Matrix - najciekawsze gry z uniwersum

Przedstawiamy najciekawsze, naszym zdaniem gry, które powstały na bazie filmowej trylogii Matrix.

Pamiętam jak z wypiekami na twarzy oglądałem pierwszy film z serii Matrix. Ile razy go widziałem? Po 12 podejściu przestałem liczyć. Uniwersum stworzone przez braci Wachowskich przeniósł się poza ekrany kinowe na inne gałęzie popkultury. Równie dobrze jak przy filmach bawiłem się z grami, które zostały stworzone w oparciu o ten świat. Cześć tytułów była dobra, część mocno średnia, jednak warto je znać. Z okazji dzisiejszej premiery kolejnej części filmu, przedstawiamy najciekawsze, naszym zdaniem gry, które osadzone są w uniwersum Matrixa.

Enter the Matrix

Tego typu zestawienie po prostu trzeba rozpocząć tym tytułem. Enter the Matrix jest to pierwsza gra z uniwersum, która pojawiła się na rynku. Tytuł zadebiutował w 2003 roku. Nad projektem czuwali twórcy filmu, więc możemy być spokojni o zachowanie klimatu kinowej wersji. Na szczególną uwagę zasługuje model walki. Do gry można było wielokrotnie wracać tylko po to, aby zwolnionym tempie pokonywać kolejnych wrogów niczym Neo podczas pojedynków z agentem Smithem.

The Matrix Trinity

Jak możemy spodziewać się po tytule, wcielimy się tutaj w postać Trinity. The Matrix Trinity to bardzo prosta gra utrzymana w konwencji dwuwymiarowej platformówki. Naszym zadaniem jest po prostu wyczyszczenie budynku z wrogich oddziałów. Gra jest prosta, i jak na dzisiejsze standardy niezbyt ładna, jednak wciąga jak mało co.

The Matrix: Rampage

The Matrix: Rampage - to brzmi groźnie. W grze wcielamy się w postać Neo. Jest to kolejna platformówka. Naszym zadaniem jest pokonanie jak największej liczby wrogów, którzy nacierają na nas falami. Do tego celu posłuży nam rozmaite uzbrojenie, które zabieramy naszym przeciwnikom. Do zadawaniu bólu i siania zniszczenia użyjemy pałek, katan, broni palnej, krzeseł, stołów i kwiatków. W grę możemy za darmo zagrać w tym miejscu.Tylko ostrzegamy, nie włączaj, jeśli nie masz minimum kilkunastu minut wolnego czasu. Gra bardzo wciąga, sprawdzone.

The Matrix Online

The Matrix Online to MMO stworzone przez Monolith Productions. Cała akcja toczyła się po wydarzeniach znanych z trylogii i opowiadała o wojnie ludzi z maszynami. Ten tytuł zebrał wokół siebie dość sporą społeczność, jednak to nie wystarczyło. Serwery zostały wyłączone w 2009 roku, zaledwie po czterech latach od debiutu.

The Matrix: Path of Neo

The Matrix: Path of Neo to trzecia duża gra w tym zestawieniu. Produkcja zadebiutowała dwa lata po Enter The Matrix i tym razem wcielamy się w postać Neo. Gra opowiada historię znaną nam z filmu. Twórcy nie silili się na rewolucję. Postarali się jeszcze bardziej rozwinąć i ulepszyć rozwiązania znane nam z poprzedniej gry. Rozwój technologii pozwolił także na stworzenie lepszej oprawy graficznej oraz urozmaicenia animacji ruchów postaci.

