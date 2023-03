Materiały wideo tworzone przez SI? Tak będzie - GPT-4 nadchodzi

Tworzenie grafik i tekstów to nie koniec. Sztuczna inteligencja zajmie się również tworzeniem treści wideo

Kierownik technologii w Microsofcie, Andreas Braun, zapowiedział wprowadzenie w tym tygodniu GPT-4, czyli następnej iteracji modelu językowego (LLM - Large Language Model) wykorzystywanego przez OpenAI do trenowania sztucznej inteligencji. Kolejny etap jej rozwoju umożliwi korzystanie z modeli multimodalnych, czyli takich, które korzystają z różnych źródeł. To zaś przełoży się na możliwość tworzenia większych ilości treści, w tym materiałów wideo.

Do pokazania światu możliwości GPT-4 pozostało dosłownie kilka dni - mają zostać zaprezentowane 19 marca podczas specjalnego spotkania - AI in Focus – Digital Kickoff. Niestety, póki co nie ma żadnych wieści na temat konkretnych zastosowań tej iteracji, ani też przykładów jej działania, ale za tydzień wszystko będzie jasne. Przypomnę, że już na początku lutego Microsoft zapowiedział połączenie swojej wyszukiwarki Bing z GPT-4, jednak zamiast tego zastosował technologię nazwaną Prometheus do generowania trafnych odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Przyszłość szykuje się dość ciekawie, a ponieważ Open AI zaczęło ściśle współpracować z Microsoftem, rozwój sztucznej inteligencji może jeszcze bardziej przyśpieszyć. W ciekawych czasach żyjemy.

Źródło: Windows Central