Media Expert: hulajnogi elektryczne nawet 400 zł taniej!

W sieci Media Expert znajdziemy hulajnogi elektryczne w dobrej cenie. Sprawdzamy, które modele są w promocji i które warto kupić.

Wiosna i lato to najlepszy czas, by zamiast czterech kółek wybrać hulajnogę elektryczną. Jest o wiele bardziej przyjazna dla środowiska niż samochód, a jej mobilność sprawia, że może okazać się o wiele wygodniejsza również od komunikacji miejskiej. W Media Expert trwa właśnie promocja na hulajnogi elektryczne – można je mieć nawet 400 zł taniej. Sprawdzamy, co warto kupić tym razem!

Jak skorzystać z promocji na hulajnogi elektryczne w Media Expert?

Wejdź na stronę sklepu i wybierz interesującą cię hulajnogę objętą promocją. Dodaj produkt do koszyka, a rabat naliczy się automatycznie. Dokończ proces składania zamówienia i wybierz opcję dostawy.

BLAUPUNKT ESC808 Czarny

Moc silnika [W]: 350

Maksymalna prędkość [km/h]: 25

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu [km]: 20

Rozmiar kół [cale]: 8.5

Oświetlenie: Przód, Tył

Funkcje: Tempomat, Sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Cena: 2479,99 zł – 2099,99 zł Sprawdź

MOTUS Scooty 10 Turkusowy 2022

Moc silnika [W]: 350

Maksymalna prędkość [km/h]: 20

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu [km]: 60

Rozmiar kół [cale]: 10

Oświetlenie: Przód, Tył

Funkcje: Tempomat, Sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Cena: 3499,99 zł – 2699 zł Sprawdź

JEEP 2xe Urban Camou Szaro-czarny

Moc silnika [W]: 500

Maksymalna prędkość [km/h]: 20

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu [km]: 45

Rozmiar kół [cale]: 10

Oświetlenie: Przód, Tył

Funkcje: Tempomat, Amortyzacja, Sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Cena: 5199,99 zł – 4499 zł Sprawdź

APRILIA E-SR2 Czarno-czerwony

Moc silnika [W]: 350

Maksymalna prędkość [km/h]: 25

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu [km]: 25

Rozmiar kół [cale]: 10

Oświetlenie: Przód, Tył

Funkcje: Tempomat, Amortyzacja, Sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Cena: 4079 zł – 3499 zł Sprawdź

SEGWAY Ninebot Kickscooter E25E Czarny

Moc silnika [W]: 300

Maksymalna prędkość [km/h]: 25

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu [km]: 25

Rozmiar kół [cale]: 9

Oświetlenie: Podest, Przód, Tył

Funkcje: Tempomat, Amortyzacja, Sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Cena: 2499,99 zł – 1999 zł Sprawdź

