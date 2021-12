"Matrix Zmartwychwstania" - co powinieneś wiedzieć przed seansem?

Premiera czwartej odsłony cyklu filmów Matrix już jutro! Oto co powinieneś wiedzieć, zanim obejrzysz najnowszy film.

Od premiery trzeciej części cyklu Matrix o podtytule Rewolucje minęło już 18 lat. Cała oryginalna trylogia jest już więc pełnoletnia. Jutro natomiast, po długich latach oczekiwania, na ekrany kin wejdzie czwarta odsłona serii: Matrix Zmartwychwstania. Czy tytuł będzie udanym wskrzeszeniem kultowej już marki? Pierwsze pojawiające się w sieci recenzje wskazują, że produkcja może podzielić fanów.

Niezależnie od tego, czy jesteście fanami tego typu produkcji, czy nie, to z pewnością macie świadomość, jak ogromnym hitem były pierwsze trzy filmy sióstr Wachowskich. Nie dziwi więc fakt, że studio Warner Bros. przez długi czas nakłaniało reżyserski duet do nakręcenia kolejnej odsłony cyklu. Ostatecznie na podjęcie wyzwania zdecydowała się jedynie Lana Wachowski, która jak sama mówiła, podjęła tą decyzję pod wpływem emocji. Czekała też, aż w końcu znajdzie pomysł na nową historię, którą warto będzie zekranizować.

Gdzie obejrzeć?

Nie będziemy jednak zajmowali się ich analizą. Opinię na temat produkcji będziecie mogli wyrobić sobie sami. Kinowa premiera czwartego filmu z franczyzy będzie miała miejsce już 22 grudnia. Tego samego dnia pojawi się także w ofercie platformy HBO Max. Niestety nie jest ona jeszcze dostępna w Polsce, choć wiemy już, że HBO planuje jej uruchomienie w naszym kraju już w przyszłym roku. Dla polskich fanów może to być mimo wszystko dobra wiadomość, ponieważ oznacza to, że jedynym możliwym wyjściem jest obejrzenie filmu w kinie. Wielki ekran w większości przypadków jest dużo lepszym nośnikiem, niż najlepsze nawet ekrany komputerów, telewizorów, czy tabletów.

Niezależnie od tego, gdzie planujecie obejrzeć Matrix Zmartwychwstania, warto odpowiednio przygotować się do seansu. Jeżeli chcecie obejrzeć wszystkie części oryginalnej trylogii Matrixa, są one dostępne w ofercie platformy Netflix.

O czym opowiadała oryginalna trylogia?

W pierwszej części obserwowaliśmy Thomasa Andersona, programistę, który żyje w ciągłym przeświadczeniu, że coś nie jest tak jak powinno. Spotyka Morfeusza i Trinity, którzy stawiają go przed dokonaniem słynnego wyboru: czerwona, czy niebieska pigułka? Pan Anderson decyduje się na czerwoną, przez co jest w stanie wyrwać się z symulacji, którą okazuje się jego dotychczasowe życie - Matrixa. Wtedy też dowiaduje się, że ludzkość została podbita przez maszyny, a ludzie wykorzystywani są przez nie jako źródło energii.

Laurence Fishburne jako Morfeusz

Morfeusz jest zdania, że Neo jest Wybrańcem, czyli człowiekiem, który będzie w stanie wyzwolić ludzkość. Od tej chwili podejmuje on walkę zarówno w Matrixie, w którym musi walczyć z Agentami, złowrogimi programami, którzy porywają Morfeusza. Po wizycie u Wyroczni Neo podejmuje kolejną walkę z Agentami, w której zostaje śmiertelnie postrzelony, jednak dzięki interwencji Trinity jest w stanie uwierzyć w to, że jest Wybrańcem i ostatecznie pokonać agentów. Ostrzega także maszyny, że jest gotów się z nimi zmierzyć.

Keanu Reeves w roli Neo

W Matrixie Reaktywacja Agent Smith jest w stanie opanować jednego z ludzi, który jest członkiem załogi Morfeusza. Tymczasem maszyny rozpoczynają natarcie na Syjon, ostatni bastion ludzi. Neo ponownie odwiedza Wyrocznię, która każe mu odnaleźć Klucznika i dotrzeć do samego serca Matrixa. Tuż po wizycie u Wyroczni musi zmierzyć się z agentem Smithem, którego możliwości znacznie wzrosły. Po pokonaniu przeciwnika wraz z Trinity i Morfeuszem udają się do Merowinga, który więzi Klucznika. Po udanym wydostaniu go z więzienia i odparciu wrogów w trakcie pościgu Neo dociera do Architekta. Tam dowiaduje się, że znany mu Matrix jest już kolejną wersją programu, którą maszyny stale ulepszają, aby kontrolować ludzi. Architekt informuje Neo, że aby uratować resztki ludzkości przed zagładą musi udać się do Źródła i zresetować kod, aby uratować ostatnich ludzi w Syjonie. W tym samym czasie załoga Nabuchodonozora dociera do Syjonu i jest w stanie odeprzeć zmasowany atak maszyn.

