McAfee Total Protection vs Norton Security Premium

McAfee i Norton to dwie doskonale znane marki w obszarze bezpieczeństwa PC i smartfonów. Która z nich wypada lepiej w porównaniu?

Sprawdzamy dwa produkty z najwyższej półki - McAfee Total Protection oraz Norton Security Premium.

McAfee v. Norton - design aplikacji

Obie aplikacje mają przejrzysty interfejs i nie ma w nich niepotrzebnych ozdobników. McAfee umieścił menu na górze, po lewej stronie. Główne okienko wyświetla najważniejsze informacje oraz raporty o poziomie ochrony PC. W sumie wypada to nieźle, ale niektóre opcje są podzielone pomiędzy menu po lewej a główne okno, co czasem wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Symantec podszedł do zagadnienia nieco inaczej, "tabletowo": Norton Security Premium ma na dole pięć głównych paneli, na górze znajdują się ustawienia, a w okienku podstawowe funkcje i informacje. Wygląda to znacznie lepiej i użytkownik szybciej orientuje się, gdzie znajdują poszukiwane przez niego opcje.

Wygrywa: Norton

McAfee vs Norton - cena

Norton Security Premium kosztuje 199,99 zł za pierwszy rok, a w cenie abonamentu znajduje się ochrona 10 urządzeń. Przy subskrypcji od razu na dwa lata jest to 389,99 zł.

McAfee Total Protection oferuje roczną ochronę jednego urządzenia za 159 zł, 219 zł za pięć urządzeń i 259 zł za 10 urządzeń. Różnica: prawie 60 złotych na korzyść Nortona, ale musimy wziąć pod uwagę...

McAfee vs Norton: dodatki

Poza podstawową ochroną w czasie rzeczywistym, w cenie subskrypcji Norton Security Premium otrzymuje się "25 GB miejsca na automatyczne kopie zapasowe online, jako środek zapobiegania utracie danych z powodu awarii dysku twardego i oprogramowania wymuszającego okup", a także funkcje bezpieczeństwa rodziny w Internecie, dzięki czemu dzieci mogą bezpieczne poznawać Internet, możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych zdjęć, dokumentów finansowych i innych ważnych plików na komputerze, a także narzędzia do optymalizacji dysku, menadżera haseł i programów startowych.

McAfee Total Protection oferuje optymalizację wydajność urządzenia, Safe Family (kontrolę rodzicielską), menadżera haseł, zaszyfrowaną pamięć masową.

Obydwa programy oferują użyteczne i podobne dodatki, ale McAfee nie ma chmury, a Norton - szyfrowania danych. Który zatem bardziej praktyczny? Naszym zdaniem remis, ale ze wskazaniem na McAfee.

Wygrywa: McAfee

McAfee vs Norton: ochrona

A teraz sedno pojedynku, czyli skuteczność ochrony. Tutaj nie wykonywaliśmy testów, ale zdaliśmy się na wyniki wyspecjalizowanych laboratoriów, które zajmują się na co dzień bezpieczeństwem. Zarówno McAfee, jak i Norton zostały ocenione bardzo wysoko, są jednak pewne różnice.

A-V Test w testach przeprowadzonych we wrześniu i październiku 2018 przyznało Nortonowi 100% (najwyższy wynik) za wykrywanie malware i luk zero day. McAfee za wykrywanie zero day otrzymał 99,4% we wrześniu i 98,6% w październiku. Wyłapywanie malware wynosiło w obu miesiącach 100%.

AV-Comparatives prowadziło testy w czasie rzeczywistym od lipca do listopada 2018. Norton uzyskał wyniki 99/100%, zaliczając 4 fałszywe alarmy. McAfee miało 98,5/100% i więcej fałszywych alarmów. Test ochrony przeciwko malware wykazał, że Norton wykrywał 99,9% zagrożeń online, chronił przed 100%, a w przypadku szkodników offline jego skuteczność to 81,5%. McAfee uzyskało odpowiednio 99.8%, 100% i 84.8%.

SE Labs testowało oba programy od lipca do września 2018. Norton uzyskał najwyższy wynik - AAA, podczas gdy McAfee - AA. W raporcie SE Labs możemy przeczytać, że ukierunkowane ataki (za które odpowiadali eksperci, chcący zhakować system) sprawiły problem McAfee, zaś Norton wypadł bardzo dobrze zarówno przy nich, jak i próbującym ataków online, przypadkowym szkodnikom.

McAfee i Norton mają bardzo zbliżoną skuteczność ogólnej ochrony, jednak na kilku obszarach Norton spisuje się lepiej.

Wygrywa: Norton

McAfee vs Norton: podsumowanie

Podsumowując - stawiamy jednak na Norton Security Premium. Choć McAfee ma lepsze dodatki, jednak najważniejsza jest skuteczność. Oczywiście eksperci w obu firmach pracują nad tym, aby ich produkty były coraz lepsze i bardzie skuteczne, dlatego w przyszłości wybór może się zmienić. Póki co zwycięzcą pojedynku ogłaszamy Norton Security Premium.

