla Galaxy A51 (SM-A515F), ale na chwilę obecną aktualizacja jest dostępna tylko w Rosji. Klienci Galaxy A51 (LTE) w Rosji powinni szukać firmware'u o numerze A515FXXU5FVD2.

Wersja firmware'u sugeruje, że aktualizacja może przynieść dodatkowe zmiany i/lub funkcje oprócz kwietniowej poprawki bezpieczeństwa, ale brakuje w niej dziennika zmian. Może on zawierać więcej szczegółów, gdy aktualizacja trafi na inne rynki poza Rosją.

Kwietniowa poprawka bezpieczeństwa 2022 zawiera dziesiątki poprawek i usuwa lukę w zabezpieczeniach Dirty Pipe, choć ta ostatnia nigdy nie była problemem dla Galaxy A51. Dotyczyła ona tylko nowszych urządzeń, które były dostarczane z systemem Android 12, takich jak seria Galaxy S22.

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 otrzymają kwietniową aktualizację zabezpieczeń

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Z Fold 3 ma wersję F926BXXS1CVCA i została wydana w Austrii, Chorwacji, Irlandii, Włoszech, Szwecji, Czechach i Wielkiej Brytanii. Dla Galaxy Z Flip 3, nowe oprogramowanie jest dostarczane z firmware w wersji F711BXXS2CVC9. Najnowsza aktualizacja jest dostępna dla Galaxy Z Flip 3 na następujących rynkach:

Austria

Chorwacja

Czechy

Francja

Niemcy

Grecja

Irlandia

Macedonia

Niderlandy

Polska

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Wielka Brytania

Aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 r., która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Zawiera również ogólne poprawki błędów, ulepszenia stabilności urządzeń oraz poprawia wydajność.

Aktualizacja zabezpieczeń z kwietnia 2022 roku trafia do Galaxy Note 20 w USA

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla odblokowanych przez operatora modeli Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra zawiera oprogramowanie układowe w wersji N98xU1UES2FVC7. Aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Zawiera również ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w prawie wszystkich sieciach operatorów w USA, w tym AT&T, Bluegrass Cellular, Comcast, C-Spire, Verizon i Xfinity Mobile. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni aktualizację otrzymają nawet zablokowane przez operatora modele Galaxy Note 20.

AKTUALIZACJA 12.04.2022

Samsung wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku poprzez nową aktualizację oprogramowania układowego dla Galaxy A53 5G w Korei Południowej i Indiach.

W ojczystym kraju Samsunga, aktualizacja dla Galaxy A53 nosi wersję firmware A536NKSU1AVCC. Tymczasem klienci Galaxy A53 w Indiach mogą rozpoznać aktualizację po wersji A536EXXU1AVCD. Aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022, ale wersje firmware'u wskazują, że mogły zostać dodane także inne funkcje i/lub ulepszenia. W liście zmian nie ma żadnych konkretnych informacji, ale warto mieć je na uwadze.

Samsung udostępnia najnowszą aktualizację zabezpieczeń dla serii Galaxy S10.

W zeszłym tygodniu Samsung ostatecznie zakończył wsparcie aktualizacji oprogramowania dla serii Galaxy S9 i obniżył poziom bezpieczeństwa Galaxy S10 do kwartalnego harmonogramu aktualizacji zabezpieczeń.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ zawiera wersję oprogramowania układowego G97xFXXSEHVD1. Aktualizacja została wydana w Szwajcarii, a kolejne rynki mają ją otrzymać w ciągu najbliższych kilku tygodni. Nowa aktualizacja oprogramowania zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa 88 luk w zabezpieczeniach. Zgodnie z oficjalnym dziennikiem zmian firmy Samsung, aktualizacja może zawierać ogólne poprawki błędów, ulepszenia stabilności i lepszą wydajność.

Samsung udostępnił nową aktualizację oprogramowania dla Galaxy S20 FE (LTE) w wersji ze Snapdragonem.

Ten wariant smartfona (o numerze modelu SM-G780G) został wydany tylko na kilku rynkach, a jeśli jesteś właścicielem tego urządzenia, czeka na Ciebie nowa aktualizacja.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S20 FE ma wersję firmware'u G780GXXS3CVC4 i zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku. Poprawia ona ponad 80 luk w zabezpieczeniach i prywatności oraz zwiększa stabilność urządzenia. Aktualizacja jest dostępna w Australii, Malezji, Tajlandii, na Filipinach i w Wietnamie.

Nowa aktualizacja zabezpieczeń trafia również do Galaxy Z Fold 2 na niektórych rynkach europejskich.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Z Fold 2 ma wersję firmware'u F916BXXS2GVCA. Aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa 88 luk w zabezpieczeniach składanego telefonu. Może również zawierać ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Nowa aktualizacja jest obecnie wprowadzana w Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Europie Południowo-Wschodniej, regionie bałtyckim i Czechach. Kolejne kraje na całym świecie otrzymają tę aktualizację w ciągu najbliższych kilku tygodni. W zeszłym miesiącu składany telefon otrzymał aktualizację One UI 4.1 z dziesiątkami nowych funkcji.

Samsung udostępnia poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku dla amerykańskiego wariantu Galaxy Note 20.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla odblokowanych przez operatora modeli Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra ma wersję firmware'u N98xU1UES2FVC7. Aktualizacja zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Zawiera również ogólne poprawki błędów i ulepszenia stabilności urządzenia.

Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w prawie wszystkich sieciach operatorów w USA, w tym AT&T, Bluegrass Cellular, Comcast, C-Spire, Verizon i Xfinity Mobile. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni aktualizację otrzymają nawet zablokowane przez operatora modele Galaxy Note 20.

AKTUALIZACJA 11.04.2022

Samsung wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku poprzez nową aktualizację oprogramowania układowego dla Galaxy A53 5G w Korei Południowej i Indiach.

W ojczystym kraju Samsunga, aktualizacja dla Galaxy A53 nosi wersję firmware A536NKSU1AVCC. Tymczasem klienci Galaxy A53 w Indiach mogą rozpoznać aktualizację po wersji A536EXXU1AVCD. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, ale wersje firmware'u wskazują, że mogły zostać dodane także inne funkcje i/lub ulepszenia. W dzienniku zmian nie ma żadnych konkretnych informacji, ale warto zwracać uwagę na te dodatki.

Samsung wprowadza poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku dla odblokowanych Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 w Stanach Zjednoczonych.

Klienci odblokowanego Galaxy Z Flip 3, którzy chcą nabyć najnowszą aktualizację, patrzą na wersję firmware'u F711U1TBS2CVC9. W tym samym czasie, aktualizacja dla odblokowanego Galaxy Z Fold 3 zawiera firmware w wersji F926U1UES1CVC9.

