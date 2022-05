Media Expert: przeceny do 80% i raty 0% – sprawdź, co jest w promocji!

W sieci Media Expert trwają Przeceny XXL. Przedstawiamy najciekawsze produkty, które znalazły się w tej promocji.

Przeceny XXL – wiele produktów jest w niskich cenach, a do tego możesz skorzystać z rat 0%. Promocja w sieci Media Expert obowiązuje do 26 maja 2022 r. Sprawdzamy, które urządzenia objęte są rabatem i co warto kupić w niższej cenie.

Jak skorzystać z rabatu w Media Expert?

Dodaj do koszyka wybrany produkt objęty kodem rabatowym. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i wybierz opcję dostawy.

Telewizor LG 55NANO753PR 55" LED 4K WebOS DVB-T2/HEVC/H.265

Ekran: 55", UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV: Tak

Android TV: Nie

Dla graczy: Tak

Tuner: DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG

Złącza: HDMI x3, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

Kolor obudowy: Czarny

Cena: 2599,99 zł – 1999 zł Sprawdź

Smartfon SAMSUNG Galaxy A53 6/128GB 5G 6.5" 120Hz Czarny SM-A536

Wyświetlacz: 6.5", 2400 x 1080px, Super AMOLED

Procesor: Exynos 1200, Ośmiordzeniowy

Wersja systemu: Android 12

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wbudowana [GB]: 128

Aparat: Tylny 64 Mpx + 12 Mpx + 2 x 5 Mpx, Przedni 32 Mpx

Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C

Pojemność akumulatora [mAh]: 5000

Cena: 1999 zł – 1799 zł Sprawdź

Odkurzacz BISSELL Crosswave Max 2765N

Napięcie akumulatora [V]: 36

Maksymalny czas pracy [min]: 30

Pojemność pojemnika/worka [l]: 0.55

Poziom hałasu [dB]: 75

Waga [kg]: 5.22

Funkcje: Elektroszczotka, Praca na mokro, Podświetlana szczotka, Wyświetlacz, Możliwość wymiany baterii, Dla alergików, Dla posiadaczy zwierząt

Cena: 2799,99 zł – 2399,99 zł Sprawdź

Ekspres DELONGHI ECAM 23.460.B

Typ ekspresu: Automatyczny

Ciśnienie [bar]: 15

Typ młynka: Stalowy

Rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista

Dostępne napoje: Cappuccino, Espresso, Kawa czarna

Moc [W]: 1450

Funkcje: Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości zaparzanej kawy, Wskaźnik poziomu wody, Wbudowany młynek, Filtr, Pojemnik na mleko, Funkcja Moja Kawa, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy, Spienianie mleka, One Touch Cappuccino

Cena: 2199,99 zł – 1999 zł Sprawdź

Laptop HP Victus 16-e0403nw 16.1" IPS R5-5600H 8GB RAM 512GB SSD GeForce GTX1650 Windows 11 Home

Ekran: 16.1", 1920 x 1080px, 60Hz

Procesor: AMD Ryzen 5 5600H

Wielkość pamięci RAM [GB]: 8

Dysk: 512 GB SSD

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1650

System operacyjny: Windows 11 Home

Cena: 4199 zł – 3399 zł Sprawdź

