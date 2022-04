Media Markt: co dziś w promocji? Sprawdzamy! [20.04.2022]

Promocja na słuchawki w Media Markt – dziś Zestaw słuchawkowy SONY kupisz z dodatkowym rabatem 100 zł!

Spis treści

Każdego dnia sklep Media Markt w ramach akcji promocyjnej Produkt Dnia oferuje inny produkt w obniżonej cenie. Dziś z rabatem 100 zł można kupić Zestaw słuchawkowy SONY Pulse 3D Wireless Headset. Promocja obowiązuje tylko dziś, 20 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, a ilość kodów jest ograniczona.

Jak skorzystać z rabatu do Media Markt?

Wejdź na stronę internetową sklepu Media Markt, a następnie wyszukaj produkt objęty promocją i dodaj go do koszyka. Aby obniżyć cenę urządzenia, w podsumowaniu, w polu na wpisanie kodu rabatowego, wklej kod: pd-2004 i kliknij „zastosuj”. Dokończ składanie zamówienia wybierając opcję dostawy oraz płatności.

Zestaw słuchawkowy SONY Pulse 3D Wireless Headset – czy warto je kupić?

Zestaw słuchawkowy dostosowano do dźwięku 3D na konsolach PS51. Urządzenie wyposażono w dwa mikrofony z funkcją redukcji szumów, a także w możliwość ładowania przez USB Type-C. Dzięki wbudowanemu przyciskowi MUTE oraz elementom do sterowania głośnością główną, głośnością w grze oraz głośnością czatu konfiguracja zestawu słuchawkowego jest intuicyjna. Wbudowana bateria, którą można wielokrotnie ładować, pozwala na użytkowanie słuchawek do 12 godzin w trybie bezprzewodowym.

Zobacz również:

Parametry urządzenia:

Rodzaj słuchawek: Bezprzewodowe

Przeznaczenie: Dla graczy

Platforma: Komputer PC PlayStation 4 PlayStation 5

Regulacja głośności: TAK

Funkcje: Możliwość podłączenia przewodem, Wyciszanie mikrofonu

Sprawdź także: Hity dnia w RTV Euro AGD – co jest w ofercie?