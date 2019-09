Medal of Honor: Above and Beyond - zapowiedziano nową odsłonę kultowej serii FPS

Medal of Honor powraca, chociaż nie tak jakbyśmy sobie tego życzyli.

Medal of Honor to seria pierwszoosobowych strzelanek, która dawnej była w stanie konkurować z Call of Duty czy Battlefield. W latach 1999 - 2012 cykl ten doczekał się kilkunastu odsłon, jednak na obecnej generacji konsol nie pojawiła się żadna nowa gra z serii. Sporym zaskoczeniem jest zatem dzisiejsze ogłoszenia studia Respawn Entertainment, które ujawniło, że pracuje obecnie nad nową odsłoną serii Medal of Honor.

Medal of Honor: Above and Beyond to zdecydowanie nowy rozdział w historii marki, bowiem produkcja ta powstała z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Akcja gry przenosi nas w czasy II Wojny Światowej, gdzie jako członek agencji wywiadowczej Stanów Zjednoczonych będziemy starali się wesprzeć działania aliantów. Twórcy podkreślają, że możemy spodziewać się rozbudowanej kampanii fabularnej, w niczym nie ustępującej tytułom AAA. W Medal of Honor: Above and Beyond pojawi się również tryb multiplayer, ale na więcej szczegółów na jego temat będziemy musieli poczekać.

Najnowsza produkcja studia Respawn Entertainment będzie dostępna wyłącznie na goglach Oculus Rift, premiera gry odbędzie się w 2020 roku.