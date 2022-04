Media Markt: co dziś w promocji? Sprawdzamy! [26.04.2022]

Promocja na monitor w Media Markt – dziś Monitor SAMSUNG LC27R500FHRXEN 26.9 FHD VA 4ms kupisz z dodatkowym rabatem 200 zł!

Każdego dnia sklep Media Markt w ramach akcji promocyjnej Produkt Dnia oferuje inny produkt w obniżonej cenie. Dziś z rabatem 200 zł można kupić Monitor SAMSUNG LC27R500FHRXEN 26.9 FHD VA 4ms. Promocja obowiązuje tylko dziś, 26 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, a ilość kodów jest ograniczona.

Jak skorzystać z rabatu do Media Markt?

Wejdź na stronę internetową sklepu Media Markt, a następnie wyszukaj produkt objęty promocją i dodaj go do koszyka. Aby obniżyć cenę urządzenia, w podsumowaniu, w polu na wpisanie kodu rabatowego, wklej kod: pd-2604 i kliknij „zastosuj”. Dokończ składanie zamówienia wybierając opcję dostawy oraz płatności.

Monitor SAMSUNG LC27R500FHRXEN 26.9 FHD VA 4ms – czy warto go kupić?

Ten zakrzywiony monitor 1800R obejmuje pole widzenia użytkownika, co pomaga w koncentracji na wykonywanej czynności. Producent zapewnia, że nawet przy dłuższym użytkowaniu monitora krzywizna zapewnia mniejsze obciążenie oczu. Co więcej, monitor został wyposażony w przyjazny dla oczu tryb oszczędzania oczu redukujący emisję niebieskiego światła oraz technologię Flicker Free tłumiącą irytujące migotanie ekranu. Trójstronny wyświetlacz bezramowy rozciąga się od krawędzi do krawędzi, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie większego obszaru obrazu. Urządzenie wyposażono w funkcję FreeSync, która synchronizuje częstotliwość odświeżania między kartą graficzną a monitorem, co pomaga zmniejszyć zniekształcenia obrazu.

Parametry urządzenia:

Ekran: 26.9" (1920 x 1080 (Full HD), VA)

Przekątna ekranu [cal]: 26.9

Przekątna ekranu [cm]: 68

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD)

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

Typ matrycy: VA

Typ podświetlenia: LED

