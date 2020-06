Mate 40 Pro vs iPhone 12 - który jako pierwszy zaoferuje 5 nm procesor?

To już pewne - topowe smartfony od Huawei i Apple zostaną wyposażone w 5 nm procesory. Które urządzenie zadebiutuje wcześnie?

Zarówno Huawei, jak i Apple przygotowują się do wprowadzenia na rynek pierwszych smartfonów z 5 nm procesorami. Wiemy już, że układy Apple A14 oraz HiSilicon Kirin 1000 będą, albo są już produkowane z wykorzystaniem najnowszego procesu technologicznego. Nad supernowoczesnym układem pracuje także Samsung.

Huawei Mate 30 Pro Źródło: techadvisor.co.uk

Trzy z największych firm technologicznych w świecie przystąpiły do wyścigu. Implementacja 5 nm procesorów w smartfonach pozwoli na zwiększenie wydajności przy jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy na pojedynczym ładowaniu.

Huawei zamierza wyposażyć swojego smartfona w autorski procesor Kirin 1000/Kirin 1020. Najnowsze plotki z USA donoszą, że amerykanie nie są w stanie wstrzymać produkcji najnowszego układu.

Nad podobnym układem intensywnie pracuje również firma Apple. Nowe modele z rodziny iPhone 12 zaoferują procesor Apple A14 będąc zarazem pierwszymi smartfonami z Cupertino z obsługą sieci 5G.

Makiety iPhone'a 12 Źródło: macotakara

W tym momencie nasuwa się naturalne pytanie - który z producentów zaprezentuje smartfona z 5 nm procesorem jako pierwszy?

Odpowiedź nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Zarówno Apple, jak i Huawei oraz Samsung borykają się z problemami logistycznymi wywołanymi przez pandemię koronawirusa.

Pierwotnie Huawei Mate 40/40 Pro oraz iPhone 12 miały zostać zaprezentowane we wrześniu. Wiemy już, że tak się nie stanie. Najnowsze plotki donoszą, że Mate 40 pojawi się na rynku w październiku. Sam procesor Kirin 1000/1020 zostanie zaprezentowany kilka tygodni wcześniej

Apple z kolei zawsze prezentuje smartfony we wrześniu, ale w tym roku harmonogram został nieco przesunięty.

W tym miejscu należy wrócić na chwilę do Samsunga, który według najnowszych plotek może wyprzedzić zarówno Apple, jak i Huawei'a. Podczas, gdy obie firmy borykają się z opóźnieniami, Koreańczycy informują, że premiera Samsunga Galaxy Note 20 odbędzie się na początku sierpnia. Oznacza to, że jeżeli plotki odnośnie procesora Exynos 992 się potwierdzą to właśnie Galaxy Note 20 będzie pierwszym smartfonem z 5 nm procesorem.

Samsung Galaxy Note 20 Źródło: OnLeaks

Źródło: Gizmochina.com