Po tych wydarzeniach Neo zostaje uwięziony pomiędzy Matrixem i rzeczywistością w miejscu kontrolowanym przez Merowinga. Dzięki pomocy Trinity i Morefusza udaje mu się wydostać, po czym udaje się do Wyroczni. To ona uświadamia Neo, że jego moc pochodzi bezpośrednio od Źródła, dlatego też był w stanie użyć jej bezpośrednio na maszynach. Ostrzega go też przed agentem Smithem, który może zniszczyć nie tylko Matrix, ale także prawdziwy świat ludzi. Po powrocie do rzeczywistości Neo oraz Trinity decydują się na podroż do serca miasta maszyn.

O czym opowie Matrix Zmartwychwstania?

Matrix Zmartwychwstania jest kanoniczną kontynuacją trzeciej części cyklu: Rewolucje. W związku z tym zakończenie tego filmu będzie niezwykle ważne dla nadchodzącej produkcji. Przypomnijmy, że Neo oraz Trinity zdecydowali się na podróż do miasta maszyn, aby uratować resztę ludzkości przed zagładą ze strony maszyn. Podczas tej podróży Trinity zostaje śmiertelnie ranna, przez co oślepiony Neo musi zakończyć swoją podróż samemu. W samym sercu lokacji spotyka się on z przywódcą i proponuje rozejm, pomiędzy oboma stronami. Jednym z warunków jest jednak pokonanie agenta Smitha, który jest zagrożeniem zarówno dla Matrixa, jak i rzeczywistego świata. Neo ostatecznie pokonuje przeciwnika, a maszyny kończą okupację Syjonu. Los Neo pozostaje jednak nieznany. Wiemy jedynie, że został on zabrany do Miasta Maszyn. Nie wiemy jednak w jaki sposób obie postacie powrócą w nowym filmie.

Niewykluczone, że wersja Matrixa, którą zobaczymy w nowym filmie jest zupełnie nową, która została stworzona specjalnie dla Neo. Z tego też powodu Trinity, którą zobaczymy może nie być tą samą, którą pamięta Neo, lub może być jedynie projekcją jego wspomnień. Wydarzenia przedstawione w dotychczasowych zwiastunach sugerują, że Thomas Anderson ponownie spotka na swojej drodze Morfeusza, który otworzy jego umysł na rzeczywistość, a Neo znów będzie musiał wykorzystać swoje umiejętności w walce o ludzkość.

Zobaczymy wiele znajomych twarzy...

W swoich rolach powracają oczywiście dwie największe gwiazdy poprzednich trzech części, czyli Keanu Reeves jako Neo ora Carrie-Anne Moss, która ponownie wcieli się w Trinity. Poza nimi na naszych ekranach ponownie pojawi się także kilku innych aktorów i aktorek, których uważni fani mogą pamiętać sprzed lat.

Neo oraz Trinity w Matrix Zmartwychwstania

Wśród nich możemy znaleźć między innymi Jadę Pinkett Smith, która w ostatnich dwóch filmach wystąpiła jako Niobe, członkini ludzkiego ruchu oporu i pilotka dwóch statków, która pomogła w ocaleniu Syjonu. Tym razem zobaczymy jednak jej dużo starszą wersję. Do swojej roli powróci także Lambert Wilson. Francuski aktor powróci do roli Merowinga, jednego z najstarszych programów, który strzegł dostępu do Klucznika i posiadał największą wiedzę o całym Matrixie. Ponownie zobaczymy także Priyankę Choprę Jonas. W filmie Martix Rewolucje pojawiła się jako Sati, czyli podopieczna Wyroczni. Spodziewamy się, że w zbliżającej się produkcji otrzyma bardziej znaczącą rolę.

Jada Pinkett Smith jako Niobe w Matrix Zmartwychwstania

... ale także sporo nowych

Yahya Abdul-Mateen II jako Morfeusz w Matrix Zmartwychwstania

Dla fanów Laurence'a Fishburne'a mamy niestety złe wieści, ponieważ jego zabranie w Martixie Zmartwychwstaniach. Co prawda na naszych ekranach ponownie pojawi się Morfeusz, jednak w tej roli wystąpi Yahya Abdul-Mateen II, którego znamy z Procesu Siódemki z Chicago. W Matrixie poznamy także terapeutę, którego dość regularnie odwiedzał będzie Neo. W tej roli wystąpi Neil Patrick Harris, który był gwiazdą w popularnym serialu komediowym Jak poznałem waszą matkę.

Nową postacią będzie także Bugs. W tej roli zobaczymy Jessicę Henwick. Aktorka rzekomo odrzuciła rolę w filmie Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Pierścieni, żeby móc zagrać w nowej odsłonie Matrixa. Aktorka do tej pory wystąpiła między innymi w Grze o Tron.

