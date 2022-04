Max Payne powraca! Remake pierwszych dwóch odsłon od oryginalnych twórców potwierdzony

Studia Rockstar Games i Remedy Entertainment nawiązały współpracę, dzięki której Max Payne - kultowy bohater, powróci w odświeżonych wersjach gier Max Payne i Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

Jeśli mieliście okazję zagrać w Max Payne i Max Payne 2: The Fall of Max Payne w okolicach ich premier (kolejno 2001 i 2003 rok), to śmiało mogę założyć, że gry te wciąż zajmują istotne miejsce w waszym gamingowym serduchu. Tak jest na pewno w moim przypadku i dlatego też wiadomość, którą przekazali właśnie przedstawiciele Rockstar Games i Remedy Entertainment tak mnie ucieszyła.

O co dokładnie chodzi? Studio Remedy - twórcy dwóch pierwszych odsłon serii, zwróciło się z prośbą do Rockstar Games (obecni właściciele marki) o możliwość stworzenia pełnoprawnych remake'ów gier Max Payne i Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Odpowiedź była pozytywna i dzięki temu wiemy już, że po latach przerwy kultowy Max Payne powróci do swoich twórców.

Za powrót Maxa Payne'a odpowiadać będą jego "ojcowie" - Remedy Entertainment (fot. Remedy)

Max Payne i Max Payne 2: The Fall of Max Payne powrócą w formie remake'ów na PC, PS5 i Xbox Series X/S

Oczywiście na razie projekt jest jeszcze w "powijakach", ale wiadomo już, że ominie starsze konsole. Remedy bowiem potwierdziło, że odświeżony Max Payne trafi tylko na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC.

Remedy i Rockstar to zaprzyjaźnione studia, nie dziwi zatem fakt, że liderzy obu zespołów nie kryli radości z powodu nawiązania nowej współpracy. Sam Houser z Rockstar Games stwierdził:

Byliśmy zachwyceni, gdy nasi wieloletni przyjaciele z Remedy zwrócili się do nas z propozycją przerobienia oryginalnych gier Max Payne. Jesteśmy wielkimi fanami tego, co zespół Remedy stworzył przez te wszystkie lata i nie możemy się doczekać, aż zagramy w nowe wersje.

W podobnym tonie wypowiedział się Tero Virtala - dyrektor generalny Remedy Entertianment:

Max Payne zawsze zajmował szczególne miejsce w sercach wszystkich pracowników Remedy i wiemy, że miliony fanów na całym świecie czują to samo. Jesteśmy ogromnie podekscytowani ponowną współpracą z naszymi partnerami z Rockstar Games, dzięki której będziemy mieli szansę przywrócić graczom historię, akcję i atmosferę oryginalnych gier.

Seria Max Payne, jak mało która, zasługuje na godny powrót. Odświeżenie dwóch pierwszych części może być idealnym "restartem" całej serii. Trzymajmy kciuki za Remedy, oby udało im się przywołać magię oryginałów.