Poprawka bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku usuwa dziesiątki problemów, w tym tak zwaną lukę "Dirty Pipe", która może otworzyć drzwi dla hakerów na urządzeniach z systemem Android 12 i nowszą wersją jądra (5.8 lub wyższą). Najnowsze składane urządzenia Samsunga nie powinny być dotknięte tą luką, ale tak czy inaczej, poprawka jest dołączona do najnowszej aktualizacji zabezpieczeń.

Jak zwykle, nowa aktualizacja firmware'u jest na razie dostępna tylko na wybranych rynkach, ale wkrótce powinna trafić do kolejnych regionów, w tym do Polski. Możecie spróbować wymusić aktualizację na telefonie z poziomu opcji Aktualizacja oprogramowania w aplikacji Ustawienia.

AKTUALIZACJA 07.04.2022

Dziś nowa aktualizacja zabezpieczeń została wydana dla zablokowanych przez operatora wariantów serii Galaxy S21 w Stanach Zjednoczonych.

Samsung rozpoczął wprowadzanie aktualizacji bezpieczeństwa April 2022 kilka dni temu, a Galaxy S21 otrzymał ją na początku tego tygodnia. Wczoraj aktualizacja została wydana dla modeli Galaxy S21 w USA bez blokady operatora.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla zablokowanych przez operatora wersji Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra jest dostarczana z wersją firmware'u G99xUSQS5CVCB w USA. Zawiera ona poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku, która usuwa ponad 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności. Aktualizacja zawiera również ogólne poprawki błędów, poprawę wydajności i stabilności.

Aktualizacja zabezpieczeń z kwietnia 2022 jest obecnie wprowadzana w sieci Comcast w Stanach Zjednoczonych, ale oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku dni udostępni ją więcej operatorów. Spodziewamy się również, że aktualizacja zostanie wprowadzona na inne rynki - w tym polski - w następnym tygodniu.

Klienci Galaxy Note 9 w Stanach Zjednoczonych mogą już pobierać aktualizację zabezpieczeń z marca 2022 r.

Samsung porzucił wsparcie firmware dla serii Galaxy S9 kilka dni temu, ale inny flagowiec firmy z 2018 roku, czyli Galaxy Note 9, wciąż ma w sobie trochę życia.

Odblokowane i obsługiwane przez operatora modele Galaxy Note 9 w Stanach Zjednoczonych otrzymują teraz nową aktualizację oprogramowania układowego z dołączoną poprawką bezpieczeństwa z marca 2022 roku. Marcowa aktualizacja usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach, zgodnie z oficjalnym dziennikiem zmian, który Samsung opublikował w zeszłym miesiącu.

W Stanach Zjednoczonych Galaxy Note 9 o numerze modelu SM-N960U otrzymuje firmware w wersji N960USQS9FVC5 od Sprint i T-Mobile. Tymczasem odblokowany Galaxy Note 9 w USA (SM-N960U1) dostanie firmware w wersji N960U1UES9FVC2.

Galaxy Note 9 powinien otrzymać jeszcze kilka poprawek zabezpieczeń, zanim Samsung przestanie go wspierać. Note 9 pozostaje ulubieńcem fanów wśród entuzjastów rysika S Pen, ale niestety już dawno temu - po dwóch latach - otrzymał system Android 10 jako ostatnią dużą aktualizację oprogramowania układowego.

AKTUALIZACJA 06.04.2022

W zeszłym tygodniu Samsung rozpoczął wprowadzanie kwietniowej aktualizacji zabezpieczeń 2022 dla serii Galaxy S22. W poniedziałek aktualizacja została wydana dla serii Galaxy S21. Teraz południowokoreańska firma opublikowała listę luk w zabezpieczeniach i prywatności, które zostały naprawione za pomocą poprawki bezpieczeństwa z kwietnia 2022.

Firma podała, że nowa poprawka bezpieczeństwa zawiera poprawki od Google dla 27 luk o wysokim priorytecie i 18 luk o umiarkowanym priorytecie. Zawiera również cztery poprawki z poprawki bezpieczeństwa Google z kwietnia 2022, które nie dotyczą urządzeń firmy Samsung, podczas gdy sześć poprawek zostało wydanych przez firmę Samsung w aktualizacji bezpieczeństwa z marca 2022.

Oprócz łącznie 55 poprawek od Google, Samsung usunął 33 luki w zabezpieczeniach znalezione w smartfonach i tabletach Galaxy. Niektóre z tych luk obejmują podatność na nieprawidłowe uwierzytelnianie w usłudze S Secure oraz nieprawidłowe uwierzytelnianie w usłudze IMSService. Istnieją również luki związane z niewłaściwą kontrolą dostępu w S Secure, aplikacji Samsung Contacts, Knox Manage, StroageManager i StroageManagerService.

Firma Samsung naprawiła również nieprawidłowe sprawdzanie granic w bibliotece Quram Agif, bibliotece media.extractor i oprogramowaniu sprzętowym UWB (Ultra Wideband). Luki w różnych funkcjach biblioteki libsimba polegające na przepełnieniu bufora opartego na stercie i wywołaniu zerowego wskaźnika. Usunięto także lukę w sterowniku DSP, funkcjach parser_infe, sheifd_find_itemIndexin, parser_iloc i sheifd_find_itemIndexin.

Firma usunęła również luki informacyjne w funkcjach One UI Home, Samsung DeX Home oraz w ustawieniu właściwości ril. Luki związane z nieprawidłowym sprawdzaniem poprawności w funkcjach SemSuspendDialogInfo, MediaMonitorDimension, MediaMonitorEvent, VerifyCredentialResponse i SemBlurInfo zostały załatane wraz z aktualizacją zabezpieczeń z 2022 kwietnia.

Wszystko to może być zbyt techniczne dla przeciętnego użytkownika, ale jeśli jesteś programistą lub entuzjastą, możesz przeczytać pełny raport na stronie firmy Samsung.

AKTUALIZACJA 05.04.2022

Samsung zrezygnował z comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń dla długowiecznej serii Galaxy S10 na rzecz wydań kwartalnych. Od teraz modele Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ będą otrzymywać nowe poprawki zabezpieczeń co trzy miesiące, a nie co miesiąc. To samo dotyczy średniego modelu Galaxy A50.

Linia Galaxy S10 została wydana w marcu 2019 roku, a Android 12 (One UI 4.1) jest ostatnią dużą aktualizacją oprogramowania układowego, jaką kiedykolwiek otrzyma. Jednak te flagowce z 2019 roku będą nadal aktualizowane o nowe poprawki zabezpieczeń przez rok lub maksymalnie dwa. Po prostu przyszłe aktualizacje zabezpieczeń będą pojawiać się rzadziej niż dotychczas.

