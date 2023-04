Max – kiedy nowa platforma VOD zawita do Polski? Harry Potter, DC i Gra o Tron zyskują nowy dom

Ledwie HBO Max zawitało do Polski, a już przejdzie kolejną ważną zmianę. Czym będzie serwis Max, kiedy pojawi się w naszym kraju i ile będzie kosztował abonament? Jakie seriale pojawią się na nowej platformie streamingowej?

Od pewnego czasu sporo się dzieje w korporacji Warner Bros. Przetasowania wśród odpowiedzialnych za produkcje DC to jedno, ale zmiany dotkną też platformę streamingową HBO Max. Wszystko z powodu połączenia firmy Warner Bros. z Discovery, do którego doszło w kwietniu 2022 roku. Jednym z założeń fuzji było stworzenie wspólnego serwisu VOD, który pomieściłby produkcje obu podmiotów.

Po miesiącach spekulacji na temat nazwy i daty premiery hybrydowej platformy wreszcie pojawiły się konkretne informacje. W dniu 12 kwietnia 2023 roku CEO David Zaslav ogłosił stworzenie nowego serwisu VOD o nazwie Max, który będzie połączeniem funkcjonujących obecnie HBO Max i Discovery+.

Postanowiliśmy przyjrzeć się szczegółom tej nowiny.

Kiedy wystartuje Max?

Polscy subskrybenci HBO Max na razie nie muszą się martwić – na razie Max zawita tylko do Stanów Zjednoczonych. Dostępo do serwisu amerykańscy widzowie zyskają we wtorek, 23 maja 2023 roku.

Do Polski Max też oczywiście trafi, ale później. Wedle obecnych zapowiedzi w naszym kraju serwis pojawi się dopiero w 2024 roku.

W 2024 roku, HBO Max w Polsce zamieni się w Max, który będzie zapewniać Wam produkcje oryginalne HBO, serialowe hity, filmy, programy typu reality i wiele, wiele więcej.



Więcej informacji bliżej daty tego wydarzenia! pic.twitter.com/idsy7WSxOc — HBO Max Polska (@hbomaxpolska) April 12, 2023

Co stanie się ze starym profilem na HBO Max?

Nic strasznego. Podobnie jak w przypadku przejścia z HBO Go na HBO Max tak i teraz subskrybenci właściwie nie zauważą zmiany. Stary profil wraz z historią oglądania zostanie automatycznie przeniesiony na nową platformę.

Ile będzie kosztować abonament?

W USA subskrybenci będą mogli wybierać spośród następujących pakietów:

Max Ad Light – pakiet z reklamami. Obraz w jakości HD, dźwięk 5.1, możliwość odtwarzania jednocześnie na dwóch urządzeniach. KOSZT: 9,99 dolarów miesięcznie / 99,99 dolarów rocznie

– pakiet z reklamami. Obraz w jakości HD, dźwięk 5.1, możliwość odtwarzania jednocześnie na dwóch urządzeniach. 9,99 dolarów miesięcznie / 99,99 dolarów rocznie Max Ad Free – pakiet bez reklam. Obraz w jakości Full HD, dźwięk 5.1, możliwość odtwarzania jednocześnie na dwóch urządzeniach, możliwość pobrania do 30 tytułów. KOSZT: 15,99 dolarów miesięcznie / 149,99 dolarów rocznie.

– pakiet bez reklam. Obraz w jakości Full HD, dźwięk 5.1, możliwość odtwarzania jednocześnie na dwóch urządzeniach, możliwość pobrania do 30 tytułów. 15,99 dolarów miesięcznie / 149,99 dolarów rocznie. Max Ultimate Ad Free Pakiet – pakiet bez reklam. Obraz w jakości 4K z HDR, dźwięk Dolby Atmos, możliwość odtwarzania jednocześnie na czterech urządzeniach, możliwość pobrania do 100 tytułów. KOSZT: 19,99 dolarów miesięcznie / 199,99 dolarów rocznie.

Na razie nie wiadomo, jakie będą koszty korzystania z Max w Polsce.

Co znajdzie się w bibliotece Max?

Użytkownicy serwisu Max będą mieć dostęp do wszystkich tytułów, które do tej pory znajdowały się na HBO Max i Discovery+. Zaslav zapowiedział również szereg nowych projektów, które mają stać się flagowymi serialami nowej platformy. Warner Bros. Discovery jest właścicielem praw do kilku potężnych marek (np. Harry Potter) i wszystko wskazuje na to, że ma zamiar wycisnąć z nich cały potencjał.

Trzeba przyznać, że plany Zaslava wyglądają imponująco – z pewnością są obliczone na to, by wyciągnąć firmę z długów i uczynić z Max jednego z najważniejszych graczy na zatłoczonym rynku streamingowym.

Z najważniejszymi ogłoszonymi serialami zapoznacie się dzięki naszej galerii.

Nowe seriale w serwisie Max – tego nie możesz przegapić!

