Matrix 4 - Laurence Fishburne zdradził czy Morfeusz powróci w nowym filmie

Fani kultowego Matrixa mogą już zacierać ręce, bowiem trwają obecnie prace na czwartą częścią sagi. Czy zobaczymy w niej jedną z najważniejszych postaci w uniwersum - Morfeusza?

Prace nad Matrix 4 trwają już od dłuższego czasu. Siostry Wachowskie mają już gotowy scenariusz, a w rolach głównych powrócą Keanu Reeves jako Neo oraz Carrie-Anne Moss jako Trinity. Najwięksi fani filmowej sagi domagali się również powrotu Laurence'a Fishburne'a w roli kultowego Morfeusza. Niestety, jak zdradził sam aktor - szanse na jego powrót do roli są zerowe.

Matrix 4 jednak bez Morfeusza

Fishburne w rozmowie z dziennikarzem New York Magazine zdradził, że Lana Wachowski nie zaprosiła go udziału w zdjęciach do kolejnego Matrixa. Aktor przyznał również, że nie ma żalu do twórców i życzy im jak najlepiej.

W "sieci" pojawiło się już mnóstwo teorii mówiących o tym, dlaczego Morfeusz nie pojawi się w Matrix 4. Jedna z nich sugeruje, że jest to powiązane z fabułą gry "The Matrix Online", którą siostry Wachowskie określiły swego czasu jako "oficjalną kontynuację filmowej trylogii". W "growej" odsłonie Matrixa, Morfeusz zostaje śmiertelnie postrzelony.

Z dotychczasowych informacji wynika, że akcja czwartego Matrixa ma dziać się po wydarzeniach z filmów. Jeśli powyższe spekulacje są prawdziwe, to zrozumiałe jest dlaczego Morfeusza zabraknie w Matrixie 4.

Premiera Matrix 4 odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.

