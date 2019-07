Mate 20 X (5G), MediaPad T5 10” LTE oraz P Smart Z - byliśmy na polskiej premierze nowości od Huawei

HuaweiMate 20 X (5G) to pierwszy smartfon obsługujący sieć 5G, który trafi do regularnej sprzedaży w Polsce. Telefon jako jedyny na świecie wspiera zarówno technologię SA i NSA. Oznacza to, że nowy smartfon Huaweizaoferuje pełne spektrum możliwości 5G: nie tylko ultraszybki transfer danych, ale również rozwiązania przyszłości, takie jak smart city.

Spis treści