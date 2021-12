"Matrix" powraca do HBO! Sprawdźcie nowości platformy HBO GO!

W tym tygodniu w ofercie platformy HBO GO znajdziemy wiele hitów. Warto wyróżnić trylogię "Matrix" i filmy z cyklu "Transformers".

Przełom 2021 i 2022 roku zapowiada się obiecująco dla abonentów HBO GO. W ciągu najbliższych siedmiu dni w ofercie tej platformy pojawi się wiele ciekawych propozycji.

Już od 31 grudnia będziemy mogli obejrzeć wszystkie filmy, składające się na oryginalną trylogię "Matrixa". Dzień później pojawią się cztery filmy z cyklu "Transformers", a także "Ciche miejsce 2", czyli kontynuacja reżyserskiego debiutu Johna Krasinskiego.

Matrix

Wrażenie: Świat codzienny jest naszą rzeczywistością. Rzeczywistość: Nasz świat jest złudzeniem, skomplikowanym oszustwem wymyślonym przez obdarzone sztuczną inteligencją potężne maszyny, które przejęły nad nami kontrolę. Zapierające dech w piersiach popisy kaskaderskie. Niezapomniane obrazy. Wciskająca w fotel akcja. Keanu Reeves i Laurence Fishburne stają na czele walki o wyzwolenie rodzaju ludzkiego spod władzy komputerów w filmie "Matrix", cyber thrillerze, który oglądać będziesz dziesiątki razy. Wyreżyserowany przez braci Wachowskich ("Brudne pieniądze") na podstawie ich własnego scenariusza, pełen efektów, jakich nikt dotąd nie widział.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Australia

: Stany Zjednoczone, Australia Reżyseria : Lana Wachowski, Lilly Wachowski

: Lana Wachowski, Lilly Wachowski Scenariusz : Lana Wachowski, Lilly Wachowski

: Lana Wachowski, Lilly Wachowski Gatunek : akcja, science fiction

: akcja, science fiction Obsada : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano

: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano Data premiery: 31 grudnia

Ciche miejsce 2

W następstwie dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w domu Abbottów, rodzina musi stawić czoła temu, co dzieje się poza domem, temu, jak wygląda teraz świat. Wie, że kluczem do przetrwania jest cisza. Idąc w nieznane, Abbottowie szybko przekonają się, że tajemnicze stworzenia, które do ataku prowokuje dźwięk, to nie jedyne zagrożenie…

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : John Krasinski

: John Krasinski Scenariusz : John Krasinski

: John Krasinski Gatunek : horror, science fiction

: horror, science fiction Obsada : Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy, Djimon Hounsou, Okieriete Onaodowan

: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy, Djimon Hounsou, Okieriete Onaodowan Data premiery: 1 stycznia

Transformers: Wiek zagłady

Ludzie myśleli, że dadzą sobie radę sami. Że Transformery nie są już potrzebne.

To był błąd.

Tylko z pomocą Transformerów mamy szansę pokonać nowego przeciwnika - groźniejszego, potężniejszego i bardziej niebezpiecznego niż wszystko, z czym dotąd mieliśmy do czynienia. Potrzebne są nowe metody i nowa ekipa.

Kraj produkcji : Stany Zjednczone, Chiny

: Stany Zjednczone, Chiny Reżyseria : Michael Bay

: Michael Bay Scenariusz : Ehren Kruger

: Ehren Kruger Gatunek : akcja, science fiction

: akcja, science fiction Obsada : Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Kelseey Grammer, Nicola Pelts, Peter Cullen, John Goodman, Frand Welker, Bingbing Li

: Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Kelseey Grammer, Nicola Pelts, Peter Cullen, John Goodman, Frand Welker, Bingbing Li Data premiery: 1 stycznia

Wszystkie premiery HBO GO w tym tygodniu:

poniedziałek (27 grudnia)

Pazury [odc. 3-4, sezon 4]

Niepewne [odc. 10, sezon 5]

Pohamuj entuzjazm odc. 10, sezon 11]

środa (29 grudnia)

Ogrodnicy odc. 4, sezon 1]

Super Bob Einstein

czwartek (30 grudnia)

I tak po prostu... [odc. 5, sezon 1]

piątek (31 grudnia)

Matrix

Matrix Reaktywacja

Matrix Rewolucje

Przejęcie sygnału

Potężne sierotki

Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace

sobota (1 stycznia)

Ciche miejsce 2

Dobre rady Johna Wilsona [odc. 6, sezon 2]

Cztery godziny w Kapitolu

Żegnaj, ZSRR

Klaun

Szkoła czarownic: Dziedzictwo

Obudź się

Tata kontra tata

Transformers

Transformers: Zemsta upadłych

Transformers 3

Transformers: Wiek zagłady

Bestia musi umrzeć [odc. 1-6, sezon 1]

niedziela (2 stycznia)

Przybysze [odc. 6, sezon 3]

Shiva Baby

Bacurau

