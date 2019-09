MediEvil - Sony prezentuje nowy zwiastun i zachęca do pobrania dema

Podczas ostatniego State of Play, Sony nie zapomniało również o remake'u pierwszej części serii MediEvil. Otrzymaliśmy krótki zwiastun oraz wersję demonstracyjną nadchodzącej produkcji.

MediEvil to odświeżona wersja gry, która pierwotnie ukazała się w 1998 roku na pierwszej generacji konsol PlayStation. Głównym bohaterem produkcji jest niezwykły rycerz - Sir Daniel Fortesque, kótry budzi się po latach z martwych i otrzymuje niepowtarzalna szansę naprawienia błędów z przeszłości. Całość może się pochwalić nie tylko urokliwą oprawą graficzną, ale również sporą dozą dobrego humoru. Od 2005 roku, kiedy to ukazała się ostatnia odsłona serii - MediEvil: Resurrection, Sony nie inwestowało w markę. Wszystko zmieniło się w zeszłym roku, wówczas dowiedzieliśmy się, że trwają prace na kompletnym remake'iem pierwszej odsłony cyklu.

Ponieważ do premiery MediEvil pozostał już zaledwie miesiąc, Sony opublikowało nie tylko nowy zwiastun, ale również wersję demonstracyjną gry, która ma na celu przekonanie do zakupu niezdecydowanych graczy. MediEvil: Short-lived Demo możecie już pobrać w sklepie cyfrowym PlayStation Store. W ramach dema otrzymamy dostęp do dwóch pierwszych poziomów MediEvil - krypty Dana oraz cmentarza. Dodatkowo możemy zdobyć wyjątkowy hełm, który później przeniesiemy do pełnej wersji gry. Jeśli jesteście ciekawi jak prezentuje się odświeżona wersja MediEvil musicie się spieszyć, wersja demonstracyjna będzie dostępna do pobrania jedynie do 6 października.

Odświeżona wersja MediEvil zadebiutuje już 25 października, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.