Oprócz Galaxy S10, Samsung zdegradował również Galaxy A50 do kwartalnych poprawek zabezpieczeń. Zarówno seria smartfonów S10, jak i A50 będą otrzymywać nowe aktualizacje jeszcze przez jakiś czas, aż podzielą ten sam los, co linia Galaxy S9 i starsze modele, czyli całkowicie przestaną otrzymywać nowe aktualizacje i osiągną koniec przydatności.

Niestety dla klientów Galaxy A50, ten telefon ze średniej półki nie wyjdzie poza system Androida 11. Klienci Galaxy S10 mogą cieszyć się One UI 4.1 przez jakiś czas, przynajmniej do czasu, gdy będą musieli zaktualizować system do nowszego, bardziej bezpiecznego telefonu. Jednak Galaxy A50 do końca swoich dni będzie działał pod kontrolą systemu Android 11.

AKTUALIZACJA 04.04.2022

Aktualizacja do One UI 4.1 trafiła na tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Oprogramowanie układowe o numerze kompilacji P615XXU4EVC5 udostępniane jest aktualnie w Korei Południowej. System operacyjny wprowadza zaktualizowaną nakładkę One UI wraz z poprawkami zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku. System operacyjny wkrótce dotrze na urządzenia sprzedawane w innych krajach.

One UI 4.1 trafiło również na zeszłorocznego średniaka - Samsunga Galaxy A72. Oprogramowanie o numerze kompilacji A725FXXU4BVC1 udostępniono w Rosji. System operacyjny zawiera poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Samsung Galaxy A72 zadebiutował na rynku na początku 2021 roku z Androidem 11 i One UI 3.1. Urządzenie zostało już zaktualizowane do Androida 12 wraz z One UI 4.0. Teraz otrzymał najnowszą wersję nakładki znaną z Galaxy S22.

Samsung Galaxy A72 Źródło: samsung.com

Nowe oprogramowanie układowe trafiło również na Galaxy Z Flip oraz Galaxy Z Flip 5G ze Stanów Zjednoczonych. Posiadacze Galaxy Z Flip otrzymali oprogramowanie o numerze kompilacji F700U1UEU4GVC4, a Galaxy Z Flip 5G o numerze kompilacji F707U1UEU2FVC4. Całoś oparto na Androidzie 12 wraz z One UI 4.1.

W zeszłym tygodniu Samsung zdecydował się wydać nową aktualizację dla Samsunga Galaxy S22. Modele z procesorem Exynos otrzymały poprawki zabezpieczeń datowane na 1 kwietnia 2022 roku. Teraz identyczna aktualizacja dociec na modele z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Modele Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra otrzymały nowe oprogramowanie o numerze kompilacji S90xEXXU1AVCJ. System operacyjny został udostępniony w następujących krajach: Afganistan, Egipt, Indie, Irak, Kenia, Liban, Malezja, Maroko, Nepal, Nigeria, Arabia Saudyjska, Sri Lanka, Tajlandia, Filipiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tunezja, Turcja i Wietnam.

Aktualizacja waży aż 1,5 GB i poza samymi poprawkami zabezpieczeń wprowadza wiele poprawek błędów i optymalizacje.

AKTUALIZACJA 01.04.2022

Samsung kontynuuje udostępnianie One UI 4.1 dla starszych smartfonów, które zostały objęte procesem aktualizacji. Nowe oprogramowanie trafiło na modele Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+ w Stanach Zjednoczonych. Oprogramowanie trafia na smartfony tydzień po premierze na europejskich modelach z rodziny Galaxy Note 10.

Oprogramowanie o numerze kompilacji N97xUSQU7HVC6 wprowadza marcowe poprawki zabezpieczeń oraz zmiany w systemie GOS pozwalające na wyłączenie funkcji ograniczającej wydajność urządzeń w grach i aplikacjach.

Samsung rozpoczął również wdrażanie poprawek zabezpieczeń datowanych na 1 kwietnia 2022 roku. Oczywiście jako pierwsze aktualizację otrzymały flagowe smartfony z rodziny Galaxy S22.

Oprogramowanie układowe zostało udostępnione dla Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra z Korei Południowej. Oprogramowanie o numerze kompilacji S90xNKSU1AVCK wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 kwietnia 2022 roku. Dodatkowo w oficjalnym dzienniku zmian Samsung informuje, że poprawiono wydajność nagrywania wideo w 4K przy zachowaniu 30 oraz 60 klatek na sekundę. Oprogramowanie waży aż 1,5 GB, co wskazuje na wiele zmian w kodzie źródłowym, o których Samsung oficjalnie nie informuje.

Podobna aktualizacja trafiła już na europejskie wersje Galaxy S22 oparte na procesorze Exynos 2200. W ich przypadku udostępniane jest oprogramowanie o numerze kompilacji S90xBXXU1AVCJ. Aktualizacja waży około 1,3 GB.

Nowe oprogramowanie układowe dotarło również dla średniaka z 2019 roku. Mowa o dosyć popularnym modelu Galaxy A70. Modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych otrzymały nową aktualizację systemu, która wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku. Oprogramowanie o numerze kompilacji A705USQS2DVC1 oparte jest na Androidzie 11 wraz z nakładką One UI 3.1. Smartfon nie otrzyma aktualizacji oprogramowania do Androida 12. Galaxy A70 aktualnie otrzymuje poprawki zabezpieczeń raz na pół roku.

Samsung Galaxy A70 Źródło: samsung.com

Urządzenie zadebiutowało na rynku z Androidem 9.0 Pie i zostało zaktualizowane do Androida 10 w 2020 roku oraz Android 11 w 2021 roku.

AKTUALIZACJA 31.03.2022

Samsung udostępnia One UI 4.1 dla kolejnych smartfonów. Tym razem nowa wersja oprogramowania ze zaktualizowaną nakładką trafiła na Galaxy S20 FE 4G oraz Galaxy A52s 5G.

Samsung Galaxy S20 FE 4G otrzymał nowe oprogramowanie niezależnie od posiadanego procesora (Exynos lub Snapdragon). Aktualizacja pojawiła się w wielu regionach - w tym w Polsce.

Zeszłoroczny średniak Samsunga w odświeżonej wersji - Galaxy A52s 5G otrzymał aktualizację do One UI 4.1 w Europie oraz Korei Południowej. Całość otrzymała poprawki zabezpieczeń z 1 marca 2022 roku.

Nowe oprogramowanie układowe trafiło również do podstawowego smartfona Samsunga z 2021 roku. Model Galaxy A12 Nacho otrzymał nowe oprogramowanie układowe o numerze kompilacji A127FXXU5AVC4 w Rosji i na Ukrainie. Oprogramowanie wprowadza poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku. Całość nadal oparta jest na Androidzie 11 wraz z nakładką One UI 3.1. Smartfon nie został jeszcze zaktualizowany do Androida 12.

