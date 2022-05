Masz tylko kilka godzin, aby złapać Realme Pad WiFi w super promocji

realme przygotowało świetną promocję, jednak aby z niej skorzystać, trzeba naprawdę się pospieszyć! Realme Pad WiFi kupimy aż 200 zł taniej.

Fot. realme

Na dobry początek dnia, realme postanowiło zafundować trochę wrażeń swoim fanom! Jednak aby z niej skorzystać, musimy być naprawdę szybcy! Już dzisiaj, między 9:00 a 12:00 będziemy mogli kupić realme Pad Wifi 3+32 GB za 699 zł! Cena tego tabletu została obniżona aż o 200 zł, a promocja potrwa zaledwie trzy godziny (lub do wyczerpania zapasów) - warto więc zdecydować się jak najszybciej! Jest to budżetowy tablet z naprawdę interesującą specyfikacją, który będzie idealny zaledwie do oglądania filmów, jak i grania w gry lub zrobienia kilku ważnych rzeczy w pracy.

Urządzenie pracuje pod kontrolą procesora Mediatek Helio G80, dzięki czemu zapewni wystarczającą wydajność we wszystkich postawionym przed nim zadaniach. Dodatkowo, tablet jest wyposażony w świetny ekran IPS 10,4 cala o rozdzielczości 1200 x 2000 60 Hz, dzięki któremu nie umknie nam nawet najmniejszy szczegół w oglądanych przez nas treściach. Mamy też do dyspozycji 3 GB RAMu oraz 32 GB pamięci wewnętrznej, która może być rozszerzona o dodatkową kartę pamięci. Wszystko to połączone w dobrze wyglądającej, nowoczesnej obudowie - ten tablet na pewno zwróci uwagę!

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy wejść na stronę producenta Realme Shop i tam złożyć zamówienie. Trzeba się spieszyć - promocja trwa do dzisiaj, do godziny 12:00!