Nowe seriale w serwisie Max – tego nie możesz przegapić! ( ) × Welcome to Derry Welcome to Derry Data premiery: - Prequel horroru pt. To. Akcja serialu będzie rozgrywać się w latach 60., w miasteczku Derry, w którym 20 lat później grupa dzieci stoczy walkę z koszmarnym klaunem Pennywise'em. Produkcja przedstawi genezę stwora i wyjaśni, w jaki sposób jest on powiązany z innymi potworami stworzonymi przez Stephena Kinga. W obsadzie serialu znajdują się: Taylour Paige

Jovan Adepo

Chris Chalk

James Remar fot. Warner Bros. The Penguin The Penguin Data premiery: 2024 rok Spin-off Batmana (reż. Matt Reeves). Pingwin (Colin Farrell) jest prawą ręką Carmine'a Falcone'a (John Turturro), bossa mafii w Gotham City. Po śmierci swego szefa złoczyńca planuje przejęcie kompletnej władzy nad przestępczym światem metropolii. Serial połączy pierwszy film o Batmanie z Robertem Pattinsonem z kolejnym. Creature Commandos Creature Commandos Data premiery: 2025 rok Serial animowany z uniwersum DC. Będzie on opowiadał o grupie niebezpiecznych stworów i złoczyńców, którzy zostali wciągnięci do tajnej jednostki wykonującej najbardziej niebezpieczne zlecenia. Na jej czele stoi oczywiście sama Amanda Waller. Creature Commandos będzie jedną z najważniejszych produkcji wchodzących w skład nowej fazy DC o nazwie Bogowie i potwory. Głosy pod animację podkładać będą: Sean Gunn – Weasel oraz G.I. Robot

– Weasel oraz G.I. Robot David Harbour – Eric Frankenstein

– Eric Frankenstein Indira Varma – The Bride

– The Bride Frank Grillo – Rick Flag Senior

– Rick Flag Senior Maria Bakalova – Princess Ilana Rostovic

– Princess Ilana Rostovic Zoe Chao – Nina Mazursky

– Nina Mazursky Alan Tudyk – Dr Phosphorus

– Dr Phosphorus Steve Agee – John Economos fot. DC Comics Harry Potter Harry Potter Data premiery: - Reboot opowieści o Chłopcu, który przeżył. Wedle zapowiedzi, serial będzie projektem rozłożonym na 10 lat, w którym pojawi się całkowicie nowa obsada. Producentką wykonawczą serialu o Harrym Potterze będzie J. K. Rowling. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight Data premiery: - Prequel Gry o Tron, który powstanie na podstawie Opowieści z Siedmiu Królestw – zbioru trzech opowiadań George'a Martina. Akcja serialu będzie się toczyć około 100 lat przed wojną Starków i Lannisterów, w czasach, gdy smoki już nie istnieją, ale u władzy wciąż pozostaje dynastia Targaryenów. Główni bohaterowie serii to sir Duncan Wysoki (zwany Dunkiem) oraz jego giermek, Egg (późniejszy król Aegon V). Wędrują oni poprzez Westeros popadając w różne konflikty i przeżywając niezwykłe przygody. fot. HBO Max Obecność Obecność Data premiery: - Spin-off kultowej serii Obecność, opowiadającej o Edzie i Lorraine Warrenach – parze badaczy zjawisk nadprzyrodzonych. Serial będzie wchodził w skład horrowego uniwersum, do którego należą takie filmy, jak: Obecność, Obecność 2, Obecność 3: Na rozkaz diabła , trylogia Annabelle, Klątwa La Llorony i Zakonnica. Na razie nie wiadomo, czy w serialu pojawią się Patrick Wilson i Vera Farmiga. fot. Warner Bros. Spin-off Teorii Wielkiego Podrywu Spin-off Teorii Wielkiego Podrywu Data premiery: - Serial autorstwa Chuck Lorre'ego, współtwórcy opowieści o Sheldonie i jego przyjaciołach. Produkcja będzie osadzona w tym samym "uniwersum", co oryginalna Teoria. fot. Warner Bros. Discovery The Regime The Regime Data premiery: 2024 Miniserial. Produkcja opowiada o roku z życia przywódczyni nowego europejskiego reżimu. Grana przez Kate Winslet bohaterka dysponuje wielką władzą, którą jednak pragnie odebrać jej prezydent kraju. Walka o przywództwo splata się z brutalnym zwalczaniem opozycji i tłumieniem buntu obywateli. W serialu występują również Martha Plimpton, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough i Hugh Grant. Gremlins: Secrets of the Mogwai Gremlins: Secrets of the Mogwai Data premiery: - Animowany prequel filmów z cyklu Gremliny. Mogwai to puszyste stworki, które mogą jednak nabrać wyjątkowo złośliwych skłonności. Akcja serialu rozgrywa się w Szanghaju lat 20. Stworek o imieniu Gizmo spotyka rodzinę Wingów. Sam postanawia odprowadzić małego Mogwai do jego plemienia i wraz z nastoletnią złodziejką Elle wyrusza w podróż przez chińską prowincję. Po drodze bohaterowie muszą zmierzyć się z niegodziwymi ludźmi, ale też potworami rodem z folkloru Chin. The Sympathizer The Sympathizer Data premiery: 2024 Thriller szpiegowski oparty na powieści Viet Thanh Nguyen. Serial będzie również satyrą na rzeczywistość społeczno-polityczną. Główny bohater gany przez Hoa Xuande to pół Fracuz, pół Wietnamczyk, który jest dawnym komunistycznym szpiegiem na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Twórcą serii jest sam Park Chan-wook. W obsadzie serialu znajduje się Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong, Vy Le, Ky Duyen, Sandra Oh oraz Robert Downey Jr. Rick & Morty: The Anime Rick & Morty: The Anime Data premiery: 2023 Spin-off kultowej serii o szalonym naukowcu Ricku i jego znerwicowanym wnuku Mortym. Jednak tym razem animacja zostanie stworzona w innym stylu wizualnym.