AKTUALIZACJA 30.03.2022

Dzień po aktualizacji dla Galaxy A Quantum, Samsung udostępnił nowe oprogramowanie układowe oparte na Androidzie 12 i One UI 4.1 dla popularnego średniaka z 2020 roku. Posiadacze Samsunga Galaxy A71 5G ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich mogą już pobierać Androida 12 na swoje urządzenia. Oprogramowanie o numerze kompilacji A716BXXU6DVC2 udostępniane jest razem z poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 marca 2022 roku.

Samsung Galaxy A71 5G zadebiutował na rynku na początku 2022 roku. Smartfon został wprowadzony do sprzedaży z Androidem 10 i One UI 2.1 na pokładzie i został już zaktualizowany do Androida 11 i One UI 3.0. Aktualizacja do Androida 12 to prawdopodobnie ostatnie uaktualnienie rozwojowe dla tego modelu.

Wkrótce identyczna aktualizacja powinna trafić na model z modemem 4G oraz Galaxy A71 5G w innych krajach.

Koreański producent postanowił również zaktualizować modele Galaxy M21 oraz Galaxy M51. Posiadacze Galaxy M21 z Sir Lanki oraz Indii otrzymali oprogramowanie układowe o numerze kompilacji M215FXXS2BVB7, a Galaxy M51 z Ameryki północnej o numerze kompilacji M515FXXS4CVC1. Aktualizacje wprowadzają na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku. Niestety oprogramowanie w dalszym ciagu oparte jest na Androidzie 11 i One UI 3.1 Oba smartfony otrzymają Androida 12 w ciągu najbliższych miesięcy. Będzie to ostatnia aktualizacja rozwojowa dla tych modeli.

Samsung Galaxy M51 Źródło: samsung.com

Galaxy M21 i Galaxy M51 zadebiutowały w połowie 2020 roku z Androidem 10 i One UI 2.0 na pokładzie. Otrzymały już aktualizację do Androida 11 i One UI 3.1.

AKTUALIZACJA 29.03.2022

Samsung zaktualizował kolejną partię urządzeń do Androida 12. Oprogramowanie układowe trafiło na modele Galaxy A Quantum, Galaxy F62, Galaxy A51 oraz Galaxy Note 10 Lite.

Samsung Galaxy A Quantum to specjalna wersja Galaxy A71, która została zaprezentowana w Korei Południowe. Urządzenie otrzymało oprogramowanie o numerze kompilacji A716SKSU4DVC2, które wprowadza na pokład Androida 12 wraz z One UI 4.0 oraz poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 marca 2022 roku.

Podobne oprogramowanie trafiło na Galaxy F62. Średnio półkowy smartfon został zaktualizowany do Androida 12 i One UI 4.1. Oprogramowanie o numerze kompilacji E625FDDU2BVC3 wprowadza na pokład również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Koreański producent zdecydował się również na zaktualizowanie do Androida 12 najpopularniejszego średniaka z 2020 roku. Samsung Galaxy A51 otrzymał oprogramowanie układowe o numerze kompilacji A51xxXXU5FVC2. System aktualnie udostępniany jest na wariant z modemem 4G LTE. Poza Androidem 12 i One UI 4.1 posiadacze tego urządzenia mogą liczyć na poprawki zabezpieczeń z 1 marca 2022 roku. Urządzenie otrzymało aktualizację w Rosji, Wietnamie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Samsung Galaxy A51 Źródło: samsung.com

Podobne oprogramowanie trafiło na Galaxy Note 10 Lite. Tańsza wersja phabletu z piórem S-Pen otrzymała Androida 12 wraz z One UI 4.1. Oprogramowanie o numerze kompilacji N770FXXU8GVC3 udostępniono we Francji. Całość zawiera poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Po czterech dniach od aktualizacji Galaxy S20 FE 5G do One UI 4.1 identyczne oprogramowanie pojawiło się na identyczny model z 4G LTE.

Samsung Galaxy S20 FE o numerze modelu SM-G780F otrzymał oprogramowanie układowe o numerze kompilacji G780FXXS8DVC2. System operacyjny pojawił się w następujących krajach: Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, Włoszech, Kazachstanie, Luksemburgu, Macedonii, krajach skandynawskich, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Europie Południowo-Wschodniej, Hiszpanii, Szwajcarii, regionie bałtyckim, Czechach, Holandii, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Uzbekistanie. Oprogramowanie posiada poprawki zabezpieczeń z 1 marca 2022 roku.

AKTUALIZACJA 28.03.2022

W trakcie weekendu Samsung postanowił zaktualizować kolejne urządzenia do najnowszej wersji nakładki One UI 4.1. Oprogramowanie trafiło na pierwszego składanego smartfona Samsunga - Galaxy Fold oraz tańszą wersję flagowych modeli z 2020 roku - Galaxy S20 FE.

Samsung Galaxy Fold 4G Źródło: samsung.com

Samsung Galaxy S20 FE w wersji z modemem sieci 5G i procesorem Qualcomm Snapdragon otrzymał aktualizacje w Polsce. Posiadacze modeli z wolnej dystrybucji - kod CSC XEO mogą już pobierać nowe oprogramowanie układowe. System operacyjny o numerze kompilacji G781BXXU4FVC2 poza zaktualizowaną wersją nakładki One UI 4.1 wprowadza na pokład również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Koreańczycy udostępnili także One UI 4.1 oraz marcowe poprawki zabezpieczeń dla Galaxy Fold w dwóch wersjach - 4G oraz 5G. Posiadacze modelu 4G mogą pobierać aktualizację w Wielkiej Brytanii, a modelu 5G w Francji. Oprogramowanie o numerze kompilacji F90xxXXU6HVC6 nie różni się niczym od tego udostępnionego dla nieco nowszego Galaxy S20 FE.

Nowe oprogramowanie układowe trafiło na podstawowy model z 2020 roku. Po raz pierwszy od trzech miesięcy aktualizacja trafiła na Samsunga Galaxy A21. Niestety nie jest to aktualizacja do Androida 12 i nakładki One UI 4.0. Urządzenie cały czas pracuje pod kontrolą Androida 11 wraz z One UI 3.1.

Samsung udostępnił właśnie dla Galaxy A21 nową poprawkę zabezpieczeń. Oprogramowanie o numerze kompilacji A215USQS7BVC2 wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku. Aktualizacja pojawiła się na modelach sprzedanych w Stanach Zjednoczonych.

Samsung Galaxy A21 Źródło: samsung.com

Galaxy A21 został zaprezentowany w drugim kwartale 2020 roku. Urządzenie zadebiutowało z Androida 10 i One UI 2.0 na pokładzie i zostało zaktualizowane do Androida 11 i One UI 3.1 około pół roku temu.

