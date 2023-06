Masz ten smartfon Samsunga? Sprawdź, czy otrzymasz aktualizację do Androida 14

Samsung usprawnił swoje zasady aktualizacji oprogramowania, dzięki czemu łatwo jest dowiedzieć się, które urządzenia otrzymają aktualizację do Androida 14 i One UI 6.0. Istnieje wiele urządzeń, które kwalifikują się teraz do czterech aktualizacji systemu operacyjnego Android.

Samsung udostępnił Androida 13 posiadaczom urządzeń Galaxy pod koniec ubiegłego roku. Firma wykonała imponującą pracę, szybko wprowadzając go na kwalifikujące się urządzenia. Dziesiątki milionów smartfonów i tabletów Galaxy działa już pod kontrolą Androida 13 z One UI 5.0.

Teraz uwaga skupia się na Androidzie 14. Google wydało pierwszą wersję Android 14 Developer Preview w lutym 2023 roku. Należy pamiętać, że wersje zapoznawcze Google nie są dostępne dla urządzeń Samsung. Firma co roku uruchamia własny program beta One UI. Możemy spodziewać się, że tegoroczny program beta zostanie uruchomiony w trzecim kwartale 2023 roku. Jak zawsze, nowej aktualizacji systemu operacyjnego Android towarzyszy nowa wersja One UI, a Android 14 będzie połączony z One UI 6.0.

Zobacz również:

Urządzenia Samsung Galaxy kwalifikujące się do aktualizacji Android 14 i One UI 6.0:

Seria Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Seria Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Seria Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Seria Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Seria Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 6 Pro

Seria Galaxy Tab