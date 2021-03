MateStation S - pierwszy komputer stacjonarny od Huawei już w Europie

O komputerze stacjonarnym od Huawei mówiło się od wielu miesięcy. W listopadzie ubiegłego roku producent uciął plotki i zaprezentował swojego pierwszego desktopa w historii. Na rynku chińskim pojawił się Huawei MateStation B515. Teraz po kilku miesiącach urządzenie zostało odświeżone trafi do sprzedaży w Europie. Czy desktop od Huawei pojawi się w Polsce?

Najnowsze informacje z Twittera przekazane przez oficjalny profil Huawei Mobile (@HuaweiMobileMY) sugerują, że komputer stacjonarny MateStation S wkrótce trafi do sprzedaży w innych krajach.

HUAWEI Mate Station S? Hmmm ????... sounds interesting. Stay tuned with us for more updates because its definitely something you don't want to miss out! ???? pic.twitter.com/VQyfHAcGes