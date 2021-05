Maxcom MS572 – wytrzymały smartfon do pracy i nie tylko

Smartfon Maxcom MS572 to najnowsza pozycja w ofercie polskiego producenta. Cechuje go solidna, wzmocniona obudowa, odporność na wodę i kurz, pojemna bateria oraz możliwość płatności zbliżeniowych. To idealny wybór dla osób aktywnych oraz pracujących w terenie.

Maxcom od lat zajmuje się produkcją wzmocnionych telefonów dla najbardziej wymagających. Linia Strong to telefony typu „rugged", które charakteryzują się przede wszystkim wytrzymałością oraz funkcjonalnością. Najnowszy model MS572 jest jej najbardziej zaawansowanym przedstawicielem. Dedykowany jest głównie osobom uprawiającym sporty ekstremalne, prowadzącym aktywny tryb życia oraz pracującym w bardzo wymagających warunkach. Głównym atutem Maxcom MS572 jest jego wzmocniona obudowa, która spełnia wojskowy standard MIL-STD-810. Oznacza to, że przeszedł on pomyślnie rygorystyczne testy wytrzymałości, jak wielokrotne upadki, także na narożniki i boki, z wysokości 1,2 metra. Norma IP68, którą urządzenie posiada, gwarantuje odporność na pył, kurz oraz wodę, w której przebywać może przez kilkadziesiąt minut bez obawy na uszkodzenia. Wyposażenie w wytrzymały ekran Gorilla Glass 3, czyni go smartfonem do zadań specjalnych. Urządzenie posiada wyświetlacz o przekątnej 5,71 cala i rozdzielczość HD, co gwarantuje dobrą jakość wyświetlanego obrazu. Autorski wzór i krawędź notcha ekranu zostały zaprojektowane w oparciu o wyniki badań, których zadaniem było zoptymalizowanie wytrzymałości ekranów Maxcom. Telefon mierzy 157 mm wysokości, 77 mm szerokości i 12 mm grubości, a waży zaledwie 205 g. Za płynność pracy urządzenia odpowiada czterordzeniowy procesor MediaTek Helio MT6761D 1.8GHz. Telefon wyposażono 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci flash. Producent przewidział także funkcję dual SIM oraz moduł łączności NFC, który wykorzystywany jest przy płatnościach zbliżeniowych. Maxcom zadbał również o łączność Bluetooth i Wi-Fi. Do łączności zewnętrznej oraz ładowania baterii wykorzystywany jest standardowy port USB typu C. Praca urządzenia została zoptymalizowana przede wszystkim pod kątem oszczędności energii. Zainstalowane podzespoły mają mniejsze zapotrzebowanie energetyczne. Producent zdecydował się także wyposażyć smartfon w baterię o pojemności 4100 mAh, która powinna wystarczyć na długie godziny pracy bez konieczności ładowania. Maxcom MS572 - specyfikacja techniczna Częstotliwość (GSM) 2G (MHz): 900/2100 Częstotliwość (WCDMA) 3G (MHz): 850/900/1800/1900 LTE FDD: FDD1/3/5/7/8/20 TDD, B38 Rozmiar wyświetlacza: 5,7 cali Rozdzielczość: 1520x720 pikseli Aparat (tył): 13 MP Aparat (przód): 5 MP Chipset: WT6761D, 1,8 GHz GPS: Tak Obsługa kart microSD: Tak, do 128 GB Wi-Fi/WLAN 802,11 b/g/n: Tak Pojemność baterii: 4100 mAh Waga: 205 g Wymiary: 156,6x77x12,3 mm NFC: Tak Pamięć RAM: 3 GB Pamięć wbudowana: 32 GB Wodoodporność: IP68