Media Markt szaleje - gamingowy laptop przeceniony o 500 zł! Pospiesz się, jeśli chcesz skorzystać z promocji

Sprzęt dedykowany zadaniom specjalnym wiąże się z funkcjonalnością, ale również sporym budżetem. Jeśli planowałeś zakup wymarzonego laptopa gamingowego, teraz możesz zaoszczędzić aż 500 zł! Sprawdź, co przygotował dla nas Media Markt.

Gaming to nie tylko forma relaksu i rozrywki, ale i pasja oraz możliwość zarobku. Aby w pełni wykorzystać możliwości najnowszych gier komputerowych, należy zadbać o odpowiedni sprzęt. Jego parametry są kluczowe dla uzyskania najlepszej wydajności, a tym samym zaoszczędzenia nerwów podczas kluczowej rozrywki w połączeniu z zacinającym się laptopem. Jeśli wahałeś się przed zakupem sprzętu z uwagi na koszta, mamy dobre wieści! Media Markt odpala specjalną promocję, dzięki której możesz upolować modele w naprawdę kusząco niskich cenach.

Laptop HP Pavilion Gaming 17-cd2531nw

Na wstępie należy wspomnieć o czterordzeniowym procesorze - Intel® Core™ i5-11300H z technologią Turbo Boost. Pozwól sztucznej inteligencji dopasować jego przyspieszenie wtedy, gdy tego potrzebuje. HP Pavilon może pochwalić się 8 GB RAM oraz dyskiem SSD M.2 PCIe, NVMe o pojemności 512 GB. Nie powinni mieć obaw również Ci gracze, którzy zwracają szczególną uwagę na grafikę. Laptopa wyposażono w kartę NVIDIA® GeForce® RTX 3050 z szybką pamięcią 4 GB GDDR6. Wszystko to, rozgrywa się na łamach 17,3-calowym ekranie FHD o rozdzielczości 1920 × 1080.

HP Pavilon Gaming 17 jest przede wszystkim rozwiązaniem funkcjonalnym. Posiada aż 8 złączy (w tym 4 z nich to USB - typ C oraz A) oraz dostęp do technologii Bluetooth 5.2

oraz Wi-Fi 6 (802.11ax). Graczom z pewnością przyda się oprogramowanie OMEN Command Center, dzięki któremu czas spędzony przed ekranem będzie jeszcze przyjemniejszy. Bez obaw, dzięki zastosowaniu podwójnego wentylatora, odpowiednie chłodzenie masz pod kontrolą.

Model kupisz już teraz w promocyjnej cenie - zamiast 4699 zł zapłacisz 4199 zł. Szczegółów szukaj pod tym linkiem.

