Media Expert Days - sprawdzamy najgorętsze rabaty sezonu

Przedświąteczny okres to czas przygotowań, a także zakupów. Media Expert przygotował dla nas coś specjalnego - Extra Rabaty pośród 16 kategorii oraz Raty 0%.

Media Expert Days

Na co dzień jesteśmy niemal zasypywani ofertami AGD, RTV oraz elektroniki - na rynek nieustannie wprowadzane są produkty o wyższym standardzie lub nowych funkcjach. Jeśli planujecie zakup nowego sprzętu do domu lub od pewnego czasu zastanawiacie się nad wymianą urządzeń, warto zaczekać na dogodną okazję. Najlepszym czasem na dokonywanie zakupów są lubiane przez niemal wszystkich - akcje promocyjne! Wybraliśmy najbardziej pożądane oferty Media Expert spośród aż 16 kategorii - m.in. takich jak telewizory, smartfony, laptopy, AGD do kuchni oraz pralki. Oto nasze zestawienie!

Telewizor SONY KD-65X89JAEP 65" LED 4K 120Hz Android TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 DVB-T2/HEVC/H.265

Ekran: 65", UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV

Android TV

Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): HLG

Złącza: HDMI x4, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

5199 zł - 3699 zł - przejdź do sklepu

Telewizor LG 60UP80003 60" LED 4K WebOS DVB-T2/HEVC/H.265

Ekran: 60", UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV

Tuner: DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG

Złącza: HDMI x3, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

2599 zł - 1999 zł - przejdź do sklepu

Laptop HP 15S-FQ2204NW 15.6" i3-1115G4 8GB SSD 256GB Windows 10 Home

Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, 60Hz

Procesor: Intel Core i3-1115G4

Wielkość pamięci RAM [GB]: 8

Dysk: 256 GB SSD

Karta graficzna: Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home

2599,99 zł - 2199 zł - przejdź do sklepu

Smartfon XIAOMI Poco F3 8/256GB 5G 6.67" 120Hz Srebrny 36851

Wyświetlacz: 6.67", 2400 x 1080px, AMOLED

Procesor: Snapdragon 870, Ośmiordzeniowy

Wersja systemu: Android 11

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wbudowana [GB]: 256

Aparat: Tylny 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx, Przedni 20 Mpx

Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C

Pojemność akumulatora [mAh]: 4520

1899 zł - 1399 zł - przejdź do sklepu

Robot kuchenny planetarny KITCHENAID Classic 5K45SSEOB 275W

Moc silnika [W]: 275

Pojemność misy roboczej [l]: 4.3

Funkcje: Mieszanie, Ubijanie piany, Wyrabianie ciasta

Funkcje dodatkowe: Możliwość mycia części w zmywarce, Możliwość rozbudowy, Ruch planetarny

2449 zł - 1890 zł - przejdź do sklepu

Ekspres DELONGHI ECAM 23.460.B

Typ ekspresu: Automatyczny

Moc [W]: 1450

Ciśnienie [bar]: 15

Typ młynka: Stalowy

Rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista

Dostępne napoje: Cappuccino, Espresso, Kawa czarna

Regulacja mocy, stopnia zmielenia, temperatury, ilości zaparzanej kawy, Filtr, Moja Kawa, Parzenie 2 kaw, Spienianie mleka, One Touch Cappuccino

2299,99 zł - 1699 zł - przejdź do sklepu

Pralka SAMSUNG WW70T302MWW 7kg 1200 obr

Sposób załadunku: Od przodu

Pojemność [kg]: 7

Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 1200

Zużycie energii na 100 cykli [kWh]: 69 kWh = 42.09 zł

Funkcje: Silnik inwerterowy, Wyświetlacz elektroniczny

1599 zł - 1199 zł - przejdź do sklepu

Jak skorzystać z rabatu

dodaj interesujący produkt objęty akcją do koszyka

rabat naliczy się automatycznie

sfinalizuj zamówienie i ciesz się nowym nabytkiem - możesz skorzystać również z rat 0%

Wyjątkowe oferty w ramach Media Expert Days potrwają do dziś, tj. 12.04 do północy.

Sprawdź także Świąteczne promocje w Media Markt - największe okazje sezonu.