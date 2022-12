Matylda: musical – kiedy premiera? Zwiastun i obsada świątecznego filmu Netflixa

Już w te święta będziecie mogli obejrzeć nową wersję kultowej Matyldy. Muzyczną opowieść o niezwykłej dziewczynce tym razem przygotował Netflix. Jak prezentuje się film? Kto w nim zagra? Zebraliśmy najważniejsze informacje o musicalu.

Matylda: musical – najważniejsze informacje

Tytuł: Matylda: musical (Roald Dahl's Matilda the Musical)

Matylda: musical (Roald Dahl's Matilda the Musical) Reżyseria: Matthew Warchus

Matthew Warchus Scenariusz: Dennis Kelly

Dennis Kelly Gatunek: musical

musical Kraj produkcji: USA

Słynna Matylda to książka dla dzieci napisana przez brytyjskiego pisarza Roalda Dahla (autora m.in. Charliego i fabryki czekolady). Powieść została przerobiona na musical, który zdobył dużą popularność na londyńskim West Endzie. Netflix postanowił zaś stworzyć filmową wersję owego musicalu i tak powstała nowa, muzyczna adaptacja Matyldy.

fot. Netflix

Film opowiada o losach małej, ale niezwykle utalentowanej dziewczynki, która przyszła na świat w bogatej, lecz antypatycznej rodzinie. Jej skoncentrowani na materialnych wartościach rodzice nie doceniają potencjału i zainteresowań Matyldy. Co gorsza wysyłają ją do ponurej szkoły, w której rządy terroru sprawuje przerażająca dyrektorka, panna Trunchbull. Matyldzie udaje się jednak zaprzyjaźnić z innymi dziećmi, a także zdobyć sympatię nauczycieli, zwłaszcza sympatycznej panny Honey. Dzięki swoim nadzwyczajnym, a wręcz nadprzyrodzonym zdolnościom, Matylda wprowadza do szkoły powiew buntu i nadziei na zmiany.

Data premiery

Nowa adaptacja Matyldy na Netfliksie pojawi się 25 grudnia 2022 roku.

fot. Netflix

Obsada

W musicalowej Matyldzie występują:

Alisha Weir – Matylda Wormwood

– Matylda Wormwood Emma Thompson – panna Trunchbull

– panna Trunchbull Lashana Lynch – panna Honey

– panna Honey Andrea Riseborough – pani Wormwood

– pani Wormwood Stephen Graham – pan Wormwood

– pan Wormwood Meesha Garbett – Hortensia

– Hortensia Charlie Hodson-Prior – Bruce Bogtrotter

– Bruce Bogtrotter Rei Yamauchi Fulker – Lavender

– Lavender Winter Jarrett-Glasspool – Amanda Thripp

Zwiastun

Jeśli zaciekawiła Was musicalowa wersja Matyldy, już teraz możecie sprawdzić, jak zapowiada się film.

Krótki teaser wprowadzi Was w pełną grozy szkołę, do której uczęszcza niezwykła dziewczynka:

Koniecznie zobaczcie też pełny trailer musicalu:

Czy muzyczna ekranizacja książki Roalda Dahla stanie na wysokości zadania? Czy nowa Matylda w te święta oczaruje dzieci i dorosłych? Odpowiedź poznamy już w tym tygodniu.