Nowa aktualizacja trafiła także dla kolejnych egzemplarzy składnego Samsunga Galaxy Z Flip 3 5G. Po smartfonach z Korei nadszedł czas na urządzenia sprzedawane w Stanach Zjednoczonych.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G otrzymał oprogramowanie o numerze kompilacji F711USQU2CVC7. Wprowadza ono na pokład odświeżoną wersję One UI 4.1 oraz poprawki zabezpieczeń z 1 marca 2022 roku.

AKTUALIZACJA 25.03.2022

Aktualizacja oprogramowania została również udostępniona na średniaka z 2020 roku. Niestety nie jest to oprogramowanie, na które czekają posiadacze Galaxy A71. Aktualizacja oprogramowania o numerze kompilacji A715FXXS8BVC1 jest już dostępna w Hiszpanii oraz Wielkie Brytanii. Nowe oprogramowanie wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku. Niestety całość nadal oparta jest na Androidzie 11 wraz z nakładką One UI 3.1. Posiadacze Galaxy A71 w dalszym ciągu oczekują aktualizacji do Androida 12. Będzie to ostatnie uaktualnienie rozwojowe dla tego urządzenia. Samsung Galaxy A71 zadebiutował na rynku z Androidem 10 i One UI 2.0 oraz otrzymał już aktualizację do Androida 11 wraz z One UI 3.1.

Samsung Galaxy A71 Źródło: samsung.com

Samsung nie zwalnia i aktualizuje kolejne urządzenia do One UI 4.1 i marcowych poprawek zabezpieczeń. Tym razem oprogramowanie trafiło na flagowe modele z 2019 roku z Europy. Posiadacze modeli z rodziny Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10 mogą już aktualizować swoje urządzenia do One UI 4.1.

Smartfony Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+ ze Szwajcarii otrzymały właśnie nowe oprogramowanie układowe. System operacyjny dostępny jest na urządzenia bez brandingu operatora. Wkrótce identyczny system operacyjny trafi na modele sprzedawane w Polsce.

W międzyczasie Samsung zaktualizował również dwa modele urządzeń do Androida 12 wraz z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń. Zeszłoroczny Galaxy M52 5G otrzymał One UI 4.1, a Galaxy A90 5G aktualizację rozwojową do Androida 12 wraz z nakładką One UI 4.0.

Samsung Galaxy A90 5G Źródło: samsung.com

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Samsung zdecydował się udostępnić marcowe poprawki zabezpieczeń dla kolejnych smartfonów z 2019 roku. Tym razem najnowsze poprawki zabezpieczeń łatające ponad 50 niebezpiecznych podatności trafiły na popularnego średniaka - Samsunga Galaxy A50.

Samsung Galaxy A50 Źródło: samsung.com

Aktualnie Samsung udostępnia nowe oprogramowanie układowe o numerze kompilacji A505USQSIDVB1 w Stanach Zjednoczonych.

Samsung Galaxy A50 to aktualnie jeden z najstarszych smartfonów, które otrzymały bieżące poprawki zabezpieczeń. Urządzenie to zadebiutowało na rynku z Androidem 9.0. Aktualnie pracuje pod kontrolą Androida 11 wraz z One UI 3.0. Samsung nie przewiduje aktualizacji tego modelu do Androida 12 wraz z One UI 4.0/4.1.

Średniaki Samsunga z 2019 roku jeszcze przez jakiś czas powinny otrzymywać regularne poprawki zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 23.03.2022

Postępy Samsunga we wprowadzaniu na rynek aktualizacji do One UI 4.1 są zdumiewające. Nowe oprogramowanie układowe trafiło właśnie na flagowe modele producenta z 2019 roku. One UI 4.1 jest już dostępne dla Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+.

Modele z rodziny Galaxy S10 Źródło: samsung.com

Smartfony z 2019 roku zadebiutowały na rynku z Androidem 9 i One UI 1.0-1.5. Urządzenia otrzymały już aktualizacje do Androida 11 oraz Androida 12.

Aktualizacja do One UI 4.1 dla flagowych Samsungów z 2019 roku waży nieco ponad 1 GB i otrzymała numer kompilacji XXXXBXXU7HVC6. Co istotne oprogramowanie posiada również najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Android 12 wraz z One UI 4.1 to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa dla flagowych smartfonów Samsunga z 2019 roku. Oprogramowanie nie zostało jeszcze udostępnione dla smartfonów w wersji Lite - Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite.

AKTUALIZACJA 22.03.2022

Samsung kontynuuje proces aktualizacji swoich urządzeń do nowej wersji nakładki One UI 4.1. Na przestrzeni ostatnich kilku dni oraz w weekend oprogramowanie pojawiło się na kolejnych smartfonach i tabletach.

Z One UI 4.1 korzystać mogą już posiadacze flagowych tabletów Samsunga z 2019 roku - Galaxy Tab S6 oraz Galaxy Tab S6 Lite. Oprogramowanie zostało udostępnione w Niemczech oraz Francji. Galaxy Tab S6 otrzymał oprograwamonne o numerze kompilacji T865XXU5DVC3, a model z dopiskiem Lite P615XXU4EVC5. System operacyjny bazuje na Androidzie 12 z One UI 4.1 i posiada poprawki zabezpieczeń z 1 marca 2022 roku.

Do One UI 4.1 zaktualizowano również topowego średniaka z 2021 roku - Samsunga Galaxy A52s 5G. Smartfon otrzymał One UI 4.1 w wybranych krajach Europy. Mowa o modelach bez brandingu operatora.

Funkcje zaprezentowane podczas premiery Galaxy S22 trafiły również do nieco kilka tygodni starszego i tańszego flagowca - Galaxy S21 FE. Smartfony z tej rodziny otrzymują oprogramowanie układowe o numerze kompilacji G990BXXU1CVC3 oraz G990EXXU1CVC5. Całość oparto na Androidzie 12 z One UI 4.1 i marcowymi poprawkami zabezpieczeń. Oprogramowanie udostępnianiane jest w Azji oraz wybranych krajach Europy.

Również składane smartfony Samsunga otrzymały One UI 4.1. Nakładka trafiła na Samsunga Galaxy Z Flip 4G oraz Samsunga Galaxy Z Flip 5G. Co ciekawe aktualizację udostępniono kilka godzin po pojawieniu się marcowych poprawkę zabezpieczeń. Aktualnie obie wersje Galaxy Z Flip otrzymały nową nakładkę we Włoszech oraz Szwajcarii. Oprogramowanie o numerze kompilacji F700FXXU8GVC2 dla Galaxy Z Flip oraz F707BXXU6GVC2 dla Galaxy Z Flip 5G posiada najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Samsung Galaxy Z Flip Źródło: samsung.com

Aktualizacja do One UI 4.1 trafiła również do posiadaczy modeli z rodziny Galaxy S20, Galaxy Note 20 oraz Galaxy Z Fold 2 w Korei Południowej. Smartfony z 2020 roku otrzymały aktualizację razem z marcowymi poprawkami zabezpieczeń, które łatają ponad 50 podatności znalezionych na smartfonach Samsunga.

