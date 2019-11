Materiały promocyjne Mi CC9 Pro potwierdzają topową specyfikacje techniczną

Urządzenie wyposażone zostanie w potężną baterię o pojemności 5260 mAh z szybkim 30 W ładowaniem przewodowym.

Jedną z największych nowości Xiaomi Mi CC9 Pro ma być akumulator. Ogniowo o pojemności 5260 mAh ma oferować szybkie 30 W ładowanie przewodowe, które pozwoli naładować urządzenie do 50 procent w zaledwie 30 minut. Co ważne Xiaomi postanowiło ulepszyć system szybkiego ładowania, który nie zwalnia już podczas doładowywania ogniwa. Dzięki zmianom ładowanie od 0 do 100 procent zajmuje zaledwie 65 minut.

Mi CC9 Pro ma zostać zaprezentowany na rynku chińskim 5 listopada 2019 roku. Producent ujawnił niedawno specyfikacje techniczną aparatów, a teraz w jednym z materiałów promocyjnych Xiaomi potwierdza, że Mi CC9 Pro wyposażone zostanie w potężny akumulator. Dzięki baterii o pojemności 5260 mAh Mi CC9 Pro będzie smartfonem z największym akumulatorem w historii Xiaomi. Specyfikacja TENAAA informuje o pojemności 5170 mAh, ale wszystko wskazuje na to, że jest to pojemności minimalna, a nie typowa. Wcześniej dowiedzieliśmy się także, że Xiaomi CC9 Pro zaoferuje szybkie 30 W ładowanie, dzięki któremu ładowanie tak potężnego akumulatora nie będzie trwać wieków.

W sieci pojawiły się też spekulacje wskazujące na obecność cewki do ładowania indukcyjnego w Xiaomi CC9 Pro, ale nie są to potwierdzone informacje.

Ponadto zdjęcia, które znajdują się w sieci sugerują, że urządzenie będzie miało zakrzywiony ekran i wyjątkowo wąskie ramki. Na górze umieszczono wycięcie w kształcie kropli wody, w którym umieszczono aparat do selfie o rozdzielczości 32 MP.

Specyfikacja ujawniona przez TENAAA donosi, że Mi CC9 Pro wyposażone zostanie w ekran o przekątnej 6,47 cala. Wykorzystano panel OLED o rozdzielczości Full HD+. Smartfon dostępny będzie w kilku konfiguracjach. Podstawowa zaoferuje 6 GB RAM'u i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Topowy Mi CC9 Pro zaoferuje aż 12 GB RAM'u i 256 GB pamięci UFS 2.1. Urządzenie ma zadebiutować z Androidem 9.0 Pie i nakładką MIUI 10 na pokładzie. Przewiduje się, że Xiaomi bardzo szybko udostępni aktualizację do Androida 10 wraz z MIUI 11.

Co ciekawe sercem urządzenia ma być średniopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G, a nie flagowy model 855 lub 855+.

