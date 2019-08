Mate X - premiera składanego smartfona Huawei odroczona. Znowu.

Mate X pokazano w lutym tego roku na targach CES. Jednak na jego rynkową premierę przyjdzie jeszcze poczekać. Dlaczego?

Mate X pojawiło się na targach CES cztery dni po pokazaniu przez Samsunga modelu Galaxy Fold. Chiński producent zapowiedział od razu, że będzie to najszybszy i najcieńszy składany smartfon świata. Miał pojawić się na początku lata, jednak w czerwcu przesunięto jego premierę na wrzesień, a obecnie pojawiły się w sieci informacje, że należy spodziewać się go pomiędzy wrześniem a listopadem. Taki termin padł na konferencji prasowej producenta w Shenzen, a jednocześnie zadeklarowano, że Mate X na pewno trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Podano także do wiadomości, że Huawei już pracuje nad jego następcą, który ma mieć lepszy wyświetlacz i obudowę ze szkła.

W siedzibie Huawei pokazano, jak wygląda w chwili obecnej Mate X - nieco różni się od tego modelu, który zademonstrowano na CES, co świadczy o tym, że prace nad składanym smartfonem trwają przez cały czas. Po targach CES rok 2019 zapowiadał się na początek ery składnych smartfonów i wyścig pomiędzy Samsungiem lub Huawei. Jednak Fold zawiódł, a Mate X jeszcze nie ma, była to zatem przedwczesna prognoza. Bieżący rok można nazwać zamiast tego "rokiem problemów producentów ze składanymi smartfonami".