Modele z rodziny Galaxy S20 otrzymały oprogramowanie o numerze kompilacji G98xNKSU1GVC3, Galaxy Note 20 o numerze kompilacji N98xNKSU1FVC5, a Galaxy Z Fold 2 o numerze kompilacji F916NKSU1FVC5.

Niestety do sieci trafiły również głosy niezadowolonych użytkowników. Okazuje się bowiem, że modele Galaxy A52s 5G po aktualizacji do Androida 12 wraz z One UI 4.0 mają problemy ze stabilnością oprogramowania.

Na oficjalnym forum Samsung Community znajdziemy wiele wpisów od niezadowolonych posiadaczy Galaxy A52s 5G, który zainstalowali Androida 12. Użytkownicy donoszą o zacinających się animacjach, dziwnych przejściach, gorszej jakości zdjęć oraz nieprawidłowym działaniem systemu regulującego jasność ekranu. Część użytkowników raportuje problemy z działaniem czujnika zbliżeniowego, który nie gasi ekranu podczas rozmowy.

Od wydania Androida 12 dla Galaxy A52s 5G minęło już ponad dwa miesiące, a Samsung nadal nie wydał aktualizację, która rozwiązywała by wyżej wymienione problemy. Producent oficjalnie nie skomentował sprawy.

AKTUALIZACJA 18.03.2022

Samsung postanowił zaktualizować smartfony z serii Galaxy Note 20 do najnowszej wersji nakładki One UI 4.1. Oprogramowanie układowe o numerze kompilacji N98xFXXU3FVC5 pojawiło się już na Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra w wybranych regionach.

One UI 4.1 wprowadza na niespełna dwuletnie smartfony nowe poprawki błędów, i zabezpieczeń oraz sporo ulepszeń. Pojawił się Inteligentny Kalendarz, zaktualizowane Samsung Pay oraz funkcja RAM Plus pozwalająca na wirtualne rozszerzenie pamięci operacyjnej. Aktualizacja zawiera najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Samsung rozpoczął udostępnianie nowej aktualizacji zabezpieczeń na kolejne urządzenia. Tym razem nowe oprogramowanie układowe pojawiło się na flagowych tabletach Galaxy Tab S7 z 2020 roku. Urządzenia otrzymały właśnie oprogramowanie układowe o numerze kompilacji T875XXS2CVC4. Całość oparta jest na Androidzie 12 i nakładce One UI 4.0. System wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku, które łatają ponad 50 podatności odkrytych w urządzeniach Samsunga.

Samsung Galaxy Tab S7 Źródło: samsung.com

Aktualnie Galaxy Tab S7 otrzymuje nową poprawkę zabezpieczeń w następujących krajach: Austria, Bułgaria, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, kraje skandynawskie, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Europa Południowo-Wschodnia, Hiszpania, Szwajcaria, region bałtycki, Czechy, Holandia oraz Wielka Brytania.

Galaxy Tab S7 zadebiutował na rynku z Androidem 10 i One UI 2.5. Tablet otrzymał już aktualizację do Androida 11 i One UI 3.1 oraz Androida 12 z One UI 4.0.

AKTUALIZACJA 16.03.2022

Samsung aktualnie udostępnia dwie różne poprawki zabezpieczeń dla swoich smartfonów. W zależności od modelu dystrybuowane są poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku lub 1 marca 2022 roku.

Samsung Galaxy M52 5G Źródło: samsung.com

Posiadacze zeszłorocznego średniaka - Samsunga Galaxy M52 otrzymali właśnie nowe oprogramowanie układowe o numerze kompilacji M526BXXS1AVB2. Aktualizacja OTA waży aż 2,16 GB. Oprogramowanie posiada poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku.

Samsung Galaxy M52 to średniak, który został zaprezentowany w 2021 roku. Urządzenie w dalszym ciągu oczekuje aktualizacji do Androida 12. Najnowsza aktualizacja oparta jest na Androidzie 11 wraz z nakładka One UI 3.1.

AKTUALIZACJA 15.03.2022

Samsung pochwalił się swoimi planami aktualizacji smartfonów Galaxy do nowej wersji nakładki One UI 4.1, która została zaprezentowana razem z najnowszymi flagowymi modelami z serii Galaxy S22.

Koreański producent udostępnił obszerna informację prasową, w której obiecuje udostępnienie nowej aktualizacji dla szerokiej gamy urządzeń Galaxy.

One UI 4.1 w pierwszej kolejności trafi na smartfony Galaxy Z Fold 3 5G oraz Galaxy Z Flip 3 5G. Później aktualizacja trafi do następujących smartfonów:

Rodzina Galaxy S21

Rodzina Galaxy S20

Rodzina Galaxy S10

Rodzina Galaxy Note 20

Rodzina Galaxy Note 10

Rodzina Galaxy A

Rodzina Galaxy Tab S

Cieszy fakt, że Samsung udostępni One UI 4.1 dla swoich flagowców z 2019 roku. Urządzenie te nie otrzymają już Androida 13, a udostępnienie One UI 4.1 będzie dla nich ostatnią aktualizacją rozwojową.

One UI 4.1 wprowadzi na wyżej wymienionych urządzenia następujące elementy:

Udostępnianie na żywo w Google Duo

Obsługę Expert RAW w aplikacji aparatu

Magiczne usuwanie obiektów

Łatwiejsze udostępnianie zdjęć

Zaktualizowaną klawiaturę Samsung z obsługą Grammarly

AKTUALIZACJA 14.03.2022

Samsung zaktualizował nowe urządzenia. Popularny średniak z zeszłego roku - Galaxy A52s 5G otrzymał nowe oprogramowanie układowe z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 marca 2022 roku.

Samsung Galaxy A52s 5G Źródło: samsung.com

Samsung Galaxy A52s 5G jest jednym z pierwszych po flagowych modelach z serii Galaxy S22 smartfonem koreańskiego producenta z marcowymi poprawkami zabezpieczeń. Oprogramowanie w chwili obecnej udostępniane jest w Holandii i Belgii.

Oprogramowanie o numerze kompilacji A528BXXS1BVC2 bazuje na Androidzie 12 i One UI 4.0. Nowe zabezpieczenia łatają niebezpieczną lukę obecną w procesorze Snapdragon zastosowanym w A52s 5G.

Samsung zaktualizował również zaprezentowany ostatnio tablet Galaxy Tab S8. Nowa aktualizacja waży aż 1,4 GB i skupia się na poprawie stabilności działania oprogramowania. Aktualizacja dostępna jest na wszystkie modele z rodziny Galaxy Tab S8. Całość zawiera poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku.

