MediEvil 2 – Sir Daniel Fortesque może powrócić w odświeżonej wersji klasyka

Jest szansa na wskrzeszenie drugiej odsłony kultowej serii MediEvil. Kompozytor ścieżki dźwiękowej do gry zamieścił tajemnicze wpisy na Twiterze.

MediEvil to przygodowa gra akcji, opowiadająca losy Sir Daniela Fortesque, który powraca zza grobu jako szkielet, by dokonać zemsty i walczyć ze złem. Oryginalnie zadebiutowała ona na konsoli PlayStation 1 w 1998 roku. W zeszłym roku, ukazał się remake kultowego tytułu na konsoli PlayStation 4. Kompozytor oryginalnej serii oraz zeszłorocznej odsłony - Andrew Barnabas, sugeruje, że powstanie również odświeżona wersja drugiej części gry – MediEvil 2.

Tajemnicze wiadomości ze strony Andrew Barnabasa pojawiły się na Twitterze, w odpowiedzi na wpis z konta SaveMediEvil. Konto zostało założone przez fana serii, który walczy o jej wskrzeszenie, m.in. w kampanii oznakowanej hashtagiem ResurrectFortesque2. Niedawno, na SaveMediEvil pojawiła się enigmatyczna wiadomość – "2", na co niespodziewanie zareagował kompozytor serii, równie tajemniczym wpisem – "Właściwie...". W komentarzu do wiadomości, swoje wątpliwości wyraził jeden z użytkowników serwisu, pisząc, że wątpi w remake kontynuacji serii, ponieważ wskrzeszenie pierwszej części nie było sukcesem. Na co, dzień później, odpowiedział Andrew Barnabas - "Przykro mi, ale się mylisz".

Oczywiście, nie mamy pewności czy, według kompozytora, użytkownik mylił się w kwestii powstania nowej wersji MediEvil 2 czy może niesłuszne założył brak sukcesu remake'u pierwszej części, wszak Sony nie ujawniło danych dotyczących sprzedaży MediEvil remake. Niemniej, reakcje Andrew Barnabasa na oba wpisy dają nadzieję, na powstanie kontynuacji kultowej serii, za co trzymamy kciuki. Jeśli nie mieliście okazji zapoznać się z przygodami Sir Daniela Fortesque, to zeszłoroczna odsłona jest dobrą okazją.

MediEvil remake na PlayStation 4 ukazał się 25 października 2019 roku.

