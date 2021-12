"Matrix Zmartwychwstania": zobacz nowy zwiastun!

Do premiery filmu "Matrix Zmartwychwstania" pozostały już niecałe dwa tygodnie. Teraz możemy jednak obejrzeć kolejny zwiastun produkcji!

Już tylko niespełna dwa tygodnie dzielą nas od premiery czwartej części Matrixa. Produkcja z podtytułem Zmartwychwstania ma pojawić się w polskich kinach 22 grudnia. Tego samego dnia zostanie udostępniony subskrybentom HBO Max. Producenci - Warner Bros. - opublikowali niedawno kolejny trailer, mający zachęcić nas do pójścia do kina. Możecie zobaczyć go poniżej:

W tym krótkim materiale z pewnością odnajdą się fani pierwszych trzech filmów sióstr Wachowskich. W tym trwającym prawie trzy minuty zwiastunie mogliśmy zobaczyć bowiem wiele kadrów i nawiązań do oryginalnej trylogii Matrixa. Tutaj pojawia się jednak pytanie, czy granie na uczuciu nostalgii wśród fanów jest dobrym zabiegiem Lany Wachowski. Co prawda w zwiastunie dowiadujemy się, czym jest deja vu, jednak liczymy na to, że nie uświadczymy tego uczucia w trakcie oglądania czwartej części Martixa. W zapowiedzi oczywiście nie zabrakło także scen z nadchodzącej produkcji.

W roli Neo ponownie pojawi się Keanu Reeves (Constantine, John Wick, Adwokat diabła). Do roli Trinity powróci także Carrie-Anne Moss (Memento, Czekolada, Jessica Jones). Na ekranie towarzyszyć im będą Yahya-Abdul Mateen II (Watchmen, Aquaman, Czarne lustro), Neil Patrick Harris (Jak poznałem waszą matkę, Seria niefortunnych zdarzeń) oraz Jessica Henwick (Iron Fist, Gra o Tron, Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy). Reżyserką i jedną z autorek scenariusza jest Lana Wachowski (V jak Vendetta, Atlas Chmur).

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Lana Wachowski

: Lana Wachowski Scenariusz : Lana Wachowski, Aleksandar Hemon, David Mitchell

: Lana Wachowski, Aleksandar Hemon, David Mitchell Gatunek : sci-fi, akcja

: sci-fi, akcja Obsada : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya-Abdul Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Pryianka Chopra Jonas

: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya-Abdul Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Pryianka Chopra Jonas Data premiery: 22 grudnia 2021