AKTUALIZACJA 11.03.2022

Samsung to jedyny producent urządzeń z Androidem, który tak dobrze dba o wsparcie posprzedażowe. Niejednokrotnie Koreańczykom zdarzało się udostępniać aktualizacje oprogramowania dla kilkuletnich smartfonów. Nie inaczej jest tym razem.

Koreański gigant postanowił zaktualizować dwa stare smartfony. Najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku zostały udostępnione dla czteroletnich flagowców z serii Galaxy S9. Oprogramowanie mogą pobierać posiadacze Galaxy S9 oraz Galaxy S9+. Oba smartfony straciły swoje wsparcie dla aktualizacji rozwojowych w 2020 roku. Są to ostanie flagowe modele, które nie załapały się na nową politykę aktualizacji zakładającą udostępnianie trzech aktualizacji rozwojowych.

Samsung Galaxy S9 Źródło: samsung.com

Najnowsze oprogramowanie układowe o numerze kompilacji G96xFXXUHFVB4 udostępniane jest aktualnie na smartfonach sprzedawanych w Niemczech. Oprogramowanie posiada najnowsze łatki zabezpieczeń z 1 marca 2022 roku, które latają ponad 50 podatności i błędów. Po aktualizacji smartfony nadal pracują pod kontrolą Androida 10 wraz z nakładką One UI 2.5.

Aktualizacja wkrótce powinna trafić również na smartfony sprzedawane w Polsce. Cieszy fakt, że Samsung udostępnia poprawki zabezpieczeń dla flagowych modeli sprzed czterech generacji.

AKTUALIZACJA 10.03.2022

Najnowsze informacje z sieci wskazują, że marcowe poprawki zabezpieczeń nie chronią smartfonów z rodziny Galaxy S22 przed najnowszym zagrożeniem Dirty Pipes. Luka opisana jako CVE-2022-0847 to podatność występująca jedynie na smartfonach, które zadebiutowały na rynku z Androidem 12 na pokładzie. Mowa zatem o smartfonach Galaxy S22. Łatka jest już przygotowywana przez Google. Samsung prawdopodobnie wyda nową aktualizację oprogramowania, która wyeliminują wyżej wymienioną podatność. Do innych smartfonów trafi ona wraz z kwietniowymi poprawkami zabezpieczeń.

Samsung wydał nową aktualizację dla Samsunga Galaxy A71. Smartfon ten został w końcu zaktualizowany do Androida 12 i One UI 4.0. Dodatkowo urządzenie otrzymało poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku. Oprogramowanie o numerze kompilacji A715FZHU8CVB6 udostępniane jest aktualnie w Hong Kongu.

Nowe oprogramowanie układowe trafiło również na Samsunga Galaxy S10 Lite. Tańsza wersja flagowych modeli z 2019 roku, która zadebiutowała na rynku w 2020 roku jest jednym z pierwszych urządzeń, które otrzymały nową aktualizację z marcowymi poprawkami zabezpieczeń.

Samsung Galaxy S10 Lite Źródło: samsung.com

System operacyjny o numerze kompilacji G770FXXS6FVB7 jest aktualnie udostępniany w Brazylii.

AKTUALIZACJA 09.03.2022

Samsung udostępnił nowe aktualizacje oprogramowania układowego dla smartfonów Samsung Galaxy S22 wyposażonych w procesory Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Posiadacze modeli sprzedawanych w Korei Południowej mogą już pobierać aktualizację zawierającą poprawki zabezpieczeń z 1 marca 2022 roku.

Oprogramowanie o numerze kompilacji S901EXXU1AVBF, S906EXXU1AVBF oraz S908EXXU1AVBF eliminują wiele znanych błędów w zabezpieczeniach.

Nieco starsze poprawki zabezpieczeń - z 1 lutego 2022 roku - trafiły do Samsunga Galaxy A71 sprzedawanego w Stanach Zjednoczonych. Oprogramowanie o numerze kompilacji A716USQU6DVA2 jest dostępne dla smartfonów z wolnej dystrybucji.

AKTUALIZACJA 08.03.2022

Samsung oficjalnie opublikował marcowe poprawki zabezpieczeń i przedstawił zmiany, które zostały wprowadzone w oprogramowaniu. Wcześniej oprogramowanie pod koniec lutego zostało już udostępnione na flagowych smartfonach z rodziny Galaxy S22.

Marcowa aktualizacja zabezpieczeń eliminuje błąd związany z niepoprawną konfiguracją zabezpieczeń RKP w jądrze. Wyeliminowano również błąd, który umożliwiał atakującemu listę zablokowanych aplikacji bez uwierzytelniania. Naprawiono również błędy związane z niewłaściwą kontrolą dostępu do trybu STRetailModeReceiver w Wear OS 3 i APKInstaller.

Samsung łącznie wprowadził łatki zabezpieczeń, które eliminują ponad 50 zagrożeń i niebezpieczeństw.

Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane na stronie producenta.

Samsung informuje o eliminacji dwóch krytycznych luk w zabezpieczeniach. Wkrótce poprawki zabezpieczeń trafią na większą ilość urządzeń sprzedawanych i wspieranych przez koreańskiego giganta.

AKTUALIZACJA 07.03.2022

Samsung udostępnił aktualizację poprawkę zabezpieczeń dla trzyletniego już średniaka. Model Galaxy A40 otrzymał nową aktualizację w Korei, która wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku. Smartfon ten nie został objęty procesem aktualizacji do Androida 12.

Samsung Galaxy A40 Źródło: samsung.com

Nowe poprawki zabezpieczeń z lutego 2022 roku udostępniane są również na amerykańskie warianty Samsunga Galaxy S20 z otwartej dystrybucji. Urządzenia te otrzymały poprawki zabezpieczeń po ich wydaniu na modele sprzedawane przez operatorów sieci komórkowej. Aktualnie smartfony z rodziny Galaxy S20 na całym świecie posiadają już lutowe poprawki zabezpieczeń.

Koreańczycy w dalszym ciągu udostępniają marcowe poprawki zabezpieczeń dla flagowych modeli z rodziny Galaxy S22. Aktualnie oprogramowanie udostępniane jest między innymi w Indonezji. Aktualizacja nie dotarła jeszcze na modele sprzedawane w Polsce.

AKTUALIZACJA 04.03.2022

Samsung udostępnił dla flagowych modeli z rodziny Galaxy S22 marcowe poprawki zabezpieczeń. Aktualizacja o numerze kompilacji S90xBXXU1AVBF pojawiła się po raz pierwszy jeszcze w lutym 2022 roku. Na przestrzeni ostatnich kilku dni Samsung udostępnił to oprogramowanie dla urządzeń z różnych rynków oraz od operatorów.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania z marcowymi poprawkami zabezpieczeń zajmuje od 770 MB do 820 MB. Waga zależy od posiadanego modelu Samsunga Galaxy S22. Producent deklaruje również poprawki stabilności pracy urządzenia.

