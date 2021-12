Matrix Zmartwychwstania - gdzie obejrzeć online?

Dwudziestego drugiego grudnia odbyła się kinowa premiera czwartej części Matrixa. Pytanie jednak, gdzie go obejrzeć online? Podpowiadamy.

Tytuł "Matrix Zmartwychwstania" wyreżyserowany przez Lanę Wachowski to czwarta część serii filmowej Matrix. Scenariusz opowiada o Thomasie Andersonie, który prowadzi pozornie zwyczajne życie biorąc niebieskie pigułki. Miewa jednak niepokojące przebłyski pamięci, z których zwierza się psychologowi.

fot. Warner Bros.

Premiera filmu "Matrix Zmartwychwstania" odbyła się 22 grudnia. Film można zobaczyć podczas seansów zorganizowanych w sieciach takich jak: Cinema City, Multikino oraz Helios. Na ten moment produkcja nie jest dostępna do obejrzenia online w legalny sposób poza platformą HBO Max. Jak uruchomić sieć VPN do oglądania filmów i seriali w 3 krokach. Producenci nie podali informacji, czy w planach jest udostępnienie go na jakiejś platformie VOD takiej jak Netflix, HBO GO, CDA Premium, Player czy Disney Plus.

Zobacz również:

Matrix Zmartwychwstania

reż. Lana Wachowski

Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczajne życie w San Francisco, gdzie jego terapeuta przepisuje mu niebieskie pigułki. Jednak Morfeusz oferuje mu czerwoną pigułkę i ponownie otwiera jego umysł na świat Matrix.