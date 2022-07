MateBook D 16 - Huawei proponuje laptopa z innowacyjnymi rozwiązaniami

Jeśli myślisz, że w temacie laptopów nie da się już wymyślić czegoś nowego, Huawei udowadnia, że to błędne myślenie. MateBook D 16 wprowadza na rynek rozwiązania, które znacznie podnoszą wygodę codziennego użytkowania urządzenia.

Ostatnie dwa lata to masowe upowszechnienie się pracy zdalnej, spowodowanej oczywiście przez pandemię COVID-19. Coraz więcej osób albo całkowicie pracuje z domu, albo też częściowo. Huawei wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Przedstawiciele cieszącej się globalną popularnością rodziny MateBook to model D 16. Jest nie tylko niezwykle lekki i wygodny, ale również dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, które odczuwalnie wpływają na komfort użytkowania. Przyglądamy się, co takiego sprawia, że zdecydowanie różni się od innych.

Ekran 16" w obudowie 15,6-calowca

Czy da się zmieścić większe w mniejszym? Huawei udowadnia, że bez problemu. Dlatego D 16 wyposażono w 16-calowy wyświetlacz FullView, a równocześnie całe urządzenie ma gabaryty, które zazwyczaj cechują laptopy 15,6-calowe. A konkretnie są to wymiary wynoszące 356,7 x 248,7 x 18,4 mm. I trzeba podkreślić, że to nie byle jaki ekran, bo zapewniający 100% pokrycie palety barw sRGB. Ponadto, dzięki powłoce antyrefleksyjnej można korzystać z urządzenia nawet w mocnym słońcu. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ciepły dzień pracować wydajnie z ogródka albo chociaż balkonu, równocześnie korzystając z pogody.

Tu od razu warto wspomnieć, że stosunek ekranu do obudowy wynosi 90%, a proporcje obrazu wyświetlanego w jakości Full HD to 16:10. Są one optymalne dla pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, edytorami tekstu, a także takim oprogramowaniem, jak CAD, narzędzia do montażu wideo czy programy graficzne. Ponieważ mamy tu wydajny filtr światła niebieskiego (certyfikowany przez TÜV Rheinland), nawet wiele godzin wpatrywania się w wyświetlacz nie będzie skutkować bólem oczu. Z tych pozytywnych aspektów skorzystasz także podczas oglądania filmów czy granie w gry.

Wszystko w rodzinie, czyli Super Device

W pracy zdalnej i stacjonarnej korzystamy z wielu urządzeń. Czasem niezbędne pliki mamy na smartfonie lub tablecie, często musimy także przerzucić większe ilości danych z jednego laptopa na drugi. Jeśli wybierzesz MateBooka D 16, nie będzie z tym problemów. Urządzenia Huawei tworzą ekosystem Super Device. Oznacza to, że łatwo łączysz je ze sobą, co pozwala na wygodny transfer danych tak, jakby smartfon czy drugi laptop były po prostu zewnętrznymi twardymi dyskami. W takiej sytuacji nie potrzebujesz nawet dysku w chmurze - choć jest to rozwiązanie, które zawsze dobrze wziąć pod uwagę. W przypadku Super Device współpraca urządzeń odbywa się płynnie i intuicyjnie, dlatego można powiedzieć, że Huawei wręcz zrewolucjonizowało sposób wymiany danych pomiędzy urządzeniami.

Spośród korzyści tego rozwiązania najbardziej istotna jest możliwość edycji plików. Możesz na przykład z MateBook D 16 dokonać edycji dokumentu, a nawet pliku graficznego na smartfonie, a następnie po prostu skopiować gotowy na dowolne inne urządzenie w systemie. Choć Super Device nastawione jest przede wszystkim na markę Huawei, nie oznacza to, że nie możesz podpiąć do systemu urządzeń innych producentów. W ten sposób tworzysz sobie swoje własne środowisko pracy i rozrywki.

Inteligentne wideorozmowy

Praca zdalna wiąże się ze zdalnymi spotkaniami online, czyli wideokonferencjami. I tutaj Huawei przygotował w MateBooku D 16 perfekcyjne rozwiązanie. Jest nim inteligentna kamera. Zapewnia jakość obrazu 1080p, a jej pole widzenia to 88°. Przewaga nad konkurencją kryje się w jej funkcjach, do których stworzenia została wykorzystana sztuczna inteligencja. Pierwsza to FollowCam - dzięki specjalnie opracowanym algorytmom obraz skupia się zawsze na twarzy osoby mówiącej, dzięki czemu dla odbiorców jest ona wyśrodkowana niezależnie od sytuacji. Sztuczna inteligencja redukuje także szumy tła, dba również o to, aby wyciszać odgłosy wciskanej klawiatury, co w połączeniu z mikrofonem kierunkowym i dodatkowymi algorytmami usuwającymi zakłócenia audio sprawia, że odbiorcy słyszą krystalicznie czysty głos. A na tym nie koniec - możesz także w łatwy sposób zmienić tło, korzystając z funkcji Virtual Background.

Wydajność gwarantowana dzięki podzespołom

Jeśli mamy nowoczesne rozwiązania technologiczne, to niejako oczywistym jest, że muszą im towarzyszyć solidne podzespoły. Ponieważ MateBook D 16 był projektowany z myślą o zaspokojeniu wszelkich wymagań osób pracujących zdalnie, zdecydowano się na topowe elementy oraz usprawnienie ich za pomocą autorskich technologii. Sercem urządzeń D 16 są procesory Intel Core należące do 12. generacji (Alder Lake). W zależności od wybranego wariantu będzie mieć do dyspozycji 8 lub 16 GB pamięci RAM, co zapewnia płynną pracę całości. Połączenie Wi-Fi gwarantuje użycie anten Metaline. To nowatorskie rozwiązanie Huawei - są one umieszczone nad klawiaturą. Zaawansowane rozwiązania technologiczne producenta sprawiają, że łączność jest stabilna nawet przy słabych sieciach.

Do zalet i nowatorskich rozwiązań należy również doliczyć wykorzystanie akumulatora. Maksymalne jego obciążenie to 40 W i nawet wówczas nie pojawia się nadmierne wykorzystanie zgromadzonych zasobów. Dlatego na jednym ładowaniu możesz korzystać z niego nawet sześć godzin. Jest to doskonały wręcz rezultat - podobne osiągają jedynie najlepsze ultrabooki, kosztujące znacznie więcej. Warto również dodać, że takie wyniki osiągają obecnie najlepsze ultrabooki. Wypada również wspomnieć, że za grafikę odpowiada zintegrowany układ Intela. W zależności od wyboru będzie to albo Irix Xe albo Iris UHD. W obu przypadkach co do jakości wideo nie można mieć żadnych zastrzeżeń.

MateBook D 16 - perfekcyjne rozwiązanie dla najbardziej wymagających

O MateBooku D 16 można by jeszcze długo pisać, zachwycając się m.in. klawiaturą z czterema praktycznymi klawiszami skrótu czy precyzyjnym gładzikiem ze szklaną pokrywą. Jednak jest to takie urządzenie, które warto wypróbować w praktyce. Jeśli zatem szukasz laptopa, który zapewni Ci wydajną pracę bez nieprzyjemnego zrywania połączenia sieciowego i umożliwi wykorzystanie innych urządzeń bez skomplikowanych zabiegów - to rozwiązanie idealne dla Ciebie. Docenisz je również, jeśli cenisz sobie relaks przy filmach i grach. A wszystko to w rozsądnej cenie.