Nowe oprogramowanie zostało udostępnione również dla przystępnego cenowo flagowca - Galaxy S21FE. Zaprezentowany na początku stycznia smartfon otrzymał nowe oprogramowanie układowe o numerze kompilacji G990BXXS1BVB3. Aktualizacja wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń z lutego 2022 roku. Zawierają one ponad 60 poprawek bezpieczeństwa i prywatności, na które podatne były smartfony Samsunga. Oprogramowanie aktualnie udostępniane jest jedynie na europejskich modelach.

Poniżej znajdziesz listę smartfonów Samsunga, które otrzymały już poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku:

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy FE 4G

Samsung Galaxy FE 5G

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10 Ultra

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A32

AKTUALIZACJA 02.03.2022

Samsung udostępnił właśnie lutowe poprawki zabezpieczeń dla kolejnego niezwykle popularnego smartfona. Oprogramowanie dostępne jest dla posiadaczy modelu Galaxy A51. Przy okazji zaktualizowano również poprawki zabezpieczeń na Galaxy A32 5G.

Samsung Galaxy A51 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Lutowe poprawki zabezpieczeń usuwają ponad 60 luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem, które zostały odnalezione a urządzenia produkowanych przez Samsunga.

W tym samym czasie Samsung udostępnia marcowe poprawki zabezpieczeń dla swoich najnowszych flagowców z rodziny Galaxy S22. Urządzenia te otrzymują poprawki zabezpieczeń przed ich debiutem na smartfonach Google Pixel.

AKTUALIZACJA 25.02.2022

Jeden z najlepszych średniaków 2021 roku otrzymuje właśnie lutową aktualizację zabezpieczeń.

Samsung rozpoczął udostępnianie jej dla modeli Galaxy A52 5G. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych już teraz mogą pobierać nową wersję oprogramowania z numerem kompilacji A526U1UES4CVB2. Zawiera ona także poprawki kilku błędów oraz pozwoli na poprawę ogólnej stabilności urządzenia.

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Samsung w końcu zdecydował się udostępnić najnowszą aktualizację na swojego najmocniejszego średniaka.

Mowa tutaj o modelu Samsung Galaxy A52s. Posiadacze urządzenia, które na rynku pojawiło się w lipcu ubiegłego roku mogą już teraz pobierać lutową aktualizację zabezpieczeń. Dostępna jest ona dla mieszkańców Arabii Saudyjskiej, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Aktualizacja o numerze kompilacji A528BXXS1BVB1 poprawia także niektóre błędy w oprogramowaniu i poprawia ogólną stabilność urządzenia.

AKTUALIZACJA 23.02.2022

Koreański producent udostępnia lutową aktualizację zabezpieczeń posiadaczom kolejnych urządzeń. Wśród nich znalazły się Galaxy F41 oraz Galaxy S10 Lite.

Aktualizację o numerze kompilacji F415FUBS1BVB1 dla Samsunga Galaxy F41 mogą już pobierać mieszkańcy Panamy oraz Brazylii. Najnowsze oprogramowanie dla "lekkiej" wersji flagowca Galaxy S10 mogą natomiast pobierać osoby zamieszkujące w Stanach Zjednoczonych. Dostępna jest wraz z numerem kompilacji G770U1UES6EVB1.

AKTUALIZACJA 22.02.2022

Posiadacze kolejnego smartfona Samsunga mogą już pobierać lutową aktualizację zabezpieczeń. Tym razem koreański producent udostępnił ją użytkownikom Samsunga Galaxy Z Fold z numerem kompilacji F900FXXS6GVA1. Już teraz pobierać ją mogą mieszkańcy krajów skandynawskich, środkowej Europy, Portugalii i Grecji.

Dodatkowo aktualizacja z numerem kompilacji F907BXXS6GVA1 dla tego samego smartfona dostępna jest w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

AKTUALIZACJA 18.02.2022

Koreański producent udostępnił lutową aktualizację zabezpieczeń dla posiadaczy kolejnych urządzeń:

Galaxy Note 9 - Stany Zjednoczone

- Stany Zjednoczone Galaxy Note 10+ - Szwajcaria

- Szwajcaria Galaxy Z Fold2 - Stany Zjednoczone

- Stany Zjednoczone Galaxy A52 - Afganistan, Irak, Libia, Maroko, Pakistan, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

- Afganistan, Irak, Libia, Maroko, Pakistan, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie Galaxy S21 FE - Stany Zjednoczone

Mieszkańcy powyższych państw już teraz mogą pobierać najnowszą aktualizację.

AKTUALIZACJA 17.02.2022

Samsung rozpoczyna aktualizację zabezpieczeń w kolejnych smartfonach. Po niedawnym udostępnieniu nowej wersji na flagowce, przyszedł czas na urządzenia z niższej półki cenowej.

Od dzisiaj mieszkańcy Rosji oraz Boliwii mogą już aktualizować swoje Galaxy A32 oraz Galaxy M32. Nowe oprogramowanie dostępne jest z numerami kompilacji A325FXXU2AVB1 oraz M315FXXS2BVB1.

AKTUALIZACJA 16.02.2022

Samsung zdecydował się zadbać o posiadaczy swoich składaków. Kilka generacji Samsunga Galaxy Z Flip oraz Galaxy Z Fold otrzymało najnowszą aktualizację zabezpieczeń.

Mieszkańcy ponad 50 krajów z Europy, Afryki, Azji oraz Australii, którzy posiadają Samsunga Galaxy Z Flip3, mogą już pobierać nową aktualizację wraz z oprogramowaniem o numerze F916BXXS2FVB1. Aktualizacja dostępna jest także na Galaxy Z Fold2 w Niemczech, Wloszech, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Czechach, na Węgrzech oraz w krajach bałtyckich i południowo-wschodniej Europy.

Mieszkańcy ponad 50 państw Afryki, Azji, Europy, Bliskiego Wschodu i Południowej Ameryki mają możliwość pobrania lutowej aktualizacja na swojego Galaxy Z Flip, a w Egipcie i Nigerii udostępniona została aktualizacja dla rodziny Galaxy S21.

AKTUALIZACJA 07.02.2022

Już dziś lutowa aktualizacja bezpieczeństwa dostępna jest dla posiadaczy smartfonów Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+ w Stanach Zjednoczonych. Dostępna jest ona razem z wersją oprogramowania N97xUSQS7GVA1.

Zobacz także: Samsung Galaxy A53 - data premiery, cena, dostępne warianty! [03.02